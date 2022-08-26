0,6 процента составило сокращение ВВП США в годовом исчислении во втором квартале 2022 года, следует из второй оценки Минторга страны (ранее спад оценивался более глубоким — 0,9%). Показатель отражает, насколько сократился бы ВВП за год, если бы каждый квартал он снижался такими же темпами. Изменение оценки произошло из-за пересмотра реальных темпов роста потребительских расходов (более двух третей показателя экономической активности США) в сторону повышения (с 1% до 1,5%) за счет роста трат на общепит и гостиничные услуги. Частично это было компенсировано пересмотром в сторону понижения динамики инвестиций в жилье: их падение оценено в 16,2% против 14% по первой оценке.