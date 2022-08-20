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Активы ушли из «Города»

Экс-зампреда правления кредитного учреждения предложили приговорить к девяти годам

Как стало известно “Ъ”, девять лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений для бывшего заместителя председателя правления АО «Банк "Город"» Виктора Байкова. Финансист обвиняется в хищении из обанкротившегося кредитного учреждения около 10,5 млрд руб. Организаторами преступления следствие считает бывших совладельца банка Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина. Сейчас они и еще несколько фигурантов завершают ознакомление с материалами своего дела.

Рассмотрение уголовного дела в отношении 69-летнего Виктора Байкова, обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), длилось в Симоновском райсуде столицы более двух лет. В ходе состоявшихся на днях прений сторон гособвинитель, отметив, что подсудимый давал последовательные показания, изобличал соучастников, неожиданно затребовал для него практически максимальный срок — девять лет лишения свободы из десяти возможных. Защита же подсудимого попросила суд ограничиться наказанием, не связанным с лишением свободы.

Уголовное дело, первым фигурантом которого стал Виктор Байков, СКР возбудил в ноябре 2016 года. Ровно за год до этого у кредитной организации отозвали лицензию. На момент краха «Город» остался должен вкладчикам более 12 млрд руб.

Обвинение в хищении более 10,5 млрд руб. господину Байкову было предъявлено в марте 2017 года заочно, и тогда же его объявили сначала в федеральный, а еще через месяц и в международный розыск. После этого дело, по данным “Ъ”, было приостановлено и с мертвой точки сдвинулось лишь в апреле 2019 года, когда Виктор Байков сам пришел к следователю. По его словам, все это время он не скрывался, а находился на лечении за границей. Избежать ареста ему это не помогло.

Благодаря показаниям бывшего топ-менеджера «Города» следствию удалось установить не только схему, по которой из банка выводились активы, но и остальных фигурантов. В частности, в ходе расследования было установлено, что криминальный план по хищению денег был разработан топ-менеджерами банка и их сообщниками за полгода до краха кредитного учреждения. Суть его заключалась в безвозмездной передаче третьим лицам наиболее ценных кредитов и залогов по ним под видом договоров цессии, а также выводе принадлежащей банку недвижимости по договорам купли-продажи. Для придания этим операциям видимости законных, а заодно и затруднения возможного расследования организаторы махинаций, по материалам дела, использовали целую цепочку сделок через подконтрольные им компании. При этом активы становились объектами сделок неоднократно: планировалось, что это придаст их участникам статус добросовестных приобретателей.

8 декабря 2020 года следователи задержали бывших совладельца кредитного учреждения Владимира Кваснюка и председателя правления Станислава Кулагина. Их СКР считает организаторами преступной схемы. Еще через две недели в СИЗО оказались предполагаемые исполнители — находившийся три года в статусе свидетеля Владимир Генералов, сменивший в должности господина Кулагина за два месяца до отзыва у банка лицензии, и теневой финансист Евгений Смирнов. Сейчас все они завершают ознакомление со 120 томами уголовного дела, после чего оно будет передано на утверждение в Генпрокуратуру. Еще два фигуранта — проживающий в Испании бывший акционер банка Сергей Кваснюк (сын Владимира Кваснюка) и скрывающийся в США ранее судимый Александр Агабеков — находятся в международном розыске. Последний еще в 2019 году был признан Арбитражным судом Москвы банкротом, и сейчас его имущество — шестикомнатная квартира площадью 188 кв. м в самом центре Москвы (Калашный переулок) — выставлено на торги за 75 млн руб.

Во всей этой истории не совсем понятно, почему следствие решило разделить дела в отношении Виктора Байкова и остальных фигурантов. По данным “Ъ”, речи о заключении с бывшим зампредом правления банка досудебного соглашения не шло. Признавая свое участие в сделках, которые следствие считает противоправными, господин Байков утверждал, что тот же договор ссудной задолженности подписывал «в силу служебной зависимости и по указанию руководителя». Решения же о заключении остальных договоров, по его словам, принимались якобы еще до его прихода в банк и, как он полагал, были направлены на предотвращение банкротства «Города» и сохранение денег акционеров и вкладчиков.

Однако гособвинитель, судя по запрошенному сроку, эту позицию подсудимого не разделяет. Защита экс-банкира Байкова от комментариев воздержалась.

Олег Рубникович

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