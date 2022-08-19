Супертяжелый расклад

В субботу в Саудовской Аравии состоится один из самых важных и самых непонятных с точки зрения расклада боев года в профессиональном боксе. В нем британец Энтони Джошуа попытается вернуть себе чемпионские пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, которые в прошлом году очень уверенно и эффектно, несмотря на разницу в габаритах, отнял у него украинский виртуоз Александр Усик. Джошуа не так давно, после проигрыша американцу Энди Руису, уже доводилось брать убедительный реванш у неожиданно одолевшего короля категории оппонента-аутсайдера. Но случай с Усиком от предыдущего отличается слишком сильно. Прежде всего тем, что после первого поединка аутсайдерский ярлык к украинцу как-то совсем не клеится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После того как в первом бою Александр Усик (слева), несмотря на разницу в габаритах, одержал убедительную победу над Энтони Джошуа, в матче-реванше к аутсайдерам его уже не относят

Фото: Reuters/Andrew Couldridge, Andrew Couldridge / Action Images / Reuters После того как в первом бою Александр Усик (слева), несмотря на разницу в габаритах, одержал убедительную победу над Энтони Джошуа, в матче-реванше к аутсайдерам его уже не относят

Фото: Reuters/Andrew Couldridge, Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

«Начинка» боя, который примет арена Jeddah Superdome, выглядит грандиозной во всех смыслах. На кону сразу три чемпионских пояса и шикарные бонусы — ну, допустим, денежные. Инвесторы из Саудовской Аравии, по оценкам различных британских источников, заплатили за право принять главный бой года в супертяжелом весе не меньше $80 млн, значительная часть из которых пошла на обеспечение призового фонда. А если все в порядке будет с телеаудиторией поединка, то, как считается, каждый из его участников сможет рассчитывать на гонорар под $100 млн, а то и выше.

Но еще важнее, что он, видимо, является еще и последней ступенькой, трамплином перед событием совсем уж исключительным и совсем уж дорогим — боем за титул абсолютного чемпиона мира в особенной категории, ее безусловного короля. Еще год назад в том, что вскоре за такой статус — и прилагающиеся к нему колоссальные гонорары — будут биться два британца, не было никаких сомнений. У Энтони Джошуа — титулы Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации, у Тайсона Фьюри — титул Всемирного боксерского совета, равных им нет. Все просто кричит о том, что столкновение неизбежно. Карты спутал перескочивший в супертяжелый вес из первого тяжелого (до 90,7 кг) Александр Усик. В сентябре прошлого года в третьем поединке в новой категории Усик, не воспринимавшийся все-таки в силу хотя бы разницы в габаритах как реальный конкурент для двух ее двухметровых лидеров, выиграл в Лондоне у Джошуа, отложив объединение поясов. Вместо него — повторный бой между британцем и украинцем под пристальным, видимо, взглядом Тайсона Фьюри, который то на словах завершает карьеру, то возобновляет ее, но на самом деле, конечно, наверняка просто ждет ясности с будущим соперником.

Между тем субботний бой отличает как раз загадочность расклада. Все, кто составлял его «афишу», разумеется, напоминали, что Энтони Джошуа не впервые оказался в ситуации, когда от него, чтобы сохранить пояса и все связанные с ними преимущества, требуется взять реванш у выскочки-оппонента. В 2019 году британца уложил на настил толстяк Энди Руис. Спустя несколько месяцев после той осечки Джошуа именно в Саудовской Аравии легко отомстил американцу.

Но в действительности, если что-то и объединяет эти два поединка, то исключительно место проведения второго боя. В случае с поражением от Руиса была кристально ясна его нехитрая природа. Сильнейший из двух боксеров недооценил мотивацию противника и понес заслуженную кару. Чтобы реабилитироваться, нужно было лишь привести себя в привычную форму — ментально в первую очередь. А против «нормального» Энтони Джошуа у Энди Руиса никаких перспектив не было.

В случае с поражением от Усика все гораздо сложнее. Про лондонский поединок не скажешь, будто в нем все увидели какого-то другого, не похожего на себя Джошуа. Он не допускал явных ошибок, его вид не намекал на пренебрежение нагрузками в тренировочном лагере. Да, собственно, и дрался он так, как всегда, но факт, что на протяжении чуть ли не всех 12 раундов превосходство Усика в мобильности, в резкости, в тактической гибкости было огромным. И факт, что британцу не выпало ни единой более или менее реальной возможности пустить в ход свою убойную правую.

Такая осечка настаивает уже не на косметических, а радикальных корректировках. То, что Энтони Джошуа после своего проигрыша поменял тренера — Роба Маккракена на Роберта Гарсию,— говорит о том, что он по крайней мере осознал их необходимость. Гарсия — это человек, проведший «апгрейд» до чемпионского уровня почти полутора десятка боксеров. И все наиболее известные его ученики — Майки Гарсия, Маркос Майдана, Нонито Донэйр, Антонио Маргарито — представители категорий легче среднего веса (до 72,6 кг), то есть категорий, в которых ценятся больше всего качества, выделяющие Усика,— скорость, техника.

Но прошло ли достаточно времени для того, чтобы Энтони Джошуа прибавил в этих аспектах настолько, чтобы встать вровень с Александром Усиком,— большой вопрос. И пытаясь ответить на него ESPN, например, известный британский супертяж Джо Джойс, встречавшийся в любителях и с соотечественником-британцем, и с украинцем, заколебался в поисках правильного варианта. Он долго расписывал достоинства Джошуа, предсказывал, что тот, понятно, будет боксировать «эффективнее», чем в сентябре 2021 года, однако в конце концов признал с видом человека, понимающего бесплодность таких усилий, «но ведь и Усик добавит в эффективности». А американец Деонтей Уайлдер, у которого Тайсон Фьюри отобрал звание WBC, не колебался ни секунды, сразу выпалив: «Мое сердце подсказывает: Усик выиграет легко».

Алексей Доспехов