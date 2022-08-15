Экспорт удобрений накаляется

Проблемы с вывозом калия стали основной причиной сокращения экспорта минеральных удобрений в первом полугодии. По данным Минпромторга, экспорт в первом полугодии снизился на 7,2%. По мнению собеседников “Ъ”, во втором полугодии это снижение едва ли удастся нагнать, так как выстраивание новых логистических цепочек из-за невозможности использования портов Прибалтики потребует времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экспорт минеральных удобрений в первом полугодии 2022 года снизился на 7,2%, до 17 млн тонн, сообщил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, падение связано прежде всего с остановкой работы аммиакопровода Тольятти—Одесса (транспортирует продукцию завода «Уралхима» «Тольяттиазот» в порт Одессы), ограничениями на перевалку российских удобрений через порты сопредельных государств, а также отказами зарубежных покупателей от оплаты российской продукции и проблемами с платежами.

При этом в Минпромторге рассчитывают, что по итогам года экспорт удобрений останется на уровне 2021 года.

В прошлом году, по данным ФТС, Россия экспортировала 37,6 млн тонн удобрений (в том числе 14,5 млн азотных, 11,9 млн калийных и 11,2 млн тонн сложных) на $12,5 млрд.

Источники “Ъ” на рынке и среди трейдеров также связывают падение экспорта с логистическими проблемами у «Уралхима», который владеет «Уралкалием». Основные перевалочные активы компании расположены в Прибалтике и на данный момент остановлены. Помимо этого, отмечают собеседники “Ъ”, в начале года «Уралкалий» не заключил контракты с крупнейшими потребителями своей продукции в Китае и Индии. Кроме того, сказывается конкуренция с белорусским калием, который торгуется со скидкой в 30–50% и тоже переваливается через российские порты.

При этом экспортные квоты на удобрения, которые правительство ввело в конце прошлого года, повлияли на отгрузки незначительно. Ограничения действовали с 1 декабря 2021 года по конец мая 2022 года, квоты составляли 5,9 млн тонн для азотных удобрений и 5,35 млн тонн для сложных. Позднее они были увеличены до 8,3 млн тонн для азотных удобрений и 5,9 млн тонн для сложных, а срок их действия продлен до конца года.

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ, 15 августа: «С учетом проводимой работы по линии ООН мы надеемся на сохранение стабильных поставок удобрений на уровне не ниже прошлого года».

Поставки за рубеж аммиачной селитры и вовсе были полностью остановлены с начала февраля до конца апреля, то есть на время посевной, на фоне ее нехватки в России. Помимо этого, как отмечают источники “Ъ”, близкие к производителям, у компаний по-прежнему возникают трудности с отправкой грузов после ухода с российского рынка крупнейших морских перевозчиков.

Проблемы с экспортом сказались и на производстве удобрений в РФ в первом полугодии, несмотря на высокий внутренний спрос. По данным Росстата, выпуск (в 100% действующего вещества) фосфорных удобрений увеличился на 3,3%, до 2,2 млн тонн, азотных — на 2,9%, до 6 млн тонн. В то же время производство калия рухнуло на 23,3%, до 4,1 млн тонн. В основном из-за этого в целом по всем удобрениям за полугодие показатель выпуска снизился на 7,6%, до 12,3 млн тонн (данные отличаются от цифр Минпромторга, поскольку указаны в 100% действующего вещества).

Впрочем, эксперты считают такое снижение некритичным. По мнению Нины Адамовой из ЦЭП, учитывая ограничения экспорта, влияние общего кризиса и проблемы с отгрузкой продукции на экспорт, падение производства не кажется столь драматичным.

Но, говорят источники “Ъ” на рынке, в течение первого полугодия выпали слишком большие объемы для того, чтобы их можно было наверстать за оставшиеся месяцы. Сложившиеся в отрасли проблемы с логистикой невозможно разрешить быстро. Поэтому собеседники “Ъ” сомневаются, что экспорт по итогам года приблизится к уровню 2021 года.

Ольга Мордюшенко