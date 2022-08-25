Таганским не хватило присяжных

Как стало известно “Ъ”, в Мосгорсуде назначен новый отбор присяжных по уголовному делу предполагаемых участников старейшей в столице «таганской» оргпреступной группировки во главе с Игорем Жирноклеевым и Григорием Рабиновичем. Предыдущие заседатели выбыли, прослушав два месяца доказательства бандитизма и многочисленных убийств.

О том, что назначен новый отбор присяжных, “Ъ” сообщили в Мосгорсуде, а затем эту информацию подтвердила адвокат подсудимого Рабиновича Надежда Ерусланова. Она сообщила, что на заседании из коллегии выбыли два ее члена — один по болезни, другой ушел в отпуск. Но заменить их оказалось некем, поскольку запасные присяжные по разным причинам также вышли из дела. В результате председательствующий Андрей Суворов был вынужден объявить об окончании процесса. 23 августа Мосгорсуд сообщил, что 13 сентября проведет новый отбор присяжных для рассмотрения дела «таганских». Однако в то, что коллегию удастся быстро сформировать, никто не верит.

Само уголовное дело, расследованное СКР, поступило в Мосгорсуд еще в конце июня 2021 года, однако слушания по нему начались только в мае этого года. Все это время стороны в условиях ковидных ограничений пытались отобрать присяжных, отказывавшихся участвовать в процессе над одной из, пожалуй, самых опасных ОПГ.

Открывая процесс, прокурор даже поблагодарила членов коллегии за проявленное мужество и гражданское сознание. Но их, как выяснилось, хватило ненадолго. «Мы рассчитывали, что рассмотрение продлится год, но в итоге прозаседали всего пару месяцев»,— посетовала адвокат Ерусланова, отметив, что дело было прервано на стадии предоставления доказательств обвинением. Соответственно, адвокаты и их подзащитные выступить так и не успели.

Напомним, что на скамье подсудимых Мосгорсуда оказались Григорий Рабинович, Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. Среди прочего СКР инкриминирует им организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), бандитизм (ст. 209 УК РФ), убийства (ст. 105 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ).

Кроме хранения внушительного арсенала и громких рейдерских захватов участникам ОПС вменяют в вину серию убийств. Первый эпизод был связан с ликвидацией бизнесмена Армена Аванесова, который не отдал Жирноклееву долг в $50 тыс. Следующей жертвой «таганских» стал их же сообщник Сергей Скорняков, которым был крайне недоволен тот же Игорь Жирноклеев. Затем от рук бандитов пал некто Владимир Рощин, избивший из-за женщины одного из «таганских». Потом они, по версии СКР, ограбили и убили предпринимателя Алексея Покровского, который якобы был должен Григорию Рабиновичу 53 млн руб. В 2006 году ими был ликвидирован директор ОАО «Роспищепром» Валерий Журавлев, сопротивлявшийся рейдерскому захвату его общества. А в 2009 году был убит юрист ОАО «Универмаг "Москва"» Андрей Бралюк, пытавшийся отстоять в подобных обстоятельствах интересы трудового коллектива. Самым громким преступлением, инкриминированным «таганским», стало убийство весной 2017 года адвоката Натальи Вавилиной. Ее, по версии обвинения, заказал бывший клиент женщины, для которого она не смогла отсудить заложенное в банке имущество, а потом еще отказалась вернуть полученный гонорар.

Алексей Соковнин