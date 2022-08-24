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Агрохимики подлечат нервы

«Щелково Агрохим» запустит фармацевтический бизнес

Российский фармацевтический рынок привлекает инвесторов из других отраслей. Так, крупный производитель средств защиты растений и семян «Щелково Агрохим» планирует вложить 2,5 млрд руб. в создание в Подмосковье производства препаратов для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. Эксперты предупреждают, что производство лекарств — конкурентный рынок, а запуск новых предприятий осложняется проблемами с импортом оборудования и расходных материалов.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Один из крупнейших производителей средств защиты растений и семян «Щелково Агрохим» займется выпуском лекарств, рассказал “Ъ” гендиректор и основной владелец компании Салис Каракотов. Речь идет о создании производства полного цикла — от синтеза активных субстанций до получения готовых лекарственных форм. «Щелково Агрохим» сделает ставку на препараты для лечения заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. По словам господина Каракотова, компания изучает и производство иммуномодуляторов — аналогов известных препаратов, созданных по собственным технологиям синтеза.

«Щелково Агрохим» выпускает в год более 50 тыс. тонн химических средств защиты растений и семян — гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и пр. Основная производственная база находится в Щелково Московской области. Выручка в 2021 году составила 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 4,55 млрд руб.

Производство лекарств «Щелково Агрохим» будет размещено в ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье. По данным правительства региона, один из ее резидентов — ООО «Бетарен Фарма» Александра Бурмистрова, которому принадлежат доли в структурах «Щелково Агрохим». В конце 2021 года «Щелково Агрохим» приобрел в ОЭЗ «Дубна» за 860 млн руб. здание обанкротившегося производителя печатных плат «Связь Инжиниринг КБ».

По словам Салиса Каракотова, в новый проект планируется вложить 2,5 млрд руб. Запуск производства лекарств он ожидает в начале 2023 года. По прогнозам господина Каракотова, за два года объем продаж фармацевтического предприятия достигнет 5–10 млрд руб. в год. «Мы химическая компания, и у нас накопились наработки по технологиям синтеза субстанций, которые могут стать очень востребованными»,— объясняет он интерес к новому бизнесу. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что с точки зрения R&D у направлений есть пересечения, о чем говорят примеры крупного производителя средств защиты растений и лекарств Bayer и компании Syngenta, которая была образована на базе подразделения Novartis.

«Щелково Агрохим» — не первый пример, когда на российский фармацевтический рынок заходят игроки из совершенно сторонних отраслей, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Например, говорит он, основатель сети магазинов «Лента» Олег Жеребцов в 2010 году создал производителя лекарств Solopharm, а бывший банкир Дмитрий Морозов основал Biocad. По словам господин Беспалова, интерес к новых инвесторов понятен, так как фармацевтический бизнес оказался не затронут прямыми санкциями западных стран, кроме того, спрос на лекарства остается стабильным. Так, по данным DSM Group, оборот фармацевтического рынка в первой половине 2022 года вырос на 21%, до 1,33 трлн руб. год к году. Наконец, у «Щелково Агрохим» действительно может быть определенный уровень нужных технических компетенций, добавляет Николай Беспалов.

Но, предупреждают в RNC Pharma, фармацевтический рынок в России уже сложился, конкуренция здесь высокая, и основная задача новых игроков — выстроить сбыт препаратов. Кроме того, говорит господин Беспалов, дополнительной проблемой для новых проектов могут стать сложности, связанные с поставкой оборудования, вспомогательных веществ и комплектующих, с которыми отрасль столкнулась (см. “Ъ” от 8 июня) на фоне кризиса после начала военных действий на Украине. Как отмечали собеседники “Ъ”, в стране почти не производится современное оборудование для фарминдустрии.

Полина Гриценко

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