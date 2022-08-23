Вице-премьера бросили на огонь

Координацией тушения лесных пожаров в России займется специальная правительственная комиссия, созданная премьером Михаилом Мишустиным. Новую структуру возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко, который поручил Минприроды, МЧС, Рослесхозу и другим ведомствам подсчитать, сколько людей и техники нужно для «неукоснительного и эффективного выполнения всех приоритетных задач». Между тем в Рязанской области, откуда дым пожаров дошел до Москвы, площадь возгораний только растет и достигла уже 183 га. Комиссия похожего уровня собиралась в СССР в 1972 году, вспоминают в «Гринписе России», где считают, что органу стоит обсудить увеличение финансирования лесной охраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действиями пожарных в ЦФО отныне будет руководить правительственная комиссия

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Действиями пожарных в ЦФО отныне будет руководить правительственная комиссия

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров собралась 23 августа на первое заседание после ее учреждения Михаилом Мишустиным. В сообщении Белого дома говорится, что структура должна координировать деятельность министерств и ведомств; в нее вошли глава Минприроды Александр Козлов, замруководителя МЧС Виктор Яцуценко, заместитель начальника главного штаба сухопутных войск Минобороны РФ Альберт Будышкин, замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский и другие чиновники, в том числе из Москвы и Подмосковья, Нижегородской и Рязанской областей. Орган возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Во вторник господин Григоренко поручил ведомствам «до конца дня» подготовить «свод информации» о пожарной обстановке в проблемных регионах, а к следующему заседанию комиссии — «представить предложения по необходимому количеству человеческих и технических ресурсов для неукоснительного и эффективного выполнения всех приоритетных задач». Дата следующего заседания комиссии на сайте правительства не фигурирует. Однако вице-премьер Григоренко пообещал, что встречи будут проходить «до стабилизации обстановки в наиболее проблемных регионах».

Из-за жары и отсутствия дождей в ЦФО сложилась крайне пожароопасная обстановка. В Рязанской области лесные пожары начались 7 августа.

К 17 августа дым от них добрался до Москвы: жители в разных частях города стали жаловаться на запах гари, осадок пепла и смог. Столичные власти направили в соседний регион технику для тушения пожаров, а дознаватели МЧС возбудили уголовное дело по факту двух лесных пожаров в Рязанской области. Представителей местных властей заподозрили в сокрытии реальных масштабов бедствия, к оценке обстоятельств возникновения природных пожаров подключилась Генпрокуратура. 22 августа в Рязанской области был введен режим ЧС из-за пожаров.

В МЧС РФ сообщили, что площадь активных пожаров в регионе к 23 августа выросла до 183 га, а их тушение «осложняется жаркой погодой и ветром с порывами до 10 м/с».

При этом группировка противопожарных сил и средств была увеличена до более 9,2 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники (17 воздушных судов выполнили 2,4 тыс. сливов, сбросив 15 тыс. тонн воды). Горят леса и в соседних регионах. Так, в Нижегородской области площадь пожаров выросла до 6,8 тыс. га, в Марий Эл возгорание локализовано на 700 га, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Лесной пожар на 29 га зафиксирован и в Ивановской области близ деревни Осоково. В Мосэкомониторинге ожидают повышения концентрации вредных веществ в столичном воздухе в ночь на среду, 24 августа, и утром того же дня.

Руководитель противопожарной программы «Гринписа России» Григорий Куксин говорит, что последний раз похожая правительственная комиссия собиралась в 1972 году в СССР «специальным указом».

«Тогда было много тяжелее и хуже, сгорело много населенных пунктов, дым шел на Москву. Но была другая страна и гораздо более эффективная система управления и борьбы с пожарами»,— говорит господин Куксин. По его словам, комиссия 1972 года занималась «проблемами всех пожаров», тогда как нынешний орган фокусируется лишь на лесных возгораниях. Эксперт поясняет, что власти практически не уделяют внимания пожарам на промышленных и сельскохозяйственных землях, тогда как в Ивановской и Владимирской областях очаги возгорания расположены именно на таких территориях. Кроме того, господин Куксин обращает внимание «на большой перекос в сторону МЧС».

«Сейчас активно обсуждается передача функций тушения лесных пожаров в это ведомство, в том числе и федеральной лесной охраны. Это будет большой ошибкой, потому что МЧС никогда не занималось лесными пожарами. Это все равно что лесники начнут тушить небоскребы и торговые центры»,— рассуждает эксперт. «Группировка на рязанском пожаре не очень эффективно действует, потому что «это во многом колонна поливальных машин», которая ждет подхода огня, чтобы его залить. Лесники бы вместо этого "отожглись" от дороги и потушили пожар, но городские пожарные не понимают этих технологий»,— сетуют в «Гринписе России». Правительственной комиссии в этой связи «здорово было бы прийти к выводу о недофинансировании лесной охраны», говорит господин Куксин. «Вместо этого звучит идея, что, раз они не справляются, давайте передадим их полномочия в МЧС. Но отдать полномочия в непрофильное ведомство — идея не очень хорошая»,— считает он.

Александр Воронов