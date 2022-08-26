Руслан Насродинов живет в Ставрополе с мамой, младшими братом и сестрой. У мальчика стремительно прогрессирует искривление позвоночника. Позади многолетнее лечение, но остановить деформацию не удается — сколиоз достиг уже 4-й, самой тяжелой степени. Спасти Руслана от опасных осложнений теперь может только операция: установка металлоконструкции, которая зафиксирует позвоночник в правильном положении. Операцию необходимо провести в кратчайшие сроки. Но оплатить ее мама Руслана не в силах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан никогда не жалуется на боль. Стойко терпит и продолжает сражаться с болезнью

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Руслан никогда не жалуется на боль. Стойко терпит и продолжает сражаться с болезнью

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Есть несколько версий происхождения имени Руслан, по одной из них имя восходит к тюркскому слову «лев». И, глядя на Руслана, сразу подмечаешь очевидное сходство: мальчик держится спокойно, абсолютно уверен в себе, горделив, говорит значительно и весомо. И еще у него, несмотря на заболевание, годы лечения и физические несовершенства, по-настоящему бойцовский характер, который проявляется в самом прямом смысле. Сейчас Руслана уже никто не задевает, не говорит ему ничего обидного. А вот раньше приходилось слышать дурацкие шутки, насмешки, обидные прозвища. Но Руслан с ранних лет мог постоять за себя. И после стычки вчерашние обидчики уже не решались подшучивать, а протягивали руку и старались помириться и подружиться.

На вопрос, много ли у него друзей, Руслан рассудительно отвечает:

— Не очень. Настоящих, верных друзей не может быть много.

Видимо, именно сильный характер помогает Руслану справляться с последствиями тяжелых заболеваний, с которыми ему «повезло» родиться. Сразу же после появления на свет у него обнаружили спинномозговую грыжу, и малыш оброс сложными диагнозами: врожденный порок развития спинного мозга — Spina bifida, нижний парапарез, вывих правого тазобедренного сустава. Грыжу сразу иссекли, оформили инвалидность и велели наблюдаться у педиатра, невролога и ортопеда. Самостоятельно ходить мальчик начал в полтора года — с трудом, подволакивая правую ногу. Врачи назначили физиопроцедуры и массаж, но они толком не помогали.

Когда Руслану было пять лет, мама Светлана отвезла его в Санкт-Петербург, где мальчика прооперировали: устранили вывих тазобедренного сустава. Но правая нога стала на несколько сантиметров короче другой. Последовала новая операция — левую бедренную кость пришлось укоротить. После этого Руслан фактически заново учился ходить — с помощью ходунков, потом костылей и трости.

Но проблемы накапливались как снежный ком. Когда Руслану исполнилось девять лет, Светлана заметила, что у него искривлена спина. Рентген выявил сколиоз. Врачи посоветовали заниматься лечебной физкультурой и плавать. На какое-то время ситуация стабилизировалась, но через три года, когда Руслан заметно прибавил в росте, искривление резко усилилось. МРТ показала фиксацию спинного мозга. Для его высвобождения потребовалась операция, которую оплатили благотворители. А спустя два года — еще одна. Затем мальчику устраняли контрактуры левого коленного сустава.

После очередной операции у Руслана начала болеть спина — боль была такой, что он не мог сидеть на уроках. Не помогали ни лечение, ни корсет. Светлана нашла в интернете информацию об уникальных операциях на позвоночнике, которые проводят в столичном Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, и привезла туда Руслана на консультацию. Хирурги объяснили, что сколиоз никак не связан со Spina bifida и что деформация уже достигла самой тяжелой степени. Поэтому необходима операция с установкой на позвоночник металлоконструкции, и оперировать следует как можно скорее.

Руслан любит разбирать и собирать компьютеры. Еще он занимается спортом и при малейшей возможности пропагандирует здоровый образ жизни. Одна из самых удивительных для него вещей — как люди могут пить спиртное и курить, зная, что это вредит здоровью. Он мечтает стать врачом. И не просто мечтает, а даже перешел в школу, где есть профильный химико-биологический класс. А еще Руслан никогда не жалуется на боли и плохое самочувствие. Стойко терпит и продолжает сражаться с болезнью.

Давайте поможем Руслану. Даже очень храбрым и стойким людям нужна поддержка. Это как раз тот самый случай.

Для спасения Руслана Насродинова не хватает 787 974 руб. Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Руслана грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация позвоночника прогрессирует, нарастают боли в спине и груди, появилась одышка. Уже есть признаки сердечно-легочной недостаточности, которая со временем будет только усиливаться. Учитывая возраст Руслана и потенциал роста, ему необходима срочная операция — устранение деформации позвоночника и его фиксация в правильном положении с помощью специальной металлоконструкции. Операция остановит искривление, устранит болевой синдром и позволит избежать осложнений. После периода адаптации качество жизни мальчика значительно улучшится». Стоимость операции 1 518 974 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 787 974 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Руслана Насродинова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Руслана — Светланы Викторовны Насродиновой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Артем Костюковский, Ставропольский край