Game Insight не хватило монет

Как выяснил “Ъ”, сотрудники литовской студии игровой разработки Game Insight подают к компании десятки исков с требованием выплатить зарплаты. В июне на фоне военных действий на Украине студия начала процедуру ликвидации российского подразделения. Ликвидатор компании говорит, что на счетах предприятия недостаточно средств для выплаты зарплат, а головная структура российского ООО «Гейм Инсайт» отказывается перечислять средства из-за угрозы санкций. Прокуратура и СК уже проводят доследственную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Бывшие и действующие сотрудники российского офиса студии игровой разработки Game Insight (ООО «Гейм Инсайт») подают к ней иски с требованием выплатить долги по зарплате, рассказали источники “Ъ”. По их словам, в целом речь идет примерно о 70 млн руб. В картотеке дел судов общей юрисдикции Москвы “Ъ” обнаружил 74 зарегистрированных иска от сотрудников, поданных с 25 июля по 18 августа.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гейм Инсайт» учреждено в 2009 году Алисой Чумаченко (в 2021 году возглавляла SberGames, а после начала военных действий на Украине покинула и эту компанию). Сейчас «Гейм Инсайт» принадлежит литовской Game Insight UAB. По итогам 2021 года компания показала выручку в 1,5 млрд руб. при чистой прибыли в 100 млн руб. Источники “Ъ” на российском рынке игровой разработки говорят, что фактически российская структура выполняла роль подрядчика Game Insight UAB: занималась разработкой и поддержкой мобильных игр («Аэропорт Сити», Paradise Island 2, Mystery Manor), при этом правообладателями продукта оставалась литовская компания.

ООО «Гейм Инсайт» 14 июня направило в ФНС заявление о собственной ликвидации, а уже 10 августа московский арбитраж принял к производству иск о признании компании банкротом, ликвидатором назначен Павел Седов. Гейм-дизайнер Game Insight Анастасия Сурина в беседе с “Ъ” рассказала, что сотрудники продолжают подавать иски, так как не получают зарплату с конца июня: «После первых заявлений с нами связался Павел Седов и сказал, что знает об исках, но выплатить зарплаты не сможет, потому что у компании нет средств на счетах». Другой сотрудник компании добавил, что литовский офис при этом продолжает получать средства от продаж игр.

По словам самого господина Седова, в июне к нему обратилась литовская Game Insight с предложением провести ликвидацию ООО «Гейм Инсайт»: «Предполагается, что у компании достаточно средств, чтобы расплатиться с кредиторами, а также выплатить зарплату. Но когда я проводил ревизию активов предприятия, обнаружилось, что совокупная стоимость имущества, а также количество денег на счетах не покрывают расходов с учетом продолжительности процедуры ликвидации». Юристы головной компании пояснили, что с учетом санкционных ограничений со стороны Литвы платежи в адрес российской дочерней компании невозможны, добавил господин Седаков. Он отметил, что «прокуратура и следственный комитет проводят доследственную проверку по признакам ст. 145 УК РФ (невыплата заработной платы)».

По словам юриста «Амулекс.ру» Людмилы Макаровой, в случае признании компании банкротом сотрудники могут годами ждать выплаты зарплат: «При отсутствии имущества и выплат следует рассмотреть наличие субсидиарной ответственности участников ООО по его обязательствам». По словам двух источников “Ъ” на рынке игровой разработки, а также двух сотрудников ООО «Гейм Инсайт», конечным владельцем ООО выступает Игорь Мацанюк. “Ъ” связался с господином Мацанюком, однако он отказался от комментариев.

Независимый эксперт по игровой разработке Александр Зезюлин называет ситуацию, когда крупная компания-разработчик идет на конфликт с сотрудниками и прекращает выплачивать зарплаты, нестандартной: «Скорее всего, другие уехавшие из России разработчики предлагают переезд за рубеж, в Армению, Казахстан, Грузию с понижением зарплаты либо речь идет об удаленной работе». Разработчик PvP.Tools Василий Овчинников считает, что в РФ найти работу сотрудникам закрывающихся студий будет сложно: «В стране продолжают работать небольшие студии, у которых есть проекты, но пока нет ни ресурсов, ни понимания, как продавать продукты на фоне ограничений платформ дистрибуции».

Никита Королев