«Крылья» не зажглись от «Факела»

Программу шестого тура чемпионата России открыл матч «Крылья Советов»—«Факел». Противостояние соседей по турнирной таблице — самарцы занимали 11-е место с пятью очками, а воронежцы с тремя располагались на одну позицию ниже — завершилось вничью 1:1.
Конечно, встреча «Крыльев Советов» и «Факела» была далеко не главным событием шестого тура, особенно на фоне предстоящего дерби «Динамо»—«Спартак» или матча представителей первой пятерки «Ростов»—«Сочи», но и она обещала интересный футбол. Самарцы и воронежцы произвели достаточно приятное впечатление на старте чемпионата, вот только недобрали очки. Те же «Крылья» не смогли одолеть дома «Торпедо» и в прошлом туре упустили победу над «Локомотивом» в гостях, которую уже, казалось бы, держали в руках. Тем не менее самобытная команда Игоря Осинькина, даже несмотря на потерю нескольких ведущих исполнителей, ушедших в другие клубы, не отказывается от своего стиля и продолжает играть в атаку.
Вернувшийся в премьер-лигу после долгого отсутствия «Факел» тоже старается действовать с открытым забралом и совсем не стесняется громких имен.
Свидетельством этому стали две ничьи — с «Краснодаром» и «Динамо», причем на пару с динамовцами воронежцы так зажгли, что выдали, пожалуй, пока самый зрелищный матч в этом чемпионате. Да и у ЦСКА они, между прочим, выигрывали после первого тайма, хотя и не устояли, пропустив четыре мяча, во втором. Вничью «Факел» закончил и предыдущую встречу с «Уралом», так и не одержав в пяти турах ни одной победы.
У «Крыльев» возникли определенные проблемы с заявкой.
По состоянию здоровья матч пропускали Сергей Пиняев, Фернандо Костанца, Илья Гапонов и Роман Ежов, интерес к которому проявляет «Спартак».
Генеральный директор столичного клуба Евгений Мележиков публично подтвердил, что красно-белые сделали запрос по поводу трансферной стоимости Ежова, а также его партнера Юрия Горшкова. Кстати, второй вышел на поле, а «легкое повреждение» Ежова вполне можно было связать уже с предпродажной подготовкой 24-летнего футболиста, которого портал Transfermarkt оценивает в €1,5 млн.
Недавно «Крылья Советов» и «Факел» узнали, что будут соперниками на групповом этапе Кубка России, где им предстоит конкурировать еще с действующим обладателем трофея «Спартаком» и чемпионом страны «Зенитом». Так что в нынешнем сезоне самарцам и воронежцам придется часто встречаться друг с другом.
Первый раунд их противостояния проходил под диктовку «Крыльев», которые ожидаемо больше и лучше владели мячом. Но «Факел» закрылся на замок и особо не подпускал хозяев к своим воротам. За весь первый тайм у них был, по сути, один-единственный голевой момент, когда Дмитрий Цыпченко неудачно замкнул на дальней штанге прострел с правого фланга и не попал в пустой угол. Пару раз напомнил о себе лидер самарцев Максим Глушенков, но в целом гости успешно справлялись с его опекой. Нулевая ничья точно отражала характер матча до перерыва, которому не хватало какого-то огонька.
Во втором тайме команды все-таки плеснули бензина в еле дымившийся костер. На 61-й минуте искрометно сыграл Глушенков, который крутанулся вокруг своей оси и тем самым дезориентировал сторожившего его Сергея Божина, а затем с разворота технично пробил мимо вратаря. Однако из этой искры разгорелся и «Факел». Уже на 65-й минуте Максим Максимов с подачи углового сравнял счет, воспользовавшись замешательством голкипера Ивана Ломаева. После обмена голами игра уже окончательно раскрылась. В частности, Глен Бейл мог снова вывести хозяев вперед, но воронежцев выручил Илья Свинов. И все-таки в этом матче была зафиксирована ничья — 1:1, которая практически не повлияла на турнирное положение обеих команд.
«Торпедо» сделало главным Николая Савичева
В футбольном клубе «Торпедо» произошла еще одна кадровая перестановка. На должность главного тренера был переведен Николай Савичев, который занимал пост руководителя программы развития молодежного футбола. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба «Торпедо». Тем не менее руководить командой будет Николай Ковардаев, назначение которого состоялось 18 августа после отставки Александра Бородюка.
Дело в том, что у него нет лицензии Pro, необходимой для работы главным тренером в премьер-лиге, поэтому формально им стал Савичев. Ковардаев в итоге оформлен старшим тренером. В его тренерский штаб также вошли Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин. Впрочем, возможно, Николай Савичев с его опытом и торпедовским прошлым на практике поможет команде преодолеть кризис. Напомним, он провел в клубе всю игровую карьеру, а потом долго работал в нем тренером.
Шестой тур
«Крылья Советов»—«Факел» 1:1
Глушенков, 61 — Максимов, 65.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Спартак» 5 4 1 0 14:3 13
2. «Зенит» 5 3 2 0 11:2 11
3. «Ростов» 5 3 2 0 10:7 11
4. ЦСКА 5 3 1 1 12:5 10
5. «Сочи» 5 3 0 2 7:9 9
6. «Динамо» 5 2 3 0 10:4 9
7. «Краснодар» 5 2 2 1 9:7 8
8. «Ахмат» 5 2 2 1 7:5 8
9. «Химки» 5 2 1 2 8:6 7
10. «Оренбург» 5 2 0 3 8:10 6
11. «Крылья Советов» 6 1 3 2 7:10 6
12. «Факел» 6 0 4 2 8:12 4
13. «Локомотив» 5 0 3 2 4:12 3
14. «Нижний Новгород» 5 0 2 3 7:12 2
15. «Торпедо» 5 0 1 4 3:12 1
16. «Урал» 5 0 1 4 1:10 1
20.08: «Урал»—«Пари Нижний Новгород», «Химки»—«Локомотив», «Динамо»—«Спартак», «Ростов»—«Сочи». 21.08: ЦСКА—«Ахмат», «Зенит»—«Торпедо», «Краснодар»—«Оренбург».