России бросают визов

В Евросоюзе наметился раскол по проблеме запрета выдачи шенгенских виз гражданам РФ. С очередным призывом лишить россиян возможности получать въездные документы в ЕС выступили председатели комитетов по вопросам внешней политики Палаты депутатов и Сената Чехии Павел Фишер и Марек Женишек. Парламентарии уверены: подобная мера должна быть включена в новый санкционный пакет Евросоюза против Москвы. Тем самым они поддержали позицию прибалтийских государств, Финляндии и Польши, которые уже начали или готовы начать вводить визовые ограничения для россиян. Против коллективной ответственности граждан РФ за боевые действия на Украине ранее выступил канцлер Германии Олаф Шольц, теперь к нему присоединились Португалия, Кипр и Греция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

С тех пор, как президент Украины Владимир Зеленский почти две недели назад призвал Запад перекрыть въезд в свои страны россиянам, а тех, кто уехал, вернуть на родину, в Евросоюзе не утихает дискуссия по поводу необходимости принятия подобных мер. Уже известно, что на неформальной встрече в Праге 30–31 августа глав МИДов стран ЕС эта тема будет включена в повестку дня. В преддверии европейского слета дипломатов призывы на уровне всего Евросоюза коллективно наказать россиян ограничением свободы передвижения звучат почти ежедневно.

Одним из локомотивов подобной инициативы выступает Эстония, с 18 августа запретившая въезд на свою территорию россиянам с шенгенскими визами, ею же выданными. 19 августа премьер-министр республики Кая Каллас в интервью немецкому Bild снова заявила, что поездки российских граждан для «развлечения в Евросоюзе морально неприемлемы». «Туризм — это привилегия, а не право. И мы должны передать российскому народу наше послание, что Кремль должен закончить свою войну против Украины»,— сказала госпожа Каллас. По ее мнению, пересекать границу ЕС россияне могут только по «гуманитарным причинам».

Призывы запретить россиянам получать Шенген звучат в основном из одних и тех же стран: государств Прибалтики, Польши, Чехии, Финляндии. С новой порцией воззваний к коллегам по Брюсселю выступили председатели комитетов по вопросам внешней политики Сената и Палаты депутатов Чехии Павел Фишер и Марек Женишек. По словам господина Фишера, «это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса люкс в Берлине и Париже». Он также пристыдил «некоторые страны ЕС», до сих пор готовые выдавать гражданство и вид на жительство «крупным инвесторам из России». «Это должно прекратиться!» — отметил политик, назвав поездки в страны Шенгена привилегией, но допустил возможность поездок по гуманитарным соображениям. Господин Женишек и вовсе сказал, что подобное решение «должно было стать одной из первых санкций»).

Впрочем, идею всероссийского запрета в Европе поддерживают не все. Первой голос против подобных инициатив подала Германия. Канцлер Олаф Шольц еще 11 августа заявил, что ответственность за украинские события несет руководство РФ, а не простые граждане. Он напомнил, что Евросоюз уже ввел много санкций против конкретных людей, «поддерживающих властные структуры России», и продолжит эту практику, а ограничения против всего населения, «включая невиновных», напротив, могут ослабить эффективность рестрикций.

В субботу, 20 августа, против запрета выдачи виз выступил Лиссабон. Как подчеркнули в МИД Португалии, «главной целью санкционного режима должна быть российская военная машина, а не российский народ». С такой позицией представители страны намерены выступить на встрече в Праге, куда съедутся министры иностранных дел всех 27 государств—членов ЕС.

«Мы не верим, что такое решение принесет какую-либо пользу. Мы выдаем визы даже гражданам Турции (северная часть острова Кипр находится под контролем протурецких властей.— “Ъ”), потому что верим в контакты между людьми»,— заявил на днях постоянный секретарь (должность, эквивалентная заместителю министра) МИД Кипра Корнелиос Корнелиу. Помимо этого, подобное решение разорвет связи «русских сообществ», проживающих на Кипре и в ЕС, с родственниками и друзьями в России, что, по мнению дипломата, было бы неправильно. Кроме того, господин Корнелиу отметил повышенный спрос на релокацию бизнеса на Кипр со стороны российских, белорусских и украинских предпринимателей. «Мы открыты для любых компаний, которые хотели бы работать на Кипре, и всегда действуем в соответствии с решениями ЕС. А раз запрещающих решений на релокацию компаний нет, то мы были бы рады видеть эти компании на Кипре»,— добавил дипломат. Он призвал дождаться обсуждения визового вопроса на встрече в Праге, отметив, что аналогичной позиции по въездным документам для россиян придерживаются Германия и Греция.

Европейское отделение американского издания Politico со ссылкой на анонимные источники в греческом правительстве также сообщило о неодобрении Афинами идеи запрета Шенгена для россиян.

Напомним, что Еврокомиссия неоднократно поясняла: шенгенский визовый кодекс не предполагает запрета на выдачу краткосрочных виз, тем более по национальному признаку. Однако каждое государство—член Евросоюза вправе самостоятельно регулировать свою визовую политику. Тем не менее в СМИ уже появилась информация, что возможное изменение визового кодекса ЕС будет обсуждаться на переговорах в Праге. Противники таких «коллективных санкций» в адрес россиян апеллируют к тому, что их введение будет противоречить не только нормам Евросоюза, но и в целом либеральной идее свободы и толерантности.

Алексей Забродин