Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Супертяжелый расклад

Александр Усик и Энтони Джошуа встретятся в матче-реванше за пояса IBF, WBA и WBO

В субботу в Саудовской Аравии состоится один из самых важных и самых непонятных с точки зрения расклада боев года в профессиональном боксе. В нем британец Энтони Джошуа попытается вернуть себе чемпионские пояса Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, которые в прошлом году очень уверенно и эффектно, несмотря на разницу в габаритах, отнял у него украинский виртуоз Александр Усик. Джошуа не так давно, после проигрыша американцу Энди Руису, уже доводилось брать убедительный реванш у неожиданно одолевшего короля категории оппонента-аутсайдера. Но случай с Усиком от предыдущего отличается слишком сильно. Прежде всего тем, что после первого поединка аутсайдерский ярлык к украинцу как-то совсем не клеится.

После того как в первом бою Александр Усик (слева), несмотря на разницу в габаритах, одержал убедительную победу над Энтони Джошуа, в матче-реванше к аутсайдерам его уже не относят

После того как в первом бою Александр Усик (слева), несмотря на разницу в габаритах, одержал убедительную победу над Энтони Джошуа, в матче-реванше к аутсайдерам его уже не относят

Фото: Reuters/Andrew Couldridge, Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

После того как в первом бою Александр Усик (слева), несмотря на разницу в габаритах, одержал убедительную победу над Энтони Джошуа, в матче-реванше к аутсайдерам его уже не относят

Фото: Reuters/Andrew Couldridge, Andrew Couldridge / Action Images / Reuters

«Начинка» боя, который примет арена Jeddah Superdome, выглядит грандиозной во всех смыслах. На кону сразу три чемпионских пояса и шикарные бонусы — ну, допустим, денежные. Инвесторы из Саудовской Аравии, по оценкам различных британских источников, заплатили за право принять главный бой года в супертяжелом весе не меньше $80 млн, значительная часть из которых пошла на обеспечение призового фонда. А если все в порядке будет с телеаудиторией поединка, то, как считается, каждый из его участников сможет рассчитывать на гонорар под $100 млн, а то и выше.

Но еще важнее, что он, видимо, является еще и последней ступенькой, трамплином перед событием совсем уж исключительным и совсем уж дорогим — боем за титул абсолютного чемпиона мира в особенной категории, ее безусловного короля. Еще год назад в том, что вскоре за такой статус — и прилагающиеся к нему колоссальные гонорары — будут биться два британца, не было никаких сомнений. У Энтони Джошуа — титулы Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации, у Тайсона Фьюри — титул Всемирного боксерского совета, равных им нет. Все просто кричит о том, что столкновение неизбежно. Карты спутал перескочивший в супертяжелый вес из первого тяжелого (до 90,7 кг) Александр Усик. В сентябре прошлого года в третьем поединке в новой категории Усик, не воспринимавшийся все-таки в силу хотя бы разницы в габаритах как реальный конкурент для двух ее двухметровых лидеров, выиграл в Лондоне у Джошуа, отложив объединение поясов. Вместо него — повторный бой между британцем и украинцем под пристальным, видимо, взглядом Тайсона Фьюри, который то на словах завершает карьеру, то возобновляет ее, но на самом деле, конечно, наверняка просто ждет ясности с будущим соперником.

Между тем субботний бой отличает как раз загадочность расклада. Все, кто составлял его «афишу», разумеется, напоминали, что Энтони Джошуа не впервые оказался в ситуации, когда от него, чтобы сохранить пояса и все связанные с ними преимущества, требуется взять реванш у выскочки-оппонента. В 2019 году британца уложил на настил толстяк Энди Руис. Спустя несколько месяцев после той осечки Джошуа именно в Саудовской Аравии легко отомстил американцу.

Но в действительности, если что-то и объединяет эти два поединка, то исключительно место проведения второго боя. В случае с поражением от Руиса была кристально ясна его нехитрая природа. Сильнейший из двух боксеров недооценил мотивацию противника и понес заслуженную кару. Чтобы реабилитироваться, нужно было лишь привести себя в привычную форму — ментально в первую очередь. А против «нормального» Энтони Джошуа у Энди Руиса никаких перспектив не было.

В случае с поражением от Усика все гораздо сложнее. Про лондонский поединок не скажешь, будто в нем все увидели какого-то другого, не похожего на себя Джошуа. Он не допускал явных ошибок, его вид не намекал на пренебрежение нагрузками в тренировочном лагере. Да, собственно, и дрался он так, как всегда, но факт, что на протяжении чуть ли не всех 12 раундов превосходство Усика в мобильности, в резкости, в тактической гибкости было огромным. И факт, что британцу не выпало ни единой более или менее реальной возможности пустить в ход свою убойную правую.

Такая осечка настаивает уже не на косметических, а радикальных корректировках. То, что Энтони Джошуа после своего проигрыша поменял тренера — Роба Маккракена на Роберта Гарсию,— говорит о том, что он по крайней мере осознал их необходимость. Гарсия — это человек, проведший «апгрейд» до чемпионского уровня почти полутора десятка боксеров. И все наиболее известные его ученики — Майки Гарсия, Маркос Майдана, Нонито Донэйр, Антонио Маргарито — представители категорий легче среднего веса (до 72,6 кг), то есть категорий, в которых ценятся больше всего качества, выделяющие Усика,— скорость, техника.

Но прошло ли достаточно времени для того, чтобы Энтони Джошуа прибавил в этих аспектах настолько, чтобы встать вровень с Александром Усиком,— большой вопрос. И пытаясь ответить на него ESPN, например, известный британский супертяж Джо Джойс, встречавшийся в любителях и с соотечественником-британцем, и с украинцем, заколебался в поисках правильного варианта. Он долго расписывал достоинства Джошуа, предсказывал, что тот, понятно, будет боксировать «эффективнее», чем в сентябре 2021 года, однако в конце концов признал с видом человека, понимающего бесплодность таких усилий, «но ведь и Усик добавит в эффективности». А американец Деонтей Уайлдер, у которого Тайсон Фьюри отобрал звание WBC, не колебался ни секунды, сразу выпалив: «Мое сердце подсказывает: Усик выиграет легко».

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...