Из свежей почты

Вадик Коптев, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 176 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 25 тыс. руб.

Вадик родился раньше срока, сам не дышал, за полгода перенес две операции на кишечнике. После них сын тяжело восстанавливался, мышцы рук и ног были скованны. В десять месяцев ему поставили диагноз ДЦП. Я возила Вадика по больницам и санаториям. Он окреп, научился сидеть, появилась опора на ноги, может несколько минут постоять! Но до сих пор сохраняется сильная спастика. Я узнала про московский Институт медтехнологий (ИМТ), где лечат детей с такими проблемами, и обратилась туда. Нас готовы принять на лечение, но нет денег на его оплату. Помогите! Анастасия Коптева, Белгородская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Вадиму требуется госпитализация. Нужно нормализовать тонус мышц, развить координацию движений, мелкую моторику и речь».

Антон Хованский, 3 года, эпилепсия, правосторонний гемипарез, требуется восстановительное лечение. 277 400 руб.

Внимание! Цена лечения 450 400 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 23 тыс. руб.

В год у сына начались странные судорожные приступы. Антону назначили МРТ и выявили порок развития головного мозга, провели операцию. После нее у сына отказала правая сторона тела. Он не сидел, не говорил и ничего не понимал. Недавно Антон прошел курс лечения в реабилитационном центре «Три сестры», и удалось добиться хорошего результата: сын выполняет простые просьбы, берет и удерживает предметы правой рукой, ходит увереннее. Нужно продолжать лечение, но нам с оплатой не справиться. Оксана Хованская, Липецкая область

Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мальчик нуждается в продолжении реабилитации с целью улучшения статического и динамического равновесия, включая занятия с эрготерапевтом, физиотерапевтом и логопедом».

Вероника Подсевалова, 6 лет, врожденный порок развития спинного мозга — Spina bifida, требуется комплексное обследование и план лечения. 299 600 руб.

Внимание! Цена обследования 675 600 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 350 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 26 тыс. руб.

У Вероники врожденный порок развития спинного мозга. В первые дни жизни ее прооперировали: иссекли грыжу на позвоночнике и установили шунт в голове для вывода лишней жидкости. Но дочка до сих пор не стоит, передвигается на четвереньках или в инвалидной коляске. Кроме того, у нее дисфункция мочевого пузыря, хронический пиелонефрит. Команда специалистов клиники Глобал Медикал Систем готова обследовать Веронику и разработать для нее план лечения. Но я не в силах это оплатить. Анжела Подсевалова, Владимирская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «У Вероники множественные ортопедические, урологические и гастроэнтерологические нарушения. Ей требуется комплексная диагностика под наблюдением специалистов нашего центра».

Мансур Эдилов, 7 месяцев, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 198 086 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 398 086 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 200 тыс. руб.

В четыре месяца у Мансура поднялась температура. Врачи назначили анализ крови и заподозрили онкологию. В московской клинике диагноз подтвердили: у сына оказался лейкоз. Мансур очень тяжело переносил лечение, у него возникла аллергия на химиопрепарат. Сейчас он чувствует себя немного лучше, но врачи сказали, что без трансплантации костного мозга Мансура не вылечить. Для того чтобы подобрать донора для него, нужно провести генетическое типирование всей нашей семьи. Но нам это обследование не оплатить. Помогите спасти сына! Марха Эдилова, Чеченская Республика

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Мансуру по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга. Подбором и активацией родственного донора занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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