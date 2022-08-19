Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Крылья» не зажглись от «Факела»

Стартовый матч шестого тура закончился вничью

Программу шестого тура чемпионата России открыл матч «Крылья Советов»—«Факел». Противостояние соседей по турнирной таблице — самарцы занимали 11-е место с пятью очками, а воронежцы с тремя располагались на одну позицию ниже — завершилось вничью 1:1.

Предыдущая фотография
Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Игрок «Факела» Гонгадзе

Игрок «Факела» Гонгадзе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Следующая фотография
1 / 3

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Игрок «Факела» Гонгадзе

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Конечно, встреча «Крыльев Советов» и «Факела» была далеко не главным событием шестого тура, особенно на фоне предстоящего дерби «Динамо»—«Спартак» или матча представителей первой пятерки «Ростов»—«Сочи», но и она обещала интересный футбол. Самарцы и воронежцы произвели достаточно приятное впечатление на старте чемпионата, вот только недобрали очки. Те же «Крылья» не смогли одолеть дома «Торпедо» и в прошлом туре упустили победу над «Локомотивом» в гостях, которую уже, казалось бы, держали в руках. Тем не менее самобытная команда Игоря Осинькина, даже несмотря на потерю нескольких ведущих исполнителей, ушедших в другие клубы, не отказывается от своего стиля и продолжает играть в атаку.

Вернувшийся в премьер-лигу после долгого отсутствия «Факел» тоже старается действовать с открытым забралом и совсем не стесняется громких имен.

Свидетельством этому стали две ничьи — с «Краснодаром» и «Динамо», причем на пару с динамовцами воронежцы так зажгли, что выдали, пожалуй, пока самый зрелищный матч в этом чемпионате. Да и у ЦСКА они, между прочим, выигрывали после первого тайма, хотя и не устояли, пропустив четыре мяча, во втором. Вничью «Факел» закончил и предыдущую встречу с «Уралом», так и не одержав в пяти турах ни одной победы.

У «Крыльев» возникли определенные проблемы с заявкой.

По состоянию здоровья матч пропускали Сергей Пиняев, Фернандо Костанца, Илья Гапонов и Роман Ежов, интерес к которому проявляет «Спартак».

Генеральный директор столичного клуба Евгений Мележиков публично подтвердил, что красно-белые сделали запрос по поводу трансферной стоимости Ежова, а также его партнера Юрия Горшкова. Кстати, второй вышел на поле, а «легкое повреждение» Ежова вполне можно было связать уже с предпродажной подготовкой 24-летнего футболиста, которого портал Transfermarkt оценивает в €1,5 млн.

Предыдущая фотография
Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Следующая фотография
1 / 3

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Момент матча «Крылья Советов»—«Факел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Недавно «Крылья Советов» и «Факел» узнали, что будут соперниками на групповом этапе Кубка России, где им предстоит конкурировать еще с действующим обладателем трофея «Спартаком» и чемпионом страны «Зенитом». Так что в нынешнем сезоне самарцам и воронежцам придется часто встречаться друг с другом.

Владимир Осипов — о главных играх шестого тура РПЛ

Первый раунд их противостояния проходил под диктовку «Крыльев», которые ожидаемо больше и лучше владели мячом. Но «Факел» закрылся на замок и особо не подпускал хозяев к своим воротам. За весь первый тайм у них был, по сути, один-единственный голевой момент, когда Дмитрий Цыпченко неудачно замкнул на дальней штанге прострел с правого фланга и не попал в пустой угол. Пару раз напомнил о себе лидер самарцев Максим Глушенков, но в целом гости успешно справлялись с его опекой. Нулевая ничья точно отражала характер матча до перерыва, которому не хватало какого-то огонька.

Во втором тайме команды все-таки плеснули бензина в еле дымившийся костер. На 61-й минуте искрометно сыграл Глушенков, который крутанулся вокруг своей оси и тем самым дезориентировал сторожившего его Сергея Божина, а затем с разворота технично пробил мимо вратаря. Однако из этой искры разгорелся и «Факел». Уже на 65-й минуте Максим Максимов с подачи углового сравнял счет, воспользовавшись замешательством голкипера Ивана Ломаева. После обмена голами игра уже окончательно раскрылась. В частности, Глен Бейл мог снова вывести хозяев вперед, но воронежцев выручил Илья Свинов. И все-таки в этом матче была зафиксирована ничья — 1:1, которая практически не повлияла на турнирное положение обеих команд.

Александр Ильин

«Торпедо» сделало главным Николая Савичева

В футбольном клубе «Торпедо» произошла еще одна кадровая перестановка. На должность главного тренера был переведен Николай Савичев, который занимал пост руководителя программы развития молодежного футбола. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба «Торпедо». Тем не менее руководить командой будет Николай Ковардаев, назначение которого состоялось 18 августа после отставки Александра Бородюка.

Дело в том, что у него нет лицензии Pro, необходимой для работы главным тренером в премьер-лиге, поэтому формально им стал Савичев. Ковардаев в итоге оформлен старшим тренером. В его тренерский штаб также вошли Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин. Впрочем, возможно, Николай Савичев с его опытом и торпедовским прошлым на практике поможет команде преодолеть кризис. Напомним, он провел в клубе всю игровую карьеру, а потом долго работал в нем тренером.

Илья Киселев

Шестой тур

«Крылья Советов»—«Факел» 1:1

Глушенков, 61 — Максимов, 65.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Спартак» 5 4 1 0 14:3 13

2. «Зенит» 5 3 2 0 11:2 11

3. «Ростов» 5 3 2 0 10:7 11

4. ЦСКА 5 3 1 1 12:5 10

5. «Сочи» 5 3 0 2 7:9 9

6. «Динамо» 5 2 3 0 10:4 9

7. «Краснодар» 5 2 2 1 9:7 8

8. «Ахмат» 5 2 2 1 7:5 8

9. «Химки» 5 2 1 2 8:6 7

10. «Оренбург» 5 2 0 3 8:10 6

11. «Крылья Советов» 6 1 3 2 7:10 6

12. «Факел» 6 0 4 2 8:12 4

13. «Локомотив» 5 0 3 2 4:12 3

14. «Нижний Новгород» 5 0 2 3 7:12 2

15. «Торпедо» 5 0 1 4 3:12 1

16. «Урал» 5 0 1 4 1:10 1

20.08: «Урал»—«Пари Нижний Новгород», «Химки»—«Локомотив», «Динамо»—«Спартак», «Ростов»—«Сочи». 21.08: ЦСКА—«Ахмат», «Зенит»—«Торпедо», «Краснодар»—«Оренбург».

  • Газета «Коммерсантъ» №152 от 20.08.2022, стр. 4

Темы:

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...