Труба пониже — план пожиже

Минэнерго, которое еще в июне придерживалось прописанных в долгосрочной программе развития СПГ-отрасли параметров сжижения газа в 120–140 млн тонн, на фоне потери доступа к западным технологиям и оборудованию все же снизило прогноз производства до 80–120 млн тонн к 2035 году. Эксперты считают даже этот прогноз излишне оптимистичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Производство сжиженного природного газа в России, по расчетам Минэнерго, к 2035 году может вырасти до 80–120 млн тонн в год, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Таким образом, министерство пересмотрело прежний прогноз, утвержденный в марте 2021 года в рамках долгосрочной программы развития СПГ-отрасли, который предусматривал выпуск 120–140 млн тонн СПГ к 2035 году. В 2021 году Россия экспортировала 30,1 млн тонн сжиженного газа с крупнотоннажных проектов.

Отрасль СПГ попала под санкции еще в апреле. В рамках пятого пакета ЕС ввел прямой запрет на поставку в РФ оборудования для сжижения. Речь шла о продаже, поставке, передаче или экспорте в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для производства СПГ. Несмотря на это, в июне в рамках ПМЭФ замминистра энергетики Павел Сорокин заявлял, что достижение уровня производства в 140 млн тонн реализуемо, но сроки могут сдвинуться.

Ключевой проблемой на данном этапе является импортозамещение основного оборудования, необходимого для выпуска СПГ. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в июне говорил, что отрасли необходима господдержка в размере 24 млрд руб. на НИОКР по опытным образцам российского СПГ-оборудования. Правительство 17 августа выделило на этот год 1 млрд руб. на НИОКР: по словам премьера Михаила Мишустина, деньги пойдут на четыре проекта локализации оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ. Как уточнил Николай Шульгинов, еще 30 млрд руб. будет привлечено за счет частных инвестиций, добавив, что образцы российского оборудования будут созданы до 2030 года.

На данный момент в стадии реализации в России находится проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» (три линии по 6,6 млн тонн каждая), первая линия которого практически достроена. «Газпром» также приступил к строительству своего завода в Усть-Луге на 13 млн тонн в год, но проект находится на более ранней стадии. Сроки завершения этих проектов пока неясны из-за сложностей с поставкой иностранного оборудования.

Как отмечает эксперт Центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов, снижение прогнозных объемов экспорта выглядит оправданно. При этом, отмечает он, все равно речь идет о росте производства СПГ на 50–90 млн тонн в год, что равносильно строительству трех-шести крупнотоннажных заводов, таких как «Ямал СПГ», за 13 лет. Учитывая средний срок строительства одного завода СПГ в четыре-пять лет, это само по себе является крайне амбициозной задачей, подчеркивает господин Капитонов. Безусловно, отмечает он, по уже реализуемым проектам риски меньше, чем по greenfield-проектам, поскольку часть оборудования уже закуплена (а первая линия «Арктик СПГ 2» и вовсе практически построена), а также есть понимание дальнейших сценариев изменения конфигурации проектов.

Что касается полностью новых проектов (как, например, проекта «А-Проперти» в Якутии или возможные СПГ-проекты «Роснефти» на Таймыре), то в условиях санкций их реализация выглядит еще более сложной, говорит эксперт. Он напоминает, что в России нет собственной технологии производства крупнотоннажного СПГ, а также сохраняется зависимость от иностранных поставщиков в части емкостного оборудования, крионасосов, компрессоров, газотурбинных установок. По мнению Сергея Капитонова, маловероятно, что удастся выйти на 100-процентную локализацию оборудования для СПГ-заводов ранее чем за десять лет.

Ольга Мордюшенко