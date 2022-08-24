Invest AG освоит чешскую землю

Чешской PPF Group, планирующей распродать свои активы в России и покинуть рынок, удалось реализовать 130 га в Новой Москве, где можно построить 1,2 млн кв. м жилья. Новым владельцем площадки стала Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, которая в последнее время активно вкладывается в проекты жилой недвижимости. Но с бывшей площадкой PPF Group могут возникнуть проблемы — покупателю придется продолжать суд с прежним претендентом на актив, требующим 400 млн руб. за срыв сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Invest AG акционеров Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова через подконтрольную им ООО «Эр-Си-Пи» 12 августа стала владельцем 100% ООО «ИСК "Клоково"», которому принадлежит 130 га в Новой Москве, обнаружил “Ъ” в данных ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс». Прежний владелец компании — чешская PPF Group семьи погибшего в авиакатастрофе миллиардера Петра Келнера. В Invest AG не ответили на запрос “Ъ”, в PPF отказались от комментариев.

PPF планировала выручить за эту площадку 3,6 млрд руб., рассказывали ранее источники “Ъ” на рынке недвижимости. Но директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин оценивает ее рыночную стоимость в 2–2,5 млрд руб. По словам знакомого с активом источника “Ъ”, на этом участке планировался проект на 1,2 млн кв. м жилья, инвестиции в который оценивались более чем в 100 млрд руб.

Invest AG покупка необходима для развития портфеля жилых проектов, считает Тимур Рывкин. Компания не впервые вкладывается в строительство жилья. В начале 2022 года она выкупила долю в 40% в проекте комплекса на 139 тыс. кв. м в районе подмосковного Видного, основным владельцем которого выступает «РКС Девелопмент» семьи финансиста Игоря Сагиряна. Invest AG и «РКС Девелопмент» — давние партнеры, которые совместно строили ЖК Holiday House в поселке Сукко в Анапском районе. Господин Рывкин не исключает, что ближе к началу строительства Invest AG может привлечь партнера и для реализации проекта в Новой Москве.

PPF Group планирует распродать все активы в России и покинуть рынок, сообщали ранее собеседники “Ъ” на рынке недвижимости. Земельный банк в регионах РФ и проект строительства ЖК Homecity в Новой Москве уже были переданы группе ИСТ Александра Несиса, а крупнейший объект коммерческой недвижимости компании — логопарк на 650 тыс. кв. м «Южные врата» в Подмосковье — может быть продан застройщику элитного жилья Vesper. До сих пор PPF не удалось найти покупателей на долю в столичном бизнес-парке «Метрополис» у станции метро «Войковская», на офисный комплекс Comcity в Новой Москве, торговый центр «Невский» в Санкт-Петербурге и ряд других активов, уточняют консультанты рынка недвижимости.

Землю в Новой Москве PPF планировала продать еще до начала военных действий РФ на Украине. Как выяснил “Ъ”, в конце 2021 года чешская группа договорилась о продаже актива с петербургским девелопером «Ярд» Андрея Кошкина, но сделка сорвалась. Теперь «Ярд» пытается взыскать в суде с ООО «ИСК "Клоково"» 400 млн руб. По словам источников “Ъ”, имеющая европейских владельцев PPF должна была согласовать закрытие сделки с правительственной комиссией, но не сделала этого. Впрочем, и сам покупатель мог отказаться от покупки из-за изменения рыночных условий: на фоне уменьшения спроса на жилье цены на площадки под застройку снижаются. Андрей Кошкин отказался от комментариев.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом судебного дела говорит, что теперь требования «Ярда» перейдут к Invest AG. Если бы новый владелец приобрел участок путем заключения договора купли-продажи, а не передачи долей в юрлице, которое владеет объектом, то он мог бы избежать судебных разбирательств с «Ярдом» и PPF пришлось бы решать этот конфликт самостоятельно, говорит адвокат фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Хотя, не исключает он, сделка могла бы быть более сложная, чем передача доли в уставном капитале. В цене сделки между PPF и Invest AG, полагает Тимур Рывкин, могли учитываться риски по выплате 400 млн руб. девелоперу «Ярд» в случае проигрыша.

Дарья Андрианова