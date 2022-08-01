Новая Москва не отпускает чехов

Чешская PPF Group, передавшая весной часть своих активов группе ИСТ Александра Несиса, получила иск на 400 млн руб. за срыв сделки по продаже 130 га в Новой Москве. Как выяснил “Ъ”, петербургский девелопер «Ярд» еще в конце 2021 года договорился выкупить эту землю. PPF Group, имеющая западных владельцев, должна была согласовать закрытие сделки с правительственной комиссией, но не сделала этого. Впрочем, и сам покупатель мог отказаться от покупки из-за изменения рыночных условий: из-за снижения спроса на жилье цены на площадки под застройку снижаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел, ООО «Развитие», связанное с группой «Ярд» Андрея Кошкина, 27 июля подало иск к ООО «ИСК "Клоково"» с требованием разорвать подписанный в декабре 2021 года договор купли-продажи 130 га в Новой Москве и взыскать 400 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем ИСК «Клоково» выступает кипрская Stephold Ltd — структура чешской PPF Group. В PPF Group, группе «Ярд» и господин Кошкин отказались от комментариев.

«Ярд» занималась строительством одноименного апарт-отеля на 33 тыс. кв. м в центре Санкт-Петербурга. Основной владелец компании — Андрей Кошкин.

PPF Group в марте начала передачу российских активов структурам группы ИСТ Александра Несиса. В сделку вошли 3,2 га в Сколково на западе Москвы, проект ЖК Homecity в Новой Москве, 25 га под строительство логопарка в Чеховском районе Подмосковья, 53 га в Тольятти и активы в Липецке и Уфе (см. “Ъ” от 14 апреля), а также 130 га в Новой Москве, на которые претендовал «Ярд». Но с 25 июля ООО «ИСК "Клоково"» вновь перешло под контроль PPF Group, следует из базы «СПАРК-Интерфакс». В ИСТ не ответили на запрос “Ъ”.

В начале июня «Ведомости» сообщали, что PPF Group намерена продать долю в Radius Group, владеющей логопарком «Южные врата» на 540 тыс. кв. м в подмосковном Домодедово. Эксперты полагали, что так PPF Group пытается защититься от западных санкций, а уже состоявшаяся передача объектов группе ИСТ расценивалась как «дружественная сделка». Но представитель PPF Group Леош Роусек заявлял чешскому изданию Hospodarske Noviny, что российский портфель независим от других активов группы, поэтому потенциальные последствия военных действий на Украине не угрожают глобальному бизнесу компании.

По данным источника “Ъ”, «Ярд» в конце 2021 года договорился о покупке 130 га у PPF Group за 3,6 млрд руб., перечислив первый платеж в размере 200 млн руб. Параллельно девелопер получил одобрение Сбербанка о финансировании строительства на площадке 1,2 млн кв. м жилья стоимостью более 100 млрд руб. В банке от комментариев отказались. После начала военных действий PPF Group как западная компания должна была согласовать сделку по продаже площадки с правительственной комиссией, чего не сделала, уточняет собеседник “Ъ”.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов полагает, что если продавец отказался от передачи земли и возвращения аванса, то у покупателя большие шансы вернуть средства через суд. Но, как сообщил источник “Ъ”, близкий к сторонам сделки, «Ярд» после начала кризиса сам отказался покупать 130 га в Новой Москве, посчитав завышенной в текущих условиях прежнюю цену — 3,6 млрд руб. Другой собеседник “Ъ” говорит, что исходно PPF Group хотела выручить за площадку в Новой Москве 2,5–3 млрд руб. По общему правилу, резюмирует партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин, изменение стоимости актива не дает права сторонам на расторжение договора, поэтому позиция покупателя по иску должна быть обоснована по-другому.

Дарья Андрианова