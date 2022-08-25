Citi сворачивается

Глобальная финансовая корпорация Citi сворачивает в России обслуживание не только граждан, но также малого и среднего бизнеса (МСБ). Однако у банка в стране остаются сотни клиентов из числа глобальных международных корпораций. Реализация активов иностранными компаниями в РФ сейчас серьезно затруднена. Но Ситибанк допускает продажу кредитного портфеля, что вполне возможно даже с учетом ограничений на сделки нерезидентов, полагают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

После рассмотрения «всех доступных вариантов» Citi объявила о решении свернуть розничный бизнес и бизнес по работе с малыми и средними предприятиями в РФ, следует из заявления корпорации. Процесс может занять несколько лет, так как «необходимо соблюсти существующие регуляторные требования и обязательства перед клиентами».

Расходы на сворачивание составят около $170 млн (10,2 млрд руб.), преимущественно в течение ближайших полутора лет. Основная часть — затраты на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и др. Сворачивание бизнеса затронет 2,3 тыс. сотрудников, тогда как по состоянию на конец третьего квартала 2021 года в Ситибанке работали 3,4 тыс. человек. Также планируется закрыть 15 подразделений. Всего у банка 23 допофиса и еще семь филиалов в РФ, по данным на сайте ЦБ.

Еще в 2021 году Citi предупредила, что решила сосредоточить розничный бизнес в Азии и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), постепенно свернув его в России. Теперь группа расширила объемы сокращений, включив в процесс вывода сегмент МСБ.

У банка сохраняются еще около 600 клиентов департамента по работе с глобальными международными корпорациями, следует из последнего опубликованного годового отчета. СМИ со ссылками на источники сообщали о планах по полному выходу Citi и продаже всего банка.

Недавно власти РФ ввели ограничения на сделки с нерезидентами (см. “Ъ” от 15 июля). Однако нельзя сказать, что есть запрет на продажу отдельного кредитного портфеля между российским юрлицом, пусть даже и подконтрольным иностранным акционерам или государству, и другим российским юрлицом, отмечает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. В ситуации продажи не банка, а отдельного портфеля, поясняет юрист, шансы на успех сделки возрастают, поскольку, в отличие от сделок по продаже долей или акций, такие сделки не потребуют согласований с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Другой вопрос, что потом делать с полученными от продажи портфеля деньгами и смогут ли продавцы вывести их за пределы РФ, говорит господин Александров: формально это возможно, но «сейчас проблематично». Сделка по продаже портфеля может быть структурирована как обмен активами, уточняет юрист, или, например, несмотря на то что конечным лицом, которому перейдут права требования по кредитам, будет российское юрлицо, расчеты за актив могут провести за рубежом.

По мнению независимого банковского эксперта Ольги Ульяновой, ближайшие шаги по сворачиванию бизнеса Citi в РФ действительно будут предполагать не продажу всего дочернего банка с лицензией, а реализацию отдельных продуктовых портфелей.

Таким образом, ограничения на выход иностранцев из бизнеса, скорее всего, окажутся напрямую не применимы, отмечает она. «Другое дело, что многие из банков, которые ранее назывались потенциальными интересантами покупки портфелей у Citi, сегодня находятся под санкциями,— уточняет эксперт.— Скорее всего, сделка с подсанкционными российскими банками для Citi будет невозможна, а значит, количество потенциальных покупателей сократится». Как следствие, отмечает госпожа Ульянова, рынок потребует дополнительный дисконт к стоимости портфелей.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 22 июля: Если российские «дочки» иностранных банков, а по нашему законодательству это российские банки, соблюдают все установленные нормативы, нормально работают с клиентами, проводят расчеты, никаких внешних управлений вводить не нужно.

Что касается высвобождения более чем 2 тыс. сотрудников Citi, то часть из них, предположительно, сможет перейти в банки-покупатели, чтобы продолжать обслуживать передаваемые портфели, полагает Ольга Ульянова. Другая часть, по ее оценке, «может оказаться временно не у дел, но с учетом того, что в последние месяцы банковский рынок потерял часть сотрудников из-за переезда последних за рубеж, определенная ниша все же остается свободной».

Ольга Шерункова