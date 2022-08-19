К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Преображения Господня

19 августа ежегодно во всех православных храмах торжественно исполняется песнопение: «Преобразился Ты на горе, Христе Боже, показав ученикам Твоим Славу Твою, насколько было им возможно воспринять» (русский перевод). Православная Церковь совершает богослужение, посвященное событию, которое произошло за 40 дней до распятия Христа на Кресте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На горе Фавор апостолы Иоанн, Петр и Иаков стали свидетелями преображения (греч. Μεταμoρφωσις; буквально «превосходящее превращение») Господа нашего Иисуса Христа. Он явил Свою Божественную природу, блистая Божественным Светом в белых одеждах (Мф. 17;1–2), и этот нетварный Свет Фавора до сих пор оживотворяет сердца тех, кто способен его вместить. Преображенный Христос, как истинный Бог, Повелитель Неба и преисподней, призвал ветхозаветных пророков Моисея и Илию, которые, преклонив свои головы, смиренно беседовали с Ним. Христос принес на землю новые откровения, не отменяющие ветхозаветные истины, но утверждающие, что только через Христа человек обретает спасение и путь в Царствие Небесное. Ведь Христос Своим Воскресением побеждает смерть, и верующий в Него никогда не погибнет, но войдет в жизнь вечную (Ин.11; 26).

Во время Преображения опустилось белое облако и раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте...» (Мф. 17; 5). Призыв Бога слушать Христа говорит, что Ему дана власть на Небе и на земле и в Нем благословение Отца (Мф. 17; 5), то есть решение о том внеземном бытии нашей души, которое открывается после земной жизни. Преображение Господне своим Фаворским Светом дает обновление в земной жизни тем, кто исповедует Христа и живет по Его заповедям. Даже природа, как творение Божие, расстроенная и лишенная многих даров первородным грехом человека, обретает путь грядущего обновления.

В IV веке святая равноапостольная царица Елена построила храм Преображения Господня на горе Фавор. С тех пор была установлена дата праздника — 19 августа по новому стилю, ровно за 40 дней до празднования другого православного праздника — Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня (27 сентября). Молитвенно желаю всем исповедующим Христа духовного преображения и обновления жизни. Фаворский Свет да достигнет Ваших сердец! С праздником Преображения Господня!

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн