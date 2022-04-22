Правительство Черногории формируют на украинском фоне

90 3 мин. ...

В Черногории достигнута договоренность о формировании нового правительства меньшинства во главе с нынешним вице-премьером Дританом Абазовичем, которого поддерживает Запад. И хотя в нем не будет представлена оказавшаяся полтора года назад в оппозиции Демпартия социалистов президента Мило Джукановича, правительство сможет существовать только при ее поддержке. Таким образом, находившаяся до 2020 года 30 лет у власти партия вновь становится одной из ключевых политических сил в стране. Источники “Ъ” в западных дипломатических кругах говорят, что в немалой степени на это повлиял и нынешний украинский кризис. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дритан Абазович

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Дритан Абазович

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Для формирования правительства меньшинства лидеру прозападного движения URA Дритану Абазовичу потребовалось почти три месяца. В начале февраля черногорский парламент вынес вотум недоверия кабинету Здравко Кривокапича, впервые за 30 лет сформированному оппозицией. Тогда его вице-премьер, во многом благодаря которому правительство и пало, обещал оперативно, в течение десяти дней, договориться о новом кабинете. В начале марта он получил мандат на создание правительства меньшинства от президента Мило Джукановича, но только 20 апреля объявил, что оно сформировано и что его готовы поддержать 46 из 81 депутата. Формальное утверждение нового кабинета в парламенте намечено на 28 апреля.

Сильно затянувшийся процесс черногорского правительственного строительства во многом объясняется стремлением будущего премьера включить в него идеологически разнородные силы. Так, в его кабинете помимо представителей нацменьшинств оказались прозападная Социал-демократическая партия, которой выделены посты глав МИДа и Минобороны, а также скептически относящаяся к НАТО и ориентирующаяся на Сербию Социалистическая народная партия, которая получит шесть министерских портфелей. «Черногории нужны примирение и стабильность ради европейской перспективы»,— объяснил свой подход Дритан Абазович, а решения по всем принципиальным вопросам пообещал принимать в правительстве квалифицированным большинством. Впрочем, его попытки учесть запросы всех заинтересованных сторон вылились в резкое увеличение числа министров: вместо нынешних 12 их будет 20.

Тем не менее завершение эпопеи с формированием нового кабинета многие в Черногории восприняли с облегчением. Не только потому, что процесс сильно затянулся и последние месяцы было не очень понятно, кто в стране принимает решения и выполняются ли они вообще. Просто нынешний кабинет Здравко Кривокапича, министров которого сам премьер сравнивал с «апостолами», подвергался жесткой критике чуть ли не все полтора года пребывания у власти: за неспособность обуздать коррупцию, кумовство при назначении руководящих кадров, резкий рост безработицы, бегство из страны иностранных инвесторов и многое другое.

Деятельность и самого премьера, и его министров постоянно сопровождали скандалы. Последний произошел буквально на днях. Черногорский МИД, сообщая на своем сайте о присоединении страны к санкциям ЕС против России, перечислил все теоретически возможные карательные меры (включая, например, разрыв дипотношений) как вступившие в силу. Информация провисела на сайте шесть часов, вызвав недоуменные вопросы СМИ и ноту посольства РФ с требованием разъяснений, после чего ее сменило сообщение МИДа с «извинениями за грубую ошибку».

Кроме того, «кабинет апостолов», опиравшийся на призрачное большинство из 41 депутата против 40 у оппозиции, постоянно потрясали жесткие склоки между партиями правящей коалиции, куда помимо URA входили считающийся просербским и пророссийским «Демфронт» и чуть более умеренные «Демократы». Главу правительства удерживало только одно — боязнь возвращения к власти партии президента Джукановича. Но и это не спасло «правительство апостолов».

Хотя Дритан Абазович изначально объявил, что в его правительстве меньшинства не будет представителей ни «Демфронта», ни Демпартии социалистов, новый кабинет сможет существовать только при поддержке президентской партии с ее 30 депутатами. «Формирование правительства меньшинства означает возвращение Демпартии социалистов на значимые государственно-политические позиции как переходное решение до следующих выборов, когда партия окончательно вернет себе позицию опоры проевропейской политики Черногории»,— заверил на днях президент Мило Джуканович. Да и сам господин Абазович признал в среду, что не видит проблемы в том, если президентской партии достанутся какие-то государственные посты.

Изменение риторики и позиции Дритана Абазовича источники “Ъ” в западных дипломатических кругах связывают с воздействием на него партнеров из США и ЕС. «В условиях острого кризиса на Украине Западу важно, чтобы член НАТО и главный кандидат в ЕС Черногория полностью следовала их политике, что без поддержки президентской партии нереально»,— поясняют собеседники “Ъ”.

Кстати, среди пунктов соглашения о формировании правительства меньшинства, которое подписали все партии, готовые поддержать кабинет министров, значатся два ключевых: «разблокирование процесса европейской интеграции Черногории» и «проведение политики НАТО и ЕС в отношении России и Украины».