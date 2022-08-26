Европа перестает выпускать удобрения

Рост цен на газ почти на 30% с середины августа вызвал волну остановок европейских мощностей по производству удобрений. За несколько дней о снижении выпуска или закрытии заводов объявили крупнейшие компании Норвегии, Германии, Польши, Литвы, Франции, Великобритании и Венгрии. В целом, по оценкам аналитиков, с рынка уходит более 10% мировых мощностей по аммиаку, что поддержит и так высокие цены на удобрения в мире.

Один из крупнейших мировых производителей удобрений — норвежская Yara — 25 августа сообщил, что на 35% сократит использование аммония (менее токсичная форма аммиака) в производстве азотных удобрений и снизит производство до 3,1 млн тонн из-за рекордных цен на газ. Ближайший фьючерс на индекс TTF на Лондонской бирже ICE в четверг впервые с марта превысил $3200 за 1 тыс. кубометров: это в 3,5 раза больше, чем в начале июня, и в 11 раз больше, чем год назад.

За день до этого об остановке выпуска аммония на заводе в Великобритании заявил американский производитель удобрений CF Industries Holdings. Это крупнейший производитель углерода в стране с мощностью 400 тыс. тонн в год. Пока сообщается о временной остановке, но до этого CF Industries уже полностью закрыла аналогичный британский завод по производству аммиака и углерода.

Ведущий польский химический холдинг Grupa Azoty с начала недели остановил завод в Тарнуве и сократил до минимального уровня (43% проектной мощности) производство на другом предприятии — в Кендзежине, сохранив загрузку на заводе в Полице. Прекратил выпуск азотсодержащих продуктов и другой польский химический концерн — Anwil (входит в PKN Orlen), владеющий заводом по производству аммиака и известково-аммиачной селитры (ИАС) во Влоцлавеке.

В Литве с 1 сентября останавливает выпуск аммиака крупнейший в Прибалтике производитель химии Achema, который работал со сниженной загрузкой еще с осени 2021 года. Гендиректор компании Рамунас Миляускас заявил 24 августа, что цены на литовские удобрения стали неконкурентоспособными по сравнению с продукцией из России и США. Он отметил, что для того, чтобы производство Achema было экономически эффективным, цены на газ должны быть как минимум втрое ниже текущих уровней. По словам главы компании, если высокая цена на газ сохранится в ближайшие один-два года, Achema не сможет выдерживать такие затраты.

Также за последнюю неделю с аналогичными заявлениями выступили венгерский химический концерн Nitrogenmuvek и французский Borealis (выводит из эксплуатации завод в Гранпюи, другие мощности работают со сниженной загрузкой). Еще в июле производство аммиака начала сокращать крупнейшая химическая компания Германии BASF. Снизил загрузку и крупнейший немецкий производитель аммиака SKW Piesteritz.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что сейчас на 70% европейских мощностей по выпуску аммиака (24 млн тонн в год) и карбамида (13 млн тонн) производство существенно снижено или остановлено. По мнению собеседников “Ъ”, эта тенденция продолжится, что будет поддерживать высокие цены не только на азотные, но и на сложные виды удобрений, где используется азотная составляющая.

Источники “Ъ” уверены, что резкое снижение объемов внесения удобрений может грозить ЕС продовольственным кризисом и Брюссель вскоре утвердит директиву, которая позволит импортерам без опаски закупать российские удобрения. Сейчас, отмечает один из собеседников “Ъ”, самая большая проблема экспорта из РФ — логистика.

Дмитрий Акишин из Vygon Consulting отмечает, что в структуре себестоимости аммиака доля газа может достигать 80–90%. По его оценке, суммарные остановленные мощности уже измеряются миллионами тонн и могут составлять несколько процентов от мирового потребления аммиака в производстве удобрений (140 млн тонн в год). Суммарно в Европе уже остановлены или находятся под риском закрытия до 15 млн тонн аммиачных мощностей, отмечает эксперт.

При этом в странах с дешевым газом, в том числе в России, мощности по производству аммиака и других азотных удобрений традиционно загружены на 80–90% из-за высокой конкурентоспособности. Поэтому быстрое замещение выпавших объемов организовать достаточно сложно, считает господин Акишин, отмечая хорошие перспективы строящихся в РФ новых мощностей. Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка разделяет мнение, что в ближайшие полгода никто не может восполнить выпавшее европейское предложение на глобальном рынке.

Ольга Мордюшенко