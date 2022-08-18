От Краснодара до Харькова один мэр

Глава Краснодара Андрей Алексеенко в ближайшее время может быть назначен главой «правительства Харьковской области», действующего на подконтрольной российским военным части территории этого региона Украины, сообщили “Ъ” источники, близкие к администрации президента РФ. В мэрии Краснодара эту информацию пока не подтверждают; сам мэр на рабочем месте в среду отсутствовал. С конца июля господин Алексеенко дважды посещал Харьковскую область по программе шефства Краснодара над территориями Украины, которые перешли под контроль российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Краснодара Андрей Алексеенко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Глава Краснодара Андрей Алексеенко

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

О предстоящем назначении Андрея Алексеенко «председателем Совета министров Администрации Харьковской области» поздно вечером 16 августа сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, это еще раз подтверждает, что «Россия пришла на освобожденные территории навсегда». Два близких к администрации президента источника сказали “Ъ”, что слышали об этом кадровом решении.

В администрации Краснодара переход господина Алексеенко на новую должность пока не подтверждают. «В настоящее время Андрей Алексеенко продолжает оставаться главой Краснодара, решение о его отставке не принималось», – сообщила “Ъ” руководитель пресс-службы мэрии Анна Косарева. В приемной главы города сообщили, что его нет на месте; по разным данным, градоначальник находится либо в отпуске, либо в командировке на Украине. На звонки “Ъ” господин Алексеенко не ответил.

Андрей Алексеенко — единственный из высокопоставленных кубанских чиновников, который активно продвигает в публичном пространстве тему помощи территориям Украины, перешедшим под контроль российской армии. Мэр Краснодара, которого губернатор Вениамин Кондратьев назначил координатором программы шефства Краснодарского края над Харьковской областью, уже дважды побывал на Украине с гуманитарными колоннами. В мае в социальных сетях активно обсуждался переход господина Алексеенко на пост главы Херсонской области (ее территория почти полностью контролируется российскими войсками), но это назначение в итоге не состоялось.

Андрею Алексеенко 44 года, он уроженец кубанской станицы Новопокровская, окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальностям «строительство» и «финансы». Начал карьеру в должности помощника мастера в ООО «Спецдорремстрой», затем работал инженером по технадзору на заводе «Краснодарсельмаш». В середине нулевых годов господин Алексеенко перешел на работу в администрацию Краснодара, где дослужился до поста начальника отдела в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей. В 2010 году он стал заместителем главы Туапсинского района, в сентябре 2015-го — исполняющим обязанности главы Ейского района, а спустя еще месяц был назначен заместителем губернатора Краснодарского края (в тот момент недавно избранный глава региона Вениамин Кондратьев формировал свою команду). С 2017 года Андрей Алексеенко был первым вице-губернатором региона, курировал строительную сферу. А в октябре 2021 года губернатор Кондратьев назначил его и. о. мэра Краснодара.

Должность главы краевого центра оказалась вакантной после того, как предыдущий мэр Евгений Первышов был избран депутатом Госдумы. Господин Первышов не входил в команду губернатора Кондратьева, который ближе к концу своего первого срока начал расставлять на должности глав крупных городов края (Сочи, Анапа, Краснодар) людей из своего близкого окружения. В должность мэра Андрей Алексеенко вступил 17 ноября 2021 года.

Спустя всего месяц градоначальник стал фигурантом крупного криминального скандала. 22 декабря его доставили на допрос в качестве подозреваемого по уголовному делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, застройщик Мисак Казарян передал чиновнику ружье стоимостью 1,6 млн руб., а за это господин Алексеенко якобы обеспечил выдачу заключения о соответствии многоквартирного дома строительным нормам. После сообщения СКР об уголовном деле в отношении главы Краснодара в мэрии ожидали временного отстранения Андрея Алексеенко от работы, но он в тот же день вернулся в свой кабинет, никак не комментируя события. Несколько недель спустя прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, что дело в отношении господина Алексенко передано для расследования в центральный аппарат СКР. С того момента никакой официальной информации о расследовании не было. По данным “Ъ”, дело не прекращено, мэр Краснодара признает факт получения дорогостоящего оружия, но уверяет, что это был подарок на его день рождения.

Запомниться горожанам какими-либо другими заметными свершениями в должности главы Краснодара Андрей Алексеенко не успел. Правда, недавно в интервью местным СМИ он сообщил о планах создания в пригороде краевого центра нового административно-делового кластера, который должен снять нагрузку с исторического центра города, и эту идею можно считать самой оригинальной из высказанных мэром. В публичных выступлениях господин Алексеенко в основном рассуждает о застарелых проблемах Краснодара (стихийная застройка, обманутые дольщики, дефицит мощностей городской инфраструктуры), обещая решать каждую из этих проблем по мере возможности.

Анна Перова, Краснодар; Андрей Винокуров