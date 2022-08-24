Дорога в парламент обошлась слишком дорого

К семи годам колонии строгого режима за дачу взятки Пресненский суд Москвы приговорил красногорского предпринимателя Сергея Белоусова. По версии следствия, в 2018 году он вместе с приятелем, сотрудником логистической компании ООО «Катранс», попытался войти в экспертный совет по транспортной логистике Совета федерации (СФ), чтобы лоббировать там интересы этой компании. Оказать содействие им обещал помощник одного из сенаторов Геннадий Егоров. Однако, получив от приятелей 700 тыс. руб., он так ничего не сделал и большую часть денег не вернул. Впоследствии господина Егорова осудили за это и аналогичное мошенничество на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

История, составившая основу уголовного дела, началась в сентябре—октябре 2018 года. Тогда Сергей Белоусов решил помочь своему приятелю Роману Горошко из транспортной компании «Катранс» в поиске дополнительных вагонов для увеличения объема перевозок, осуществляемых компанией. Через знакомую они вышли на ее приятеля Геннадия Егорова — помощника одного из членов СФ, любившего козырять своими возможностями и обширными связями в верхней палате парламента. Встретившись с ним, приятели попытались узнать, не посодействует ли помощник сенатора в вопросе с вагонами, но тот переключился на другую тему, предложив новым знакомым войти в какую-либо структуру СФ, связанную с транспортом. Например, в экспертный совет по транспортной логистике палаты. Был ли в то время такой в СФ на самом деле, приятели уточнять не стали: господин Егоров демонстрировал такую уверенность в своих возможностях, что все сомнения у них отпали.

В ходе переговоров стороны договорились, что передадут помощнику сенатора через его подругу 700 тыс. руб., из которых 500 тыс. руб. должны были пойти на ввод предпринимателей в экспертный совет, а 200 тыс. руб.— на содействие в выделении «Катрансу» дополнительных вагонов. Как установили следствие и суд, большую часть средств выделило руководство ООО.

Получив деньги через посредника, Геннадий Егоров перестал выходить на связь. И лишь в начале 2019 года с ним удалось наладить контакт. Приятели постарались уговорить помощника сенатора либо выполнить обещанное, либо вернуть деньги: дело в том, что на них давило руководство ООО, угрожавшее написать заявление в полицию. Однако вскоре на помощника сенатора написали заявление в УФСБ по Москве другие люди, также пострадавшие от него в аналогичной ситуации.

В результате Геннадия Егорова задержали и обвинили в мошенничестве. Он, чтобы смягчить свою участь, заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Признав вину по другому эпизоду, он рассказал следствию о переговорах с господами Белоусовым и Горошко, а также о том, что получил от них через посредника за устройство на работу в СФ 500 тыс. руб. Когда приятелям стало известно, что их готовы привлечь к уголовной ответственности как взяткодателей, Роман Горошко скрылся, а Сергей Белоусов остался в столице и в июне 2021 года был задержан.

К тому времени Геннадий Егоров уже был осужден на три года заключения. Причем если лица, которых он схожим образом обманул в первом случае, остались в деле потерпевшими, то Сергей Белоусов проходил по делу как взяткодатель.

В прениях гособвинитель попросил признать Сергея Белоусова виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, совершенное организованной группой в крупном размере) и приговорить его к восьми годам колонии строгого режима.

Защита выступила резко против. Так, адвокат Николай Редков настаивал на несуразности обвинения в «даче взятки должностному лицу», поскольку помощник члена СФ Егоров, по его словам, таковым не являлся. Также защитник настаивал, что не может быть признан взяткодателем человек, «подаривший» свои деньги мошеннику.

Сам подсудимый заявлял, что лишь помогал другу Роману Горошко, пытавшемуся выбить для своего ООО дополнительные вагоны. В связи с этим он вместе с защитником просил оправдания. Но суд решил иначе и приговорил предпринимателя к семи годам колонии строгого режима.

Адвокат Редков уже заявил, что обжалует приговор. «Считаю несправедливым, что Егоров, получивший всего три года, уже вышел на свободу,— заявил защитник,— а мой клиент, ставший его жертвой, получил семь лет колонии строгого режима».

Стоит отметить, что Роман Горошко, некоторое время скрывавшийся, в итоге был задержан. Ему также вскоре предстоит судебный процесс.

Алексей Соковнин