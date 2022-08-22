«СПБ Биржа» приглянулась спекулянтам

Запрет на короткие продажи и повышенная ставка риска не помешали акциям «СПБ Биржи» стать лидерами роста 22 августа. Эксперты объясняют ситуацию желанием спекулянтов выкупать акции, чтобы вернуть брокеру. Со временем объемы торгов и колебания котировок могут снизиться, предупреждают они. В целом, по словам аналитиков, на фондовом рынке наблюдаются низкие обороты, а для роста индекса Мосбиржи необходимы существенные факторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Торговая сессия 22 августа, завершилась ростом индекса Мосбиржи на 1,5%, до 2228 пунктов. Лидером повышения в очередной раз стали акции «СПБ Биржи», набравшие более 16% к окончанию торгов и показавшие оборот в 2,5 раза больше, чем в конце прошлой недели. При этом с понедельника для бумаг биржи начал действовать ряд ограничений, введенных Национальным клиринговым центром (НКЦ; входит в группу Мосбиржи),— короткие продажи запрещены, а ставка риска повышена до 100%, что лишает инвесторов возможности совершать необеспеченные сделки. НКЦ на своем сайте объяснял введение запретов «повышенными рисками торговли акциями и фьючерсами на акции "СПБ Биржи" в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента».

Закрытие коротких позиций приводит к еще большему росту котировок, так как спекулянтам приходится выкупать акции, чтобы вернуть их брокеру, объяснил аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев.

По его словам, такие аномалии (рост при высоких ценах) наблюдаются именно в момент истребования бумаг у «шортистов» и запрета плечевых позиций. «Введенные меры должны будут поспособствовать сокращению спекулятивной активности, а это, вероятно, со временем приведет к снижению объемов торгов и размаха колебаний котировок»,— считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

В целом столь сильные движения в акциях «СПБ Биржи» во многом обусловлены спекулятивным интересом, полагает господин Додонов. Он напомнил, что с начала года по начало августа капитализация компании обвалилась более чем в десять раз и «спекулянты пытаются разгонять ее бумаги, пользуясь локальными позитивными новостями, тогда как риски для инвестиций в данные бумаги остаются очень высокими».

Рост котировок акций «СПБ Биржи» 22 августа поддерживается новостью об увеличении биржей с 24 августа количества ценных бумаг международных компаний (с 350 до 500), доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 мск, считает господин Аутлев. Ранее, по его словам, факторами роста выступали аналогичные новости, однако фундаментальные причины для такого роста в условиях текущих инфраструктурных и санкционных рисков отсутствуют.

В целом в понедельник на рынке наблюдалась смешанная динамика — большинство ликвидных акций торговались в зеленой зоне, заметил замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Индекс Мосбиржи, по наблюдению эксперта, поднялся в район верхней границы бокового коридора, в котором находится с июля. Помимо акций «СПБ Биржи» значительный рост показали акции газовых компаний (НОВАТЭК — +6%, Газпром — +2,3%). Артем Аутлев пояснил, что такая динамика наблюдается на новостях о том, что цены на газ в Европе превысили $3 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Однако обороты, по словам господина Ващенко, на рынке все же низкие. Он не исключает перехода к коррекции во вторник или среду, а в фокусе на этой неделе отчеты ритейлеров Ozon, «М.Видео» и «Детский мир» — «бумаги этого сектора могут стать лидерами роста». При этом от акций нефтегазового сектора, по его словам, не стоит ждать ралли, «в них вероятна коррекция вслед за ценой на нефть, которая на общем негативном фоне (фондовые площадки в США демонстрируют заметное снижение) корректируются».

Господин Ващенко полагает, что к концу недели индекс Мосбиржи может скорректироваться в диапазон 2100–2150 пунктов. А осенью триггерами для роста российского рынка акций, по мнению эксперта, могут послужить переток денежных средств населения с депозитов, открытых под высокие проценты в феврале—марте, а также промежуточные дивиденды российских компаний (сотни миллиардов рублей).

Ксения Куликова