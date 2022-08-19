КПРФ помитинговала за эфирное равноправие

Депутаты фракции КПРФ в четверг провели встречу с избирателями у стен Госдумы. Несмотря на сохраняющийся в Москве запрет на публичные акции, мероприятие прошло мирно и без провокаций. Главной темой выступлений помимо поддержки специальной военной операции на Украине стала проблема равного доступа к СМИ. Коммунисты жаловались на засилье «Единой России» в новостях и заявили о намерении направить письма по этому вопросу в администрацию президента, правительство и на телеканалы.

Встреча была назначена на 16:00, но еще за полчаса до этого у второго подъезда Думы уже собрались несколько десятков граждан. Некоторые были в красных шарфах и майках с надписью «СССР» или с портретом депутата Анастасии Удальцовой. Вскоре появился ее супруг, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, и сразу начал давать советы товарищам: «Если уж взяли плакат, все бросьте и стойте с гордым лицом!»

В этот момент к собравшимся подошел сотрудник правоохранительных органов. «Полиция, не дай бог загребут»,— сказала одна избирательница другой, опасливо отводя ее в сторону. Однако силовик никого «загребать» не стал, а весьма дружелюбно поздоровался с зампредом ЦК КПРФ Владимиром Кашиным. Он предупредил, что полиция не допустит провокаций в отношении депутатов, но если противоправные действия начнутся со стороны избирателей КПРФ, то на них тоже отреагируют. Напомним, что в Москве по-прежнему действует «коронавирусный» запрет на массовые акции, однако для встреч депутатов с избирателями власти, как правило, делают исключение.

Собравшиеся подняли флаги КПРФ, Ленинского комсомола, «Левого фронта», Союза советских офицеров и растяжку «За выборы без ДЭГ». «Мы собрались у стен Госдумы, потому что до выборов остается три недели, и мы хотим предупредить, что готовятся фальсификации,— объяснил Сергей Удальцов группе сторонников.— Идет активная агрессивная реклама онлайн-голосования. Призы разыгрывают. Почему идет дискриминация избирателей, призы обещают только тем, кто голосует онлайн, а тем, кто идет на участки своими ногами, призы не дают? Мы собрались предупредить власть: с одной стороны, зовете к объединению, с другой — хотите нас обмануть!»

Впрочем, первым подошедший к микрофону Владимир Кашин обозначил главную цель сбора несколько иначе: «заявить свое решительное "да" в поддержку специальной военной операции». «Мы сегодня хотим быть с президентом, с нашей армией в решении этой военно-политической задачи. Но мы хотим, чтобы эта задача выполнялась более целенаправленно и системно. Мы за то, чтобы вся территория (Украины.— “Ъ”) была освобождена от нациствующих элементов»,— сообщил коммунист. Он также осудил «элитную публику», которая частично «сбежала, предав интересы нашей родины», а частично «притаилась, сидит в Кремле и в Белом доме». В качестве иллюстрации депутат почему-то привел новое российское кино, где героев войны показывают «трусливыми и злобными людьми», не забыв упомянуть и «засилье порнографии» на телевидении. Не забыл господин Кашин напомнить присутствующим и о том, что спецоперация началась с принятия Думой обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР, подготовленного коммунистами. Напоследок он посетовал на то, что в новостях мало освещают деятельность КПРФ, и пообещал направить на все телеканалы соответствующие письма.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин начал выступление с оценки мировых процессов, которые означают «конец гегемонии США», но затем вернулся к внутриполитической повестке. Он назвал «ударом по демократичности выборов» упразднение института членов избиркомов с правом совещательного голоса на территориальном и участковом уровне. По мнению депутата, избирательные кампании в ряде регионов проходят «под серьезным административным давлением», а в информационном пространстве воцарилась монополия «Единой России». Нормы о равном присутствии в СМИ найдут отражение в избирательном кодексе, который готовит КПРФ, пообещал господин Афонин.

Лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин тоже отметил несправедливость распределения эфирного времени и привел цифры: например, в январе Компартия, по ее подсчетам, получила в новостях от 3% до 12% эфирного времени, а «Единая Россия» — от 30% до 50%. Анастасия Удальцова предложила ввести штрафы для СМИ, нарушающих нормы закона о равном доступе участников выборов к эфиру и печатным площадям, а за многократные нарушения привлекать к уголовной ответственности. «Давайте посмотрим: кто руководит нашими федеральными каналами?.. Это либеральные выкормыши. Рыба гниет с головы, а потом имеем овсянниковых и прочих, которые против патриотического движения в России, против нашей операции военной!» — негодовала госпожа Удальцова.

Депутат Михаил Матвеев рассказал о поддержке коммунистических идей в Донбассе: «Посмотрите, как там снизу появляются красные знамена. Они появляются на танках, они появляются в руках наших граждан, бабушек и так далее. Это говорит о том, что люди чувствуют в качестве своей опоры именно советскую власть. Да здравствует красное знамя над Кремлем!»

Депутат Денис Парфенов вернулся к теме неравного доступа к СМИ. «Средства информации находятся в руках крупного бизнеса, который диктует свою политику и совершенно не спешит освещать деятельность Компартии и левопатриотического движения,— предложил он свое объяснение происходящего.— Доходит до абсурда, когда в отдельные недели наши мониторинги фиксируют, что Компартии достается 2–3% эфирного времени. Это позор — освещать на таком уровне деятельность второй политической силы в стране, а по многим параметрам и первой, замалчивать нашу активную патриотическую работу!»

Под занавес встречи Владимир Кашин сказал, что КПРФ направит письма о доступе к СМИ не только на телеканалы, но и в администрацию президента, а также «всем тем министрам, которые работают со средствами массовой информации». А завершилось мероприятие общением избирателей с депутатами и совместным фотографированием.

Ксения Веретенникова