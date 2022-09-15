Сегодня исполняется 81 год спецпредставителю президента по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа, председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову
Виктор Зубков
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Его поздравляет ректор СПбГУ, член-корреспондент РАН Николай Кропачев:
— Уважаемый Виктор Алексеевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения! Мы знаем Вас как блестящего профессионала, мудрого наставника и подлинного патриота. Ваш богатый опыт снискал Вам непререкаемый авторитет среди коллег и единомышленников. Ваша деятельность, направленная на защиту интересов страны, создание благоприятного экономического климата, развитие нефтегазовой отрасли, заслуживает глубочайшего уважения. Желаю Вам здоровья, счастья и благополучия!