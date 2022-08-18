Львов прыгнул

До переговоров о завершении боевых действий на Украине еще далеко. Об этом заявили в четверг в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша по окончании его встречи во Львове с украинским президентом Владимиром Зеленским. К ней также присоединился прилетевший на Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В отличие от генсека ООН он настроен весьма оптимистично, хотя оснований для оптимизма, похоже, нет. Шансы на организацию планируемой им встречи президентов РФ и Украины по-прежнему мизерны, нет подвижек и в решении вопросов об отправке миссий ООН в Еленовку и МАГАТЭ — на Запорожскую АЭС. Но президент Турции обещает продолжить посредничество. В частности, он намерен обсудить итоги львовских переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского проходили во Львове во Дворце Потоцких, где снимался сериал «Слуга народа» с будущим президентом Украины в главной роли

Фото: Reuters Переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Владимира Зеленского проходили во Львове во Дворце Потоцких, где снимался сериал «Слуга народа» с будущим президентом Украины в главной роли

Фото: Reuters

Без иллюзий

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем состоялась в четверг во Дворце Потоцких во Львове. Много лет назад там снимали эпизоды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» и относительно недавно — сериала «Слуга народа» с будущим президентом Украины в главной роли. На сей раз Владимир Зеленский не лицедействовал, а на знакомой площадке принимал участие в серьезных международных переговорах, которым, впрочем, вряд ли суждено стать судьбоносными.

Отправляясь во Львов, генсек ООН и президент Турции говорили, что хотят сделать все возможное для поиска политического решения конфликта на Украине.

Особенно амбициозные задачи ставил господин Эрдоган. Его пресс-служба заявила, что во Львове «будут рассмотрены потенциальные шаги, направленные на более активное поддержание механизма для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем». Что имеется ввиду под последним пунктом, раскрыли турецкие журналисты. «Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным»,— сообщил телеканал A Haber со ссылкой на дипломатические источники. Еще дальше пошел телеканал CNN Turk, отметив, что президенты Путин и Зеленский могут встретиться для определения «дорожной карты» по Украине, так как Москва якобы смягчила свою позицию относительно возможной организации встречи глав двух государств.

При этом в Кремле не раз подчеркивали, что встреча на высшем уровне, между президентами Украины и России «возможна только после того, как всю домашнюю работу проделают делегации переговорщиков». В последний раз об этом упомянул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после визита господина Эрдогана в Сочи, где турецкий президент в очередной раз предложил Владимиру Путину организовать его встречу с Владимиром Зеленским. Разумеется, на турецкой территории. С тех пор никаких предпосылок для изменения позиций Москвы не возникало.

Да и в Киеве не очень готовы к саммиту, что и подтвердил господин Зеленский по итогам встречи с генсеком ООН и президентом Турции.

«Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории»,— повторил президент Украины уже неоднократно обнародованную им позицию.

Однако господин Эрдоган не отчаивается. «Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения войны на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. В этом едины и Зеленский, и Гутерриш»,— сказал он. Генсек ООН тоже собирается продолжить усилия по примирению сторон, однако, как подчеркнули в его офисе, до переговоров о полном прекращении боевых действий на Украине еще далеко. По подсчетам ООН, с 24 февраля и по 15 августа в ходе конфликта погибли свыше 5,5 тыс. мирных граждан, в том числе 356 детей.

Борьба за безопасный доступ

Несмотря на то что добиться мира пока не удается, ООН и Турции есть над чем работать. Так, при их посредничестве удалось решить вопрос с экспортом продовольствия с Украины через черноморские порты. И именно контроль за реализацией «продуктовой сделки» стал формальным поводом для визита генсека ООН на Украину. Из Львова, куда он прибыл еще в среду, господин Гутерриш отправится в Одессу — один из трех украинских портов, открытых для экспорта, а затем в Стамбул, где работает Совместный координационный центр, созданный для проверок судов, идущих за продовольствием на Украину и выходящих с грузом из ее портов. Все стороны довольны тем, как выполняются договоренности, но, по словам Владимира Зеленского, в Киеве ищут возможность «усовершенствовать зерновую инициативу». По всей вероятности, речь идет об увеличении грузопотока.

«Продуктовая сделка» — пока единственный успех посредников за почти шесть месяцев конфликта на Украине.

Среди тем, требующих срочного решения,— отправка миссии ООН по установлению фактов в Еленовку, где в июле в СИЗО в результате обстрела погибли 50 украинских военнопленных и 73 получили ранения.

Москва и Киев обвинили в этом друг друга и потребовали международного расследования. «То, что там произошло, неприемлемо. Все военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права»,— заявил генсек ООН на пресс-конференции с президентами Турции и Украины. Он сообщил, что уже назначил главу миссии по расследованию. Им стал бразильский генерал Карлуш душ Сантуш Круз. Теперь ООН работает над получением необходимых гарантий безопасного доступа к месту происшествия.

Аналогичная проблема с доступом возникла и с Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая находится под постоянным обстрелом. Обе стороны конфликта возлагают ответственность за происходящее друг на друга. Ситуация вокруг ЗАЭС стала одной из центральных тем переговоров во Львове. Напомним, что Департамент безопасности ООН должен одобрить визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этот объект.

Проблема связана с маршрутом, по которому международные инспекторы должны добираться до ЗАЭС.

Российская сторона считает, что везти делегацию через линию фронта рискованно и ее путь должен пролегать через территорию, подконтрольную РФ. В ООН, напротив, уверены, что украинские власти смогут обеспечить безопасность делегации. В итоге подготовка миссии МАГАТЭ затянулась. Между тем в Москве опасаются, что ситуация может вылиться в катастрофу, сравнимую с Чернобыльской. Согласно оценкам Минобороны РФ, наихудший сценарий предполагает разнос радиоактивных веществ на сотни километров, что может затронуть запад Украины, Молдавию, часть Румынии, Белоруссии, Польши и Германии. Минобороны также предупредило о возможной провокации со стороны вооруженных сил Украины во время пятничного визита генсека ООН в Одессу. В Москве считают, что цель провокации — «создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме».

Впрочем, в Киеве и без того не устают говорить о «ядерном шантаже» Москвы в связи с ситуацией на ЗАЭС. «ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от русских войск»,— подчеркнул президент Зеленский в своем Telegram-канале по итогам переговоров с генсеком ООН. А на официальном сайте украинского лидера говорится, что Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. «Она должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию»,— подчеркивается в отчете о переговорах. Кроме того, на последовавшей вслед за этим встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Украины подчеркнул, что Россия «должна немедленно вывести» свои войска с ЗАЭС.

Позицию Киева разделяют в ООН.

По итогам переговоров во Львове Антониу Гутерриш подчеркнул, что миссия МАГАТЭ вполне может быть осуществлена из Киева. Он заявил также о необходимости демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС.

«Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте»,— подчеркнул господин Гутерриш. Реджеп Тайип Эрдоган выразился более обтекаемо: «Мы не хотим пережить второй Чернобыль. Турция, с одной стороны, прилагает усилия для преодоления конфликтов путем дипломатии, с другой стороны, мы поддерживали наших украинских друзей и продолжаем это делать».

Обсуждались в ходе переговоров во Львове и другие вопросы. Так, президенты Украины и Турции обсудили перспективу сотрудничества в сфере обороны, а также участие Анкары в онлайн-саммите «Крымской платформы», который Киев планирует провести 23 августа. Кроме того, в присутствии президентов был подписан меморандум, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины. В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей. Об итогах львовских встреч президент Эрдоган планирует рассказать Владимиру Путину. В том числе он намерен обсудить с ним вопрос обмена пленных.

Марианна Беленькая, Павел Цуканов