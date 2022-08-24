Дэниела Риккардо отправили к финишу

Один из самых популярных действующих гонщиков «Формулы-1» Дэниел Риккардо договорился о досрочном расторжении контракта с McLaren. Британскую команду он покинет по завершении сезона, на год раньше истечения срока действия соглашения. Место австралийца в McLaren, вероятно, займет его соотечественник Оскар Пиастри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неубедительное выступление Дэниела Риккардо в этом сезоне не оставило ему шансов сохранить место в McLaren

Фото: Chris Graythen / Getty Images Неубедительное выступление Дэниела Риккардо в этом сезоне не оставило ему шансов сохранить место в McLaren

Фото: Chris Graythen / Getty Images

Слухи о скором расставании McLaren с одним из своих гонщиков, 33-летним Дэниелом Риккардо, курсировавшие уже несколько месяцев, подтвердились в среду. Стороны объявили о том, что договорились о досрочном расторжении контракта. Риккардо доработает в McLaren текущий сезон, а потом уйдет из команды. Отметим, что контракт австралийца был рассчитан до завершения чемпионата 2023 года. Стороны, как принято в таких случаях, поблагодарили друг друга за все хорошее, упомянув о том, как приятно им было работать совместно.

Но, учитывая бэкграунд отношений команды и гонщика, напрашивается очевидный вывод: Риккардо не просто уходит из команды, его увольняют.

А на его место, вероятнее всего, возьмут другого австралийца — 21-летнего Оскара Пиастри.

Отметим, что и появление Риккардо в McLaren в прошлом году прошло не очень гладко. В британскую команду австралиец перебрался из Renault. При этом его намерение уйти стало для боссов таким сюрпризом, что босс Renault Сириль Абитбуль даже перестал разговаривать со своим гонщиком. Понять его можно. Ведь французская команда делала ставку именно на австралийца, считавшегося в 2018 году, когда с ним был подписан контракт, одним из лучших гонщиков в пелотоне. Неудивительно, что Renault пошла на то, чтобы платить австралийцу солидную зарплату — €25 млн в год.

Объясняя свое решение поменять Renault на McLaren (ради смены «конюшни» австралиец даже согласился на двукратное уменьшение зарплаты), Дэниел Риккардо говорил то, что и принято говорить в таких ситуациях: о новых вызовах, о стремлении все-таки получить машину, которая позволит реально бороться за победы. Однако с этим возникли некоторые сложности.

Еще в прошлом сезоне у боссов McLaren начали появляться вопросы к выступлениям Риккардо. Спас его Гран-при Италии: в Монце Риккардо выиграл.

Правда, это вряд ли случилось бы, если бы по ходу гонки не столкнулись ее фаворит, Льюис Хэмилтон, и Макс Ферстаппен. Но так или иначе увольнять только нанятого гонщика после выигранного этапа мало кто решился бы. Ну а в этом сезоне дела у Риккардо пошли совсем неважно. В 13 гонках он лишь четырежды сумел финишировать в топ-10 (лучший результат — шестое место в Австралии) и на данный момент идет в общем зачете 12-м, имея в активе 19 очков. Для сравнения: его напарник по McLaren Ландо Норрис занимает седьмое место с 76 очками в активе. В такой ситуации расставание McLaren c Риккардо было лишь вопросом времени.

Что касается того, где Риккардо продолжит карьеру, то сам гонщик ничего на эту тему не сказал, пообещав прояснить вопрос позже. Но один из вариантов, как бы иронично это ни звучало, предусматривает переход в Alpine, она же бывшая Renault. Там как раз по завершении сезона освободится место, поскольку Фернандо Алонсо перейдет в Aston Martin на место завершающего карьеру Себастьяна Феттеля.

Александр Петров