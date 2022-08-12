Марш левых уклонистов

В среду на площадке ТАСС эксперты представили доклад Фонда перспективной политики, посвященный перспективам левой повестки. По мнению его авторов, в будущем в России может актуализироваться запрос именно на нее. Эксперты не прогнозируют появления новой левой партии и ставят, скорее, на обновление и усиление какой-то из существующих левых сил. Так, КПРФ может усилиться за счет обновления своих лидеров. «Справедливой России — За правду» (СРЗП) для успеха надо будет объединиться с более слабыми левыми партиями и организациями. Наконец, шансы на успех есть и у «Новых людей» (НЛ), которые за счет «метаидеологии» могут ответить на левый запрос при помощи правых механизмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На площадке ТАСС 11 августа политологи презентовали доклад «Левая повестка-2022 в России и мире: вызовы, возможности, новые лидеры». Его авторы считают, что специальная военная операция (СВО) на Украине приведет к росту спроса на «левую идею». К этому приведет «нынешний глобальный политический кризис» и «неизбежный экономический», говорится в докладе. Как пояснил в ходе обсуждения директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, на предстоящих региональных выборах левые партии вряд ли получат «хорошие проценты», но вот после окончания СВО российскую политику ждет «обнуление» и обновление с точки зрения персон. Эксперты считают маловероятным появление «абсолютно новой левой партии». Поэтому в ходе дискуссии они проанализировали положение дел в текущих.

КПРФ, по оценке авторов исследования, остается главной оппозиционной силой, хотя в этом и «нет заслуг партийного руководства». Господин Бондаренко разъяснил, что этот статус партия приобрела за счет проблем, с которыми власть сталкивается «на местах», а коммунисты «технично» собирают. Эксперт также выделил ряд регионов, в которых у партии особенно сильны политические позиции. Это Приангарье, где экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко по-прежнему пользуется популярностью, Бурятия, которую в Думе представляет коммунист Вячеслав Мархаев, Ульяновская область и Хакасия, которые возглавляют коммунисты Алексей Русских и Валентин Коновалов, Новосибирск, мэром которого является еще один представитель КПРФ Анатолий Локоть, Республика Марий Эл, в которой коммунисты обогнали «Единую Россию» на думских выборах, и Орловская область (хотя и «с вопросами») под руководством еще одного губернатора КПРФ Андрея Клычкова. Олег Бондаренко считает, что партия на данный момент «отказалась от заигрываний с внесистемной оппозицией», а ее представители, выступившие против СВО, оказались задвинуты на задний план. Кроме того, КПРФ не стала активно участвовать в выборах в тех регионах, где могла рассчитывать на успех, хотя и может получить второе место по итогам муниципальных выборов в Москве. Господин Бондаренко не верит в слияние КПРФ со «Справедливой Россией — За правду» (СРЗП), так как у партий разный электорат: «Избиратели КПРФ, предпочитающие Сталина, не согласятся с умеренными избирателями СРЗП, предпочитающими идеологию такого более социально-демократического толка, плехановского, если хотите, разлива».

По мнению экспертов, в будущем в результате смены лидерской верхушки КПРФ партия может и отойти от своих «сталинских позиций». В своем докладе они выделили шесть политиков, которые так или иначе могут претендовать на лидерство в обновленной КПРФ,— это упомянутые Алексей Русских, Андрей Клычков и Анатолий Локоть, а также депутаты Госдумы зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, Денис Парфенов и писатель Сергей Шаргунов.

Что касается СРЗП, она, как полагает профессор РАНХиГС Сергей Серебренников, является самой сильной российской партией социально-демократического толка. Впрочем, хотя перед прошлогодними думскими выборами социологи говорили о готовности каждого четвертого российского избирателя поддержать социально-демократическую повестку, результат эсеров на них составил только 7,46%. Партия не смогла артикулировать повестку, считает господин Серебренников. По его мнению, предвыборное объединение справедливороссов с «За правду» сейчас играет партии в минус — «определенный радикализм группы Захара Прилепина (сопредседатель СРЗП.— “Ъ”) отпугивает умеренный электорат председателя партии Сергея Миронова». Кроме того, против социал-демократической повестки в России играет слабое развитие профсоюзов, считает он. Господин Серебренников также отметил изгнание эсеров из Социалистического интернационала. Плюсом СРЗП эксперт назвал наличие политиков, способных предложить альтернативную экономическую модель, таких как депутаты Госдумы Михаил Делягин и Александр Бабаков. Удачной считает Сергей Серебренников и продвигаемую партией идею «Евразийского Союза в формате СССР 2.0». По мнению экспертов, в будущем СРЗП может усилиться за счет присоединения других умеренных левых сил, среди которых может быть, в частности, Российская партия пенсионеров за справедливость.

В контексте левой повестки эксперты упомянули и партию «Новые люди»: авторы исследования считают, что она изначально балансировала между «правым популизмом и левым либерализмом». Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков характеризует идеологию партии как «метаидеологию», которая не является ни чисто правой, ни левой, что позволяет партии поднимать вопросы, актуальные для избирателя. Эксперты считают, что это может позволить НЛ ответить на запрос на левую повестку, реализуя ее в том числе через правые механизмы. Авторы доклада считают, что нынешний запрос малого бизнеса, или «мелких лавочников», также частично носит «левый характер». А именно НЛ поддерживают малых предпринимателей. Кроме того, господин Гращенков упомянул, что после СВО в России может возникнуть проблема «новых бедных». В них, по оценке господина Гращенкова, могут попасть «айтишники» и «бывшие владельцы бизнесов». Именно НЛ, считают эксперты, придут на помощь этим людям. Господин Гращенков также упомянул, что партия могла бы поднять темы гендерного равноправия, экологии и устойчивого развития.

Комментируя выводы авторов исследования, политолог Владимир Шемякин отмечает, что политика в России традиционно персонифицирована и выборы последние десятилетия не были борьбой программ. Господин Шемякин допускает, что в ближайшие годы соотношение сторонников тех или иных взглядов может меняться, но сомневается, что нынешние традиционные партии и их лидеры смогут восприниматься кем-то как выразители новых идей. При этом эксперт видит новую структуру, которая, по его оценке, в будущем имеет все шансы на успех в российской политике: «Сейчас в регионах создаются батальоны добровольцев для участия в СВО. Завтра это готовые региональные структуры для новой партии. Мы помним, какую роль в прошлом веке в России сыграли организации афганских ветеранов».

Андрей Винокуров