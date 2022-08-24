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Коммерсантъ FM
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Бессистемный рунет

Юлия Тишина о завершении эпохи цифровых экосистем в России

Многоступенчатая сделка VK по выходу из СП со Сбербанком и передаче «Яндексу» Delivery Club в обмен на сервисы «Новости» и «Дзен», на мой взгляд, стала одним из ярких признаков завершения эпохи цифровых экосистем в РФ. Военные действия на Украине и последовавшие масштабные санкции привели к тому, что концепция развития «всеобъемлющих» платформ, включающих доставку еды и товаров, кино, музыку, финансовые сервисы, такси и каршеринг, лопнула в России, как мыльный пузырь.

Отключения платежей Apple Pay и Google Pay в приложениях спровоцировали отток пользователей, уход крупнейших западных правообладателей привел к тому, что онлайн-кинотеатры не только перестали получать новинки, но и начали терять классику. Граждане тем временем стали внимательнее следить за подписками, исключая пересечения по сервисам.

На тенденцию еще в июле обратили внимание аналитики J`son & Partners Consulting. Теперь же три крупнейшие, по оценкам компании, экосистемы — «Яндекса», Сбербанка и VK — разделили активы по разным направлениям так, что «универсальные платформы», по сути, рассыпались. Сбербанк начал выходить из непрофильных активов еще весной. «Яндекс», передав VK «Новости» и «Дзен», резко сократил присутствие в медиаполе, сосредоточившись на доставке и электронной коммерции. Мои источники говорят, что компания может выйти и из других сервисов, которые выделила в отдельную бизнес-группу («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша» и финтех).

VK, напротив, усиливает присутствие в медиа. Холдинг получит не только платформы «Яндекса», но и трафик с yandex.ru, активно продвигает «VK Видео» и музыкальное направление (см. “Ъ” от 23 августа). Зато экосистемная подписка VK может потерять скидки на Delivery Club и «Ситидрайв». В интервью “Ъ” директор музыкальной экосистемы и видеоконтента Николай Дуксин рассказывал, что компания будет активнее продвигать отдельную подписку на музыкальный сервис. Именно за доступ к музыке, по оценке J`son & Partners Consulting, платят более 44% пользователей экосистемных подписок.

Распад экосистем продолжится. Вслед за крупнейшими игроками могут последовать догоняющие их МТС и «Тинькофф». Так, чистая прибыль МТС упала во втором квартале на 36,4%, и компания уже начала закрывать непрофильные направления, например службу экспресс-доставки еды. В «Тинькофф» после смены владельца вообще меняется очень многое, а ряд сервисов, формально запущенных в прошлом году, так и не заработали. Если еще недавно участники рынка могли позволить себе запускать убыточные проекты для повышения лояльности аудитории, то сейчас настало время собирать камни.

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