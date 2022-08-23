Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Все-таки языковая среда определяет аудиторию»

Блицинтервью

Как российские стриминговые сервисы привлекают аудиторию зарубежных платформ, ушедших с рынка на фоне военных действий на Украине, а также справляются с проблемами отключения платежей в Apple Pay и Google Pay, “Ъ” рассказал директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Весной крупнейшие мировые лейблы Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group приостановили работу в России. Ситуация не изменилась?

— На текущий момент они не предоставляют для российских стриминговых сервисов часть новых релизов. Это общеизвестный факт. Основная часть библиотеки доступна.

— Сами артисты отзывают каталоги?

— Есть артисты, которые публично заявляли, что не хотят быть представленными на той или иной территории. Так бывало и раньше. Я бы не сказал, что это носит массовый характер. Говорить, что иностранные каталоги недоступны, некорректно. Большинство из них представлено в сервисе.

— На Российской креативной неделе звучала цифра, что более 80% музыки, которую потребляют в РФ, отечественная. Вы согласны с такой оценкой?

VK выходит в сегмент цифровой дистрибуции музыки

— Это уникальная черта нашего рынка. Справедливости ради, таких рынков не очень много. У нас высока доля локального контента в потреблении музыки, можно называть разные цифры и о них можно спорить, все зависит от витрины, о которой мы говорим. На самом деле у нас сильный музыкальный уровень, наши артисты попадают в мировые чарты, в том числе и годовые, они действительно очень хорошо слушаются за пределами России. Частота релизов очень высокая, их качество тоже высокое, поэтому доля локального каталога является определяющей, это правда.

— Российские артисты сейчас могут размещать свои треки на зарубежных стриминговых платформах?

— Да, такая возможность сохраняется, в том числе через цифровых дистрибуторов.

— Есть ли перспективы у наших артистов на рынках стриминга Азии, Индии, Африки? Вы можете вспомнить примеры, которые позволяли обмениваться аудиторией?

— Рынки Азии, Африки, Индии, Саудовской Аравии и Пакистана работают по тем же территориальным стандартам, что и российский. У них также доля локального каталога определяющая. Говорить, что для артистов эти страны могут оказаться неким потенциальным рынком, наверное, не совсем корректно, потому что все-таки языковая среда определяет аудиторию. Но есть примеры российских электронных музыкантов, которые как раз в силу того, что нет языковой составляющей, становятся популярны за пределами страны. В частности, в Азии, где очень сильно развита танцевальная музыка.

— Если сейчас в «VK Музыку» доставляют контент артиста, который выглядит спорным с точки зрения своей политической позиции, будете ли вы делать релизы доступными? Есть ли у вас ограничения, например, для артистов, признанных иноагентами?

— Мы находимся в рамках правового поля. Удалить произведение или не публиковать его может сам правообладатель. Либо в отношении произведения должно быть вынесено соответствующее правовое или регуляторное решение. (В июле, например, американский дистрибутор ONErpm стал изымать с российских стриминговых площадок, среди которых «Яндекс.Музыка», «Звук» и «VK Музыка», релизы музыкантов, чьи аккаунты не зарегистрированы в РФ, Белоруссии и Казахстане.— “Ъ”).

— Как вы оцениваете конкуренцию на рынке? Появляются новые сервисы, например, ГПМ запустил «Аудиоклуб». Для них есть место?

— Время покажет, есть ли место. Но появление новых игроков — это новые идеи, новые люди, новые приемы, которые уж точно не повредят рынку. Дальше пользователь будет определять, что ему выгоднее и удобнее.

— Как сказался на вашей базе подписчиков уход из России Deezer и Spotify?

— Сразу был прирост. И до сих пор люди продолжают переходить. Пользоваться зарубежными сервисами стало значительно сложнее. Deezer и так практически не имел доли в России, это все-таки сервис, который ориентирован больше на Англию, Германию, Францию. Spotify, конечно, был заметным игроком. Часть его аудитории ушла, и мы, конечно, стараемся работать с ней.

— Отключение возможности оплаты в Apple Pay и Google Pay весной сказалось на числе подписчиков?

— У нас доступно в том числе потребление музыки без подписки. Безусловно, история с отключением платежей существенна. Но, например, в системе Apple сохраняется возможность оплаты cо счета мобильного оператора. Часть пользователей для этого даже заводили дополнительные сим-карты. Есть сложности с оплатой через Google, в этой связи был определенный отток у всех игроков рынка. Я бы не хотел называть конкретные цифры. Мы предлагаем альтернативные варианты продления или подключения подписки, когда можно просто привязать карту в нашем платежном сервисе.

— Как вы оцениваете перспективы роста рынка музыкального стриминга в России и СНГ?

— В соответствии с открытыми данными аналитиков по итогам 2021 года российский рынок стриминга оценивался примерно в 21 млрд руб. Оценить число подписчиков сложнее, это закрытые данные каждого сервиса. Могу сказать, что у нас ежедневно слушают музыку десятки миллионов человек. У «ВКонтакте» более 100 млн пользователей в месяц, и большинство из них постоянно слушают музыку.

В целом есть два направления развития. Во-первых, за счет нижнего порога аудитории, вовлечения как можно более молодых слушателей. Во-вторых, это вовлечение аудитории 35+, слушателей, которым интересна не только музыка, но и другой аудиоконтент. Сейчас с уверенностью можно сказать, что многие привыкли потреблять музыку легально. Пользователям не хочется возвращаться в серую зону. Аудитория будет расти именно за счет расширения возрастных рамок, и динамика во многом зависит от того, как мы будем учитывать вкусы людей, их потребности.

Интервью взяла Юлия Тишина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...