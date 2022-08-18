Дыма без нагоняя не бывает

Дым от лесных пожаров, второй день окутавший несколько районов Москвы, привлек внимание сразу нескольких федеральных ведомств. В Рязанскую область для борьбы с огнем, который, по предположению чиновников, и стал причиной задымления столицы, отправились в четверг главы МЧС и Рослесхоза. Представителей местных властей заподозрили в сокрытии реальных масштабов бедствия, к оценке обстоятельств возникновения природных пожаров подключилась Генпрокуратура. Дознаватели МЧС возбудили уголовное дело по факту двух лесных пожаров на рязанской земле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Малков и Александр Куренков (справа налево) объединили усилия для борьбы с пожарами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Павел Малков и Александр Куренков (справа налево) объединили усилия для борьбы с пожарами

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среду гарь ощущалась в нескольких южных районах Москвы, а в четверг смог добрался уже до центра столицы. «Прогноз погоды говорит о том, что в ближайшие два дня ситуация не изменится,— предупредил в четверг заместитель главы "Мосэкомониторинга" Евгений Никитич.— Уже четвертую ночь в Москве фиксируется повышенная концентрация загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения природных пожаров, в основном это происходит в ночные и утренние часы». Задымление в Москве в Рослесхозе связали с возгораниями в Рязанской области, обвинив региональных чиновников в сокрытии реальных масштабов лесных пожаров. В лесном ведомстве считают, это привело к тому, что на месте не удалось вовремя нарастить федеральную группировку для борьбы с огнем.

К оценке обстоятельств возникновения лесных пожаров в Рязанской области подключилась Генпрокуратура. В ведомстве обещали изучить достаточность мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров и достоверность сведений об их площади. Также прокуроры проверят, обеспечены ли местные лесные пожарные необходимой техникой и насколько своевременно среагировали на возгорания. К вечеру ТАСС сообщил, что дознаватели МЧС возбудили уголовное дело по факту двух лесных пожаров в Рязанской области. По данным агентства, речь идет о статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.

В регионе действуют три очага природных пожаров общей площадью 181 га.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Павел Малков. Накануне на пресс-конференции он заявлял, что площадь природных пожаров в регионе превышает 500 га.

О серьезности ситуации, сложившейся в Рязанской области, говорит тот факт, что курировать борьбу с огнем туда направились руководитель Рослесхоза Иван Советников и его заместитель Алексей Венглинский (по поручению главы Минприроды Александра Козлова), а также глава МЧС Александр Куренков. Всего на ликвидации огня в четверг уже работали 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС России. Также дополнительно в регион были направлены самолет амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76. По словам господина Малкова, значительная помощь оказана правительством Москвы, дополнительные силы прибыли из Подмосковья.

В регионе мобилизовали все медучреждения, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Владимир Хоминец. По его словам, на месте природных пожаров дежурят кареты скорой помощи. Он рекомендовал местным жителям как можно меньше находиться на открытом воздухе и плотно закрывать двери и окна, а также выходить на улицу во влажных марлевых масках. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили журналистам, что специалисты ведомства выехали на отбор проб воздуха на границах населенных пунктов близ пожаров.

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить медицинские маски во время пребывания на открытом воздухе. Также ведомство советует временно ограничить пребывание детей на игровых площадках и время прогулки в детских дошкольных учреждениях. Впрочем, по данным «Мосэкомониторинга», превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ зафиксировано не было.

В МЧС рекомендовали властям регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов. В четверг о введении подобной меры заявили, в частности, власти Подмосковья. «С 19 по 28 августа пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда в границах Московской области, ограниченны,— говорится в сообщении комитета лесного хозяйства региона.— Просим жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов».

Власти Рязанской области считают, что самый крупный лесной пожар возник из-за сухих гроз и молний. «Это не предположение, это зафиксированный факт»,— уточнил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов.

Впрочем, в «Гринписе России» в четверг с утра заявляли, что не фиксировали гроз и прочих аналогичных природных явлений. Экологи предположили, что возгорания возникли по вине людей, однако добавили, что точные причины еще неизвестны. По словам эксперта организации Григория Куксина, пожар происходит на гари, оставшейся после пожаров 2010 года, территория завалена остатками деревьев, не вывезенных с того времени.

Вместе с тем обнаружены очаги возгорания и во Владимирской области, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти столицы направили в регион 30 единиц техники и 90 пожарных и спасателей. Туда же вечером в четверг из Рязани отправился и глава МЧС Александр Куренков. По данным «Авиалесоохраны», сейчас в Рязанской области горит около 200 га, в то время как в Нижегородской области огнем охвачено 3,3 тыс. га, а в Коми — около 5 тыс. га.

Анна Васильева; Александр Тихонов, Ярославль