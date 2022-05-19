«Таганским» не назвали убийц Хасана

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В Мосгорсуде с участием присяжных началось рассмотрение резонансного уголовного дела предполагаемых участников старейшей в столице «таганской» оргпреступной группировки, которых обвиняют в бандитизме, многочисленных убийствах, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Выслушав прокурора, которая инкриминировала подсудимым в том числе пособничество в ликвидации негласного лидера криминального мира России Аслана Усояна (Дед Хасан), подсудимые отказались признать вину, заявив о намерении отстоять свою правду в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран Таганки Григорий Рабинович, как и другие подсудимые, вину не признал

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ветеран Таганки Григорий Рабинович, как и другие подсудимые, вину не признал

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На скамье подсудимых в «аквариуме» Мосгорсуда оказались Григорий Рабинович, Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Генадий (в паспорте имя написано с одной буквой «н») Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. Все они обвиняются СКР в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, п. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «а», «б» ч. 3 ст. 163, п. «а», «б» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (участие в вооруженной банде и преступном сообществе, убийство более двух лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенное в составе организованной группы из корыстных побуждений, похищение человека, кража, грабеж и вымогательство чужого имущества, мошенничество при получении выплат, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ).

Стоит отметить, что сам процесс над «таганским» ОПС начался с большой задержкой. Дело поступило из Генпрокуратуры в городской суд в конце июня прошлого года, но из-за связанного с ковидом карантина в столичных СИЗО и последующим затянувшимся отбором присяжных (многие кандидаты отказывались от участия в процессе) разбирательство стартовало только сейчас.

Учитывая сложности в отборе, в своей речи гособвинитель первым делом поблагодарила членов коллегии присяжных за смелость и гражданскую позицию. Затем представитель Генпрокуратуры сообщила, что «таганское» ОПС было создано еще в начале 1990-х годов, а на момент задержания в 2019 году лидерами его участников являлись Жирноклеев, имевший кличку Жирный, и Рабинович — Гриша Таганский. К созданию сообщества были также причастны Александр Грабер и Игорь Шилов. Вначале они занимались грабежами и рэкетом, а в качестве места сбора использовали ресторан «Закарпатские узоры» в районе Таганки. Отсюда и пошло название «таганские».

Эти «авторитеты» привлекли в свое ОПС Бориса Третьяка, Дмитрия Юхневича, Игоря Балашова и Марата Янбухтина, составивших, по версии следствия, костяк преступного сообщества. Впоследствии к ним примкнули и другие участники. Но в 1994 году был убит Александр Грабер, а потом и Игорь Шилов, после чего главарем ОПС стал Игорь Жирноклеев. Интересно, что первым делом он попытался навести порядок среди «братвы», вводя строгую дисциплину и конспирацию. При этом только насильственными преступлениями Жирный решил не ограничиваться, создав в «бригаде» экономическое подразделение, совершавшее махинации и рейдерские захваты чужого имущества.

Для этого, по словам прокурора, Игорь Жирноклеев привлек в ОПС специалистов в этой области Григория Рабиновича и Владимира Грекова, который сейчас скрывается за границей. Благодаря им, считает обвинение, под контроль «таганских» удалось поставить ряд рынков, магазинов, а также несколько банков. В результате, как было отмечено в суде, «обычная банда разрослась до масштабов целого преступного сообщества». Как и другие «бригады», отмечалось в обвинении, «таганские» жестоко расправлялись с неугодными и конкурентами, за которыми велась предварительная слежка с использованием современных технических средств. А для убийств в ОПС имелся целый арсенал оружия. В ходе следствия из схронов и тайников было изъято: 20 автоматов, 9 винтовок, 17 пистолетов, 7 пистолетов-пулеметов, 2 обреза, 3 реактивных гранатомета и 18 тыс. патронов различных калибров. Это и другое оружие, как утверждала прокурор, активно использовалось в ходе разборок и заказных убийств. На них обвинение решило остановиться подробнее.

Первый эпизод был связан с ликвидацией членами ОПС бизнесмена Армена Аванесова, который не отдал Жирноклееву долг в $50 тыс. За это по приказу кредитора 23 января 1993 года Олег Русанов застрелил должника из ружья. Труп потом отвезли за город и закопали.

Следующей жертвой «таганских», по словам прокурора, стал их же сообщник Скорняков, которым был крайне недоволен тот же Игорь Жирноклеев. Для ужесточения порядка в «бригаде» он приказал связать оступившегося участника ОПС, накинуть ему на голову мешок, после чего Русанов молотком проломил ему череп. Труп закопали на кладбище в Химках.

Затем жертвой бандитов пал некто Владимир Рощин, жестоко избивший из-за женщины одного из «таганских». В январе 2004 года «таганские» выследили обидчика возле одного из ночных клубов, а чтобы облегчить нападение, проткнули шину его автомобиля. И когда тот, выйдя на улицу, стал менять колесо, «таганские» напали на него и жестоко избили, после чего нанесли пять ножевых ранений, оказавшихся смертельными.

Потом «таганские» ограбили и убили предпринимателя Алексея Покровского, который якобы был должен Григорию Рабиновичу 53 млн руб. Бандиты почти четыре месяца возили жертву по адресам, где та могла хранить деньги. При этом несчастного били, пытали огнем и паяльником.

В 2006 году от рук «таганских» погиб директор ОАО «Роспищепром» Валерий Журавлев, сопротивлявшийся рейдерскому захвату его общества. А в 2009 году при похожих обстоятельствах был убит юрист ОАО «Универмаг "Москва"» Андрей Бралюк, пытавшийся отстоять интересы трудового коллектива от произвола новых хозяев магазина — Рабиновича и Жирноклеева.

Подробно прокурор рассказала об убийстве весной 2017 года адвоката Натальи Вавилиной, которое вменяется «таганским». По данным следствия, она представляла в гражданских судах интересы некоего Мищенко, для которого не смогла отсудить заложенное в банке имущество. Тогда мужчина потребовал у адвоката вернуть выплаченный гонорар, но госпожа Вавилина отказалась. Мищенко заказал «таганским» убийство женщины за $25 тыс. По данным СКР, преступление исполнил Марат Янбухтин. Подкараулив женщину у подъезда, он поднялся с ней в лифте и застрелил Наталью Вавилину на ее лестничной клетке.

Оказались замешаны «таганские» и в убийстве Деда Хасана, хотя и косвенным образом. По словам прокурора, «таганские» по приказу Игоря Жирноклеева следили за жертвой и передали противникам покойного законника его адреса и пистолет калибра 9 мм, из которого тот и был застрелен.

В этот момент один из подсудимых не выдержал и крикнул прокурору: «Тогда уж скажите присяжным, кто убил Хасана, а то на нас подумают!» Но судья быстро пресек выкрики обвиняемого, призвав его к порядку.

Выслушав обвинение, подсудимые ответили, что оно им в целом понятно, но причастность к совершению преступлений они категорически не признают.

Адвокат Марк Каверзин, представлявший подсудимого Жирноклеева, попросил присяжных тщательно, используя жизненный опыт и интуицию, проанализировать представленные обвинением доказательства и показания свидетелей. При этом господин Каверзин отметил, что «за прокурором стоит холодный закон, а за защитником — живой человек, а с такой ношей подскользнуться страшно». Адвокат подсудимого Рабиновича Надежда Ерусланова полностью солидаризировалась с коллегой. А защитник Германа Гришина Игорь Рахмилов предположил, что обвинение может быть основано на домыслах и предположениях, которые и должны вычислить народные судьи.

Алексей Соковнин