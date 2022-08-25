АвтоВАЗ надул подушки

АвтоВАЗ подтвердил возвращение выпуска Lada Granta с подушкой безопасности как минимум для водителя. Участники рынка сомневаются, что концерн мог за такой короткий срок найти нового поставщика подушек. Прежде они закупались у Joyson Safety System (JSS) с завода в Ульяновске, который сейчас возобновил работу. АвтоВАЗ два месяца выпускал Lada Granta без подушек безопасности, и поставить их на эти машины уже невозможно. Только в июне—июле продано почти 18 тыс. Lada.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

АвтоВАЗ официально сообщил, что с 23 августа все автомобили Lada Granta 2022 модельного года, начиная с базовой комплектации, оснащаются подушкой безопасности водителя. В старших версиях автомобили могут быть дополнительно оборудованы подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем, добавили в концерне. «Конструкция и настройки системы безопасности, а также рулевое колесо с airbag аналогичны тем, что применялись на Lada Granta ранее»,— уточнили на АвтоВАЗе.

Представители завода отказались назвать поставщика подушек. Однако источники “Ъ” на автомобильном рынке уверены, что за такой срок компания не могла найти нового поставщика: по словам одного из них, процесс интеграции новой подушки безопасности в автомобиль занимает семь-восемь месяцев. Процесс смены поставщика за такой короткий период АвтоВАЗ вряд ли успел бы пройти, соглашается Сергей Удалов из «Автостата». Он добавляет, что, как правило, у автоконцернов есть два поставщика, которые поставляют компоненты на разные модели, но могут в теории подменить друг друга за определенный период.

АвтоВАЗ в прошлые годы закупал подушки безопасности у американской Joyson Safety System (JSS, дочерняя компания китайской Ningbo Joyson Electronic Corp; имеет завод в Ульяновске) и американо-шведской Autoliv (площадка в Тольятти). В Lada Granta, Vesta и XRay, которые участвовали в краш-тестах «Авторевю», стояли подушки безопасности и преднатяжители JSS. Autoliv назван только для Priora, которая уже не выпускается.

Как пояснили “Ъ” в Корпорации развития Ульяновской области (АО КРУО, принадлежит региону), ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» (ранее Takata) «никаких заявлений об уходе из Ульяновска и России в целом не делало». Предприятие работает, хотя были сложности с выпуском продукции из-за проблем с логистикой и поставками комплектующих и на время коллектив уходил в корпоративный отпуск, заверили в КРУО.

Тот факт, что АвтоВАЗ вернул подушки безопасности в базовые комплектации, говорит о том, что компания получила гарантии стабильных поставок. Источники “Ъ”, один из которых близок к АвтоВАЗу, говорили, что Renault, прежде владевший контрольным пакетом завода, недавно возобновил отгрузки комплектующих «в рамках своих возможностей в условиях санкций».

Доступная таможенная статистика не показывает резкого роста поставок подушек безопасности. Блоки управления для них сложно выделить из общей статистики. До 24 февраля подушки безопасности в РФ импортировались из США, Турции, Индии, Японии, Китая и ЕС, в основном эти поставки прекратились с апреля. Но, возможно, крупные партии и не требуются: объем сборки Lada Granta вряд ли в ближайшие месяцы достигнет даже десятков тысяч машин, полагает Сергей Удалов.

АвтоВАЗ выпускал Granta без подушек безопасности с середины июня, системы ABS в автомобиле до сих пор нет, зато в нем появился кондиционер. В июне на тот момент вице-премьер Юрий Борисов говорил, что впоследствии выпущенные машины могут быть дооборудованы подушками: «Переживем, не война в этом плане: поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят» (цитата по ТАСС). Однако на самом деле это невозможно: АвтоВАЗ устанавливал на Granta без подушки безопасности другой руль. По данным АЕБ, в июне—июле продано 17,8 тыс. Lada.

Сергей Удалов подтверждает, что доустановка подушки безопасности нереалистична из-за разной конструкции и необходимости вмешательства в том числе в системы управления: «Это не аналогично тому, когда при раскрытии подушки безопасности вы можете заменить ее на новую». Машины с подушками безопасности и без нее отдельно проходят краш-тесты и сертификацию, это «в целом разные автомобили».

Ольга Никитина; Сергей Титов, Ульяновск