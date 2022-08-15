Согласие города берет

На прошлой неделе завершилась регистрация кандидатов в депутаты представительных органов административных центров двенадцати регионов. В кампаниях участвует в среднем семь, но не более девяти партий. Количество зарегистрированных кандидатов от «Яблока» (единственной партии, критикующей спецоперацию России на Украине) оказалось сопоставимо с количеством выдвиженцев от микропартий. В целом партии получили минимальный процент отказов — в отличие от самовыдвиженцев, чей список к итогам регистрации сократился более чем вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В сентябре выборы пройдут в 12 представительных органов административных центров регионов: в думы Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Пскова, Твери, а также в совет депутатов Горно-Алтайска, городское собрание Курска, городской совет Омска, в муниципалитет Ярославля и хурал представителей Кызыла. Среди них шесть собраний изберут по смешанной системе, пять — по мажоритарной и одно (Черкесск) — по пропорциональной.

Согласно данным Центризбиркома, всего на выборы в 12 городах было выдвинуто 185 самовыдвиженцев, из них до предвыборной гонки дошло менее половины — 90 человек. В мажоритарных округах партии выдвинули 1,6 тыс. кандидатов, из них почти 1,5 тыс. зарегистрированы. В основном партии получали минимальное количество отказов (в среднем три—пять по всем городам), однако в отдельных случаях количество снятий доходило до десяти. Абсолютно всех одномандатников сняли только у Партии за справедливость (два кандидата в Ярославле) и «Яблока» (список кандидатов в Пскове и два кандидата во Владивостоке). Как пояснила зампред отделения «Яблока» во Владивостоке Марина Железнякова, снятие кандидатов произошло по объективным причинам, повода для обжалования нет. Известные своей настойчивостью псковские «яблочники» продолжают судиться: их список из 15 одномандатников сняли из-за ошибки в сведениях об одном из кандидатов, однако оппозиционеры ее не признают. Последнее заседание состоялось в Псковском городском суде 8 августа, суд в удовлетворении иска отказал.

По спискам партии получили еще меньше отказов: согласно данным ЦИКа, из 1870 кандидатов регистрацию прошли 1816. «Единая Россия», «Яблоко», «Коммунисты России», «Зеленые» и Партия за справедливость не получили ни одного отказа в регистрации списков. Больше всего отказов получила партия «Родина» (24) — в основном за счет того, что в Петропавловске-Камчатском избирком отказался регистрировать партийный список из 22 человек. Причиной отказа стали многочисленные нарушения в подписных листах.

Наиболее конкурентными выборы обещают быть в Барнауле, где 20 депутатов избираются в одномандатных округах, 20 — по партспискам. Там зарегистрировалось наибольшее количество партий (девять, помимо парламентской пятерки это «Родина», «Зеленые», «Коммунисты России» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), но только трое самовыдвиженцев.

По восемь партий будут соревноваться за места в парламентах Владивостока, Кирова и Твери. Так, в думу Владивостока правом выдвинуть представителей без сбора подписей избирателей воспользовались все партии, представленные в Госдуме,— «Единая Россия», КПРФ, СРЗП, ЛДПР и «Новые люди», а также Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, имеющая депутата в парламенте Приморья. Успешно собрали подписи в свою поддержку выдвиженцы от «Коммунистов России» и Казачьей партии. По всем округам зарегистрировали кандидатов только ЛДПР и «Коммунисты России». Впрочем, в этом году на выборы в думу Владивостока пойдет так называемая «Команда нашего города» (неофициальный вариант — «блок Шестакова»), кандидаты от которой не афишируют партийную принадлежность. В этой команде вместе с мэром Константином Шестаковым состоят кандидаты не только от «Единой России», но и от ЛДПР, СРЗП и «Новых людей».

Если в Твери итоги регистрации прошли практически без волнений, то предвыборная кампания в Кирове не обошлась без скандала. В конце июня региональное отделение СРЗП столкнулось с массовым исходом своих членов. Партию покинула команда депутата Кировской гордумы Надежды Сураевой, которая присоединилась к ЛДПР. Поводом стали разногласия внутри отделения: госпожу Сураеву, по ее словам, возмутил факт «продажи» места в общегородском партсписке кандидатов партии представителю компании, которую считают аффилированной с кировским единороссом предпринимателем Константином Гозманом.

Наибольшее количество самовыдвиженцев (58) зарегистрировано в Горно-Алтайске, где изберут 21 депутата горсовета только в одномандатных округах. Это пиковое значение на фоне других городов, где среднее число зарегистрированных самовыдвиженцев — 4 (в Кызыле, отметим, не зарегистрировали ни одного). Из парламентских партий кандидатов в городское собрание Горно-Алтайска не выдвинули лишь «Новые люди», зато преуспели непарламентские Партия дела и «Родина». Всего зарегистрировано 122 кандидата, в числе которых 58 самовыдвиженцев.

Отметим, «Новые люди» — единственная парламентская партия, которая не стала выдвигать кандидатов во всех региональных столицах. Кроме Горно-Алтайска, ни один кандидат НЛ не будет участвовать в предвыборной гонке в Черкесске и Петропавловске-Камчатском.

Кира Хейфец, корреспондентская сеть