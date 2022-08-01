Aston Martin доверился прошлому

В «Формуле-1» произойдет очень любопытный переход. Команда Aston Martin, которая по окончании нынешнего чемпионата попрощается с завершающим спортивную карьеру четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, заменит немца на другого выдающегося пилота — Фернандо Алонсо, сейчас выступающего за Alpine. Победы испанца в «Формуле» состоялись еще раньше, чем победы немца,— в позапрошлом десятилетии, ему уже 41 год, но форма Фернандо Алонсо, готовящегося установить рекорд по количеству сезонов в серии, намекает на то, что он способен усилить «конюшню»-аутсайдера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо (справа) сменит в Aston Martin чемпиона четырехкратного — Себастьяна Феттеля, объявившего о завершении карьеры

Фото: Hassan Ammar / Getty Images Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо (справа) сменит в Aston Martin чемпиона четырехкратного — Себастьяна Феттеля, объявившего о завершении карьеры

Фото: Hassan Ammar / Getty Images

Команда Aston Martin объявила о том, что со следующего сезона в ее составе будет выступать знаменитый испанский пилот Фернандо Алонсо. Он заменит немца Себастьяна Феттеля в роли напарника Лэнса Стролла, сына канадского миллиардера Лоуренса Стролла, владеющего «конюшней». Феттель, с 2010 по 2013 год четырежды подряд выигравший чемпионат «Формулы-1» за рулем Red Bull, на прошлой неделе объявил, что по окончании текущего первенства попрощается с гонками. Комментируя свой переход в Aston Martin, Алонсо сказал, что, на его взгляд, она входит в число «наиболее интересных команд» в «Формуле» и «прилагает огромное количество усилий для достижения побед», а себя охарактеризовал как гонщика, по-прежнему «голодного» и «полного амбиций».

Речь идет об очень любопытном переходе. Aston Martin, чей владелец и в самом деле сделал колоссальные инвестиции в развитие бренда, например, построив для создания автомобилей целую фабрику в Сильверстоуне, но пока не добился значительных спортивных успехов (в классификации Кубка конструкторов команда находится на девятой, предпоследней строчке), вместо одного выдающегося ветерана взял другого, на шесть лет старше и с пиком карьеры, пришедшимся на позапрошлое десятилетие. Свои два чемпионских титула Алонсо завоевал в 2005 и 2006 годах, гоняясь за Renault, а после этого до вершины не добирался, трижды, уже в Ferrari, оставаясь в классификации вторым.

Для Фернандо Алонсо контракт с Aston Martin означает, что он точно войдет в историю «Формулы-1». Нынешний сезон для испанца уже 19-й в серии.

Столько же на счету только трех распрощавшихся с ней пилотов — Кими Райкконена, Рубенса Баррикелло и великого Михаэля Шумахера. Так что Алонсо точно обойдет их.

Что означает контракт с ним для Aston Martin, сказать труднее. В число участников «Формулы-1» попадали и пилоты гораздо старше Фернандо Алонсо, нескольким было за 50. Но все это случаи из 1950-х годов, времен зарождения серии. Для «Формулы» современной, резко помолодевшей, гонщик за 40 — событие исключительное.

Между тем причины думать, что Aston Martin, стремящийся избавиться от статуса аутсайдера и получить наконец такой, который бы более или менее соответствовал вложениям в его развитие, обратил внимание на Алонсо не только из-за его громкого имени, тоже вполне веские. Дело в том, что не похоже, что испанец сейчас переживает явный карьерный закат.

В 2019 году казалось, что, покидая McLaren, свою очередную команду, он навсегда расстается с «Формулой», переключаясь на жанры, более подходящие таким «динозаврам», вроде гонок endurance — то есть многочасовых. Но, добившись в них серьезных достижений (Алонсо два раза финишировал первым в культовых «24 часах Ле-Мана»), испанец неожиданно вернулся в 2021 году в «королевскую» серию, приняв приглашение Alpine. И в этой команде он сразу же доказал, что проблем с формой и мотивацией у него никаких нет.

В предыдущем сезоне Фернандо Алонсо однажды — в Катаре — добрался до подиума, а по ходу еще нескольких гонок моментами боролся за лидерство. В этом первенстве он выглядит ничуть не хуже. Лучшей его позицией в гонке пока остается пятая, добытая в Великобритании, но Алонсо набирал очки в девяти из 13 состоявшихся гонок. В общей сложности в его активе уже 41 балл, и это десятое место в зачете чемпионата. Нет никаких сомнений, что во многом благодаря Алонсо Alpine, обладая достаточно скромными ресурсами, в Кубке конструкторов занимает четвертую позицию, уступая лишь гигантам — Red Bull, Ferrari и Mercedes.

Алексей Доспехов