Букет помощи

Школьники 1 сентября бывают двух типов. Воодушевленные, с улыбкой бегущие навстречу знаниям или опечаленные окончанием каникул, нога за ногу плетущиеся по направлению к школе. Объединяет счастливых и несчастных то обстоятельство, что в руках у них цветы: торжественная линейка впереди, и положено одаривать классного руководителя. Однако стереотип неуклонно меняется — и именно в том, что касается обязательных букетов. Это происходит благодаря акции «Дети вместо цветов». С 2014 года многие школьники не несут учителям охапки роз, астр или гладиолусов, которые иногда не во что и негде поставить,— родители вместо дорогой покупки собирают средства, чтобы передать их в благотворительные организации. Русфонд присоединился к акции в 2017 году.

Наталья Никитина из подмосковного города Бронницы, мама сына-пятиклассника, тоже приложила руку к изменению образа школьника, который идет 1 сентября учиться. Она, как член родительского комитета класса, уже несколько лет организует участие семей в акции «Дети вместо цветов». Деньги, которые родители могли бы потратить на букеты, Наталья переводит в Русфонд. Русфонд на слуху, взрослые не сомневаются, что помощь дойдет до адресатов — тяжелобольных сверстников их собственных детей.

— Собираем деньги в конце августа,— рассказывает Наталья.— В среднем получается больше 20 тыс. руб.: в зависимости от своего финансового положения взрослые жертвуют от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

По словам Натальи Никитиной, и дети, и взрослые участвуют в акции с удовольствием: «У нас нет возмущающихся». Все понимают, что доброе дело — помощь детям — гораздо важнее, чем быстро теряющие свою красоту срезанные цветы.

За пять лет участия в акции «Дети вместо цветов» в пользу детей Русфонда было собрано больше 13,3 млн руб.— помощь получили сотни наших подопечных. К примеру, в августе-сентябре 2021 года классы и школы из 49 регионов России, а также из Украины, Узбекистана, Германии, США, Греции, Франции и Саудовской Аравии перевели около 3 млн 860 тыс. руб. Больше половины заявок на участие (всего их было 433) пришло из Москвы — 54%. За лидером следует Санкт-Петербург — 6% заявок, затем Якутск (4%), Нижний Новгород, Краснодар и Самара (по 2%). Активны были и школы Дальнего Востока, ученики и их родители из Владивостока, Хабаровска, с Камчатки прислали свои пожертвования в общий букет помощи.

Принять участие в акции «Дети вместо цветов» довольно просто: нужно зайти на специальную страницу акции (rusfond.ru/dvc) на сайте Русфонда — здесь можно оплатить сертификат, подтверждающий пожертвование и содержащий благодарность, а также найти подробное, пошаговое руководство к действию. Перевести собранные средства можно как на общий счет Русфонда, так и конкретному ребенку. На этой же странице предлагается скачать макеты для флажков, значков, воздушных шариков и листовки. Москвичи и самарцы смогут заказать атрибутику в офисах региональных бюро Русфонда.

Русфонд надеется, что в новом учебном году география акции «Дети вместо цветов» еще расширится, что позволит тяжелобольным ребятам получить необходимое лечение, реабилитацию и эффективные лекарства.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда