Участникам рынка подобрали этику

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) приняла «Кодекс деловой этики». Он включает восемь стандартов, в том числе новые правила конкуренции. В текущих непростых экономических и санкционных условиях на рынке участились случаи недобросовестных практик для привлечения клиентов. Публичные разбирательства позволят снизить их число, но не спасут от нездоровой конкуренции в анонимных мессенджерах и перетока клиентов с уходом персональных менеджеров, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На минувшей неделе совет директоров НАУФОР утвердил «Кодекс деловой этики». Большая его часть посвящена работе с клиентами, что уже в целом регламентируется стандартами продаж и постпродажного обслуживания. Совершенно новым стало включение в документ правил конкуренции. В частности, член НАУФОР не должен допускать действий и высказываний сотрудников, способных негативно отразиться на репутации других участников рынка, допускать «некорректные сравнения» финансовых инструментов и финансовых услуг.

«Соблюдение кодекса будет контролироваться НАУФОР, а его нарушения — рассматриваться дисциплинарным комитетом»,— пояснил президент ассоциации Алексей Тимофеев. В случае выявления нарушений могут применяться разные санкции, в том числе штрафы до 1 млн руб., вплоть до исключения из НАУФОР. Решения дисциплинарного комитета объявляются публично, но без деталей. «Считаю, что впоследствии должны публиковаться соображения, которыми руководствовался комитет, принимая то или иное решение»,— уточнил господин Тимофеев.

Кодекс принят своевременно с учетом участившихся нарушений на рынке, признают его участники. «Были, например, случаи искажения информации о продуктах нашей компании»,— отмечает глава направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский. Менеджер другого брокера рассказывает о случаях, когда консультанты из одних компаний распространяли информацию о риске банкротства конкурентов или попадания их под санкции, предлагая потенциальным клиентам перевести средства. «В чаты профучастников засылаются "партизаны", которые убивают их репутацию и невзначай рекламируют независимых брокеров»,— добавляет еще один источник “Ъ” на рынке.

Основные перегибы при продажах продуктов связаны с небольшими компаниями или инвестиционными советниками, отмечают участники рынка. «Крупные компании с историей и хорошей репутацией стараются не допускать грубых нарушений. Небольшим новым компаниям потеря репутации не страшна, и методы, которыми они привлекают клиентов, иногда бывают далеки от идеала и общепринятых на рынке негласных норм»,— поясняет руководитель учебного центра «Велес Академия» Валентина Савенкова. Господин Швайковский подтверждает, что зачастую инвестсоветники «не столь щепетильны, как крупные игроки» и могут позволить в своих Telegram-каналах «некорректные или просто ложные высказывания» в отношении конкурентов.

Появление кодекса не очистит рынок от недобросовестных практик полностью, признаются его участники, но фиксация правил уменьшит число таких случаев. При этом важна неотвратимость наказания и меры, которые будут приниматься, подчеркивают собеседники “Ъ”. «В целом действенными могут оказаться разные меры, в том числе и штрафы при наличии реальных доказательств некорректного поведения того или иного участника рынка»,— отмечает директор по поддержке продаж и клиентскому опыту «БКС Мир инвестиций» Андрей Верещагин. Для рынка консультационных услуг страшны не столько штрафные санкции, сколько публичное раскрытие фактов. «Наш бизнес основан на доверии, и если какая-то компания работает не по правилам, то желающих доверить ей свои деньги будет немного»,— отмечает инвестбанкир Евгений Коган.

Однако новый кодекс не способен отрегулировать работу анонимных каналов. «Нездоровая конкуренция зачастую ведется опосредованно (соцсети, включая анонимные ТГ-каналы), доказать причастность конкретного заказчика далеко не всегда возможно»,— отмечает собеседник на рынке. Не спасет кодекс и от переходов клиентов с персональными менеджерами. «Если менеджер меняет работу,— поясняет Валентина Савенкова,— у него нет необходимости порочить своего предыдущего работодателя, ему достаточно сказать "я перешел в другую компанию", и около 60% его клиентской базы с радостью последуют за ним».

Виталий Гайдаев