Понабрали тут

Многие российские вузы, в том числе топовые, зачислили в этом году абитуриентов, чьи результаты ЕГЭ намного хуже, чем у первокурсников прошлого года. “Ъ” сделал такой вывод, сравнив статистику приемных комиссий в 2021 и 2022 годах. В основном эта проблема коснулась технических направлений. Часть вузов утверждают, что выпускники этого года сдали ЕГЭ по профильной математике и физике хуже, чем в прошлом. Другие указывают, что школьники в принципе стали реже выбирать эти два предмета для сдачи экзамена. Третьи жалуются, что «пиар высоких зарплат айтишников» заставил выпускников сделать выбор в пользу IT-специальностей. Еще одно возможное объяснение — отмена «второй волны» зачисления, которая спровоцировала нерешительных отличников подать документы в менее требовательные региональные вузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

“Ъ” изучил данные с сайтов приемных комиссий российских вузов и обнаружил, что этим летом на бюджет смогли поступить абитуриенты, сдавшие ЕГЭ значительно хуже, чем выпускники прошлого года. Речь идет в основном о технических направлениях, для которых необходимы ЕГЭ по профильной математике и физике.

Ежегодно вуз устанавливает для каждого факультета перечень предметов ЕГЭ, а также минимальный порог баллов, с которыми абитуриенты могут попытаться поступить. Например, чтобы подать документы в МГТУ им. Баумана на «Машиностроение» выпускник должен получить минимум по 45 баллов на каждом из трех экзаменов. Для «Машиностроения» это профильная математика, русский язык и физика или информатика на выбор. Но минимальный набор баллов совсем не гарантирует поступления. Все, кто подал документы, участвуют в общем конкурсе баллов по сумме трех экзаменов. Так формируется рейтинг абитуриентов, где точка отсечения зависит от количества бюджетных мест. В итоге на бюджет проходят те, кто набрал самые высокие баллы. Чем больше «отличников» выбирают «Машиностроение», тем жестче между ними конкуренция, а значит, выше баллы у абитуриента, зпнявшего последнее свободное бюджетное место.

Как обнаружил “Ъ”, в прошлом году последний зачисленный на бюджет в МГТУ им. Баумана на направление «Прикладная математика и информатика» поступил с 290 баллами. А в этом году точка отсечения оказалась намного ниже — последним стал абитуриент с 272 баллами. Такая же ситуация обнаружилась на направлениях «Информатика и вычислительная техника» (в прошлом году 277 баллов, теперь 257), «Информационные системы и технологии» (с 277 до 247), «Математика и компьютерные науки» (с 271 до 228), а также на «Прикладной механике» (с 261 до 202) и на направлении «Радиоэлектронные системы и комплексы» (с 234 сразу до 163).

Схожая картина в НИЯУ МИФИ, где проходные баллы на бюджет снизились, например, на «Ядерной энергетике и теплофизике» (с 276 до 229), «Мехатронике и робототехнике» (с 285 до 245), а также на других профильных физических и математических факультетах.

Менее подготовленные выпускники смогли в этом году поступить на бюджет даже в МГУ им. Ломоносова. На направлении «Прикладная математика и информатика» в 2021 году последнее бюджетное место досталось абитуриенту с 430 баллами, а в этом году его получил выпускник, набравший всего 405. Аналогичный спад “Ъ” зафиксировал по направлениям «Фундаментальная и прикладная химия» (с 385 до 307) и «Фундаментальная и прикладная физика» (с 340 до 328). В МГТУ им. Баумана вчера не смогли оперативно подготовить ответы на вопросы “Ъ”, МИФИ и МГУ пока вообще не ответили на запрос.

В Новосибирском государственном университете подтвердили снижение проходных баллов на ряде факультетов — «Механико-математическом», «Информационных технологий», «Физическом», а также в высшем колледже информатики. В вузе называют самую очевидную причину: выпускники школ сдали экзамены по некоторым предметам в среднем хуже, чем в прошлом году. В Северо-Кавказском федеральном университете, Казанском авиационном университете и Томском политехе также фиксируют схожую ситуацию. «Есть очевидные факторы — летом 2022 года выпускники российских школ плохо сдали не только физику — стандартная ситуация последних пяти лет,— но и профильную математику,— сетует ответственный секретарь приемной комиссии Томского политеха Александр Денисевич.— А это основные предметы для всех технических специальностей. И самое главное — мало абитуриентов вообще сдавали эти предметы. Это большая системная проблема».

По данным Рособрнадзора, в 2022 году ЕГЭ по профильной математике сдали примерно 302 тыс. выпускников, а в 2021 году этот предмет выбрали 366 тыс. человек. ЕГЭ по физике в этом году также сдали меньше школьников — 101 тыс. против 128 тыс. в 2021 году. Впрочем, ведомство утверждает, что средний балл экзамена по физике снизился не сильно — с 55,1 в 2021 году до 54,1 в 2022-м. А по профильной математике даже вырос — с 55,1 до 56,8. «Полагаем, что снижение числа сдающих математику связано с более осознанным выбором предметов выпускниками,— говорят в Рособрнадзоре.— Что касается физики, то нужно отметить — в то же время увеличилось количество сдающих информатику. Это может быть связано с возможностью абитуриента предоставлять при поступлении в вузы результаты по одному из этих предметов на выбор».

В 2020 году Минобрнауки разрешило абитуриентам самостоятельно выбирать между ЕГЭ по физике или информатике для ряда направлений. «Получилась ситуация, когда при росте количества бюджетных мест в области IT и физико-математических наук стало меньше поступающих с ЕГЭ по физике,— объясняет ответственный секретарь приемной комиссии ННГУ им. Н. И. Лобачевского Павел Агрба.— Большинство поступающих, планирующих в дальнейшем работать в сфере IT, сдают ЕГЭ по информатике. В то же время на IT-специальности ушла и часть ребят, сдавших ЕГЭ по физике на высокие баллы. Этому способствовала активная пиар-кампания IT-отрасли и убежденность абитуриентов в очень высоких зарплатах айтишников сразу после выпуска, а зачастую и на старших курсах».

Доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака считает, что в снижении проходных баллов виновато изменение правил приема. Речь идет о зачислении в «одну волну», которое проводится уже второй год (см. “Ъ” от 9 августа). «Теперь абитуриенты не могут перекидывать документы из одного вуза в другой, поэтому принимают решение сразу отнести их туда, где у них априори больше шансов,— говорит он.— В итоге топовые вузы остаются без сильных, но неуверенных в себе студентов — они решают сразу поступать в регионах». Директор департамента по работе с абитуриентами ДВФУ Михаил Компанец подтвердил в беседе с “Ъ”, что у них проходной балл на бюджет вырос практически по всем инженерным направлениям подготовки.

Отметим, ранее петербургские вузы фиксировали значительное снижение числа иногородних первокурсников. Например, в СПбГУ в 2021 году их доля составляла 74,5%, а в 2022-м — уже 68,6%. В РГПУ им. А. И. Герцена в 2021 году среди первокурсников было 55% иногородних, а в 2022 году — около 40%. При этом в петербургских вузах также наблюдается падение проходных баллов — и здесь собеседники “Ъ” тоже винят «одну волну». «В этом году абитуриентам нужно было оперативно принимать решение о подаче оригиналов, но тревога за задержки в доставке документов не позволила многим рисковать,— говорит ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин.— В результате абитуриенты с высокими баллами, которые при этом не определились, куда именно хотят поступить, боялись делать однозначную ставку на конкретное направление и выходили из конкурса. Из-за этого абитуриенты с более низкими баллами, твердо решившие поступить в конкретный вуз, продвинулись по списку вверх». В качестве примера он привел программу «Инфохимия» — там разрыв между зачисленными абитуриентами с самыми высокими и самыми низкими результатами экзаменов составил всего 30 баллов.

Анна Васильева, Ульяна Миронова; корсеть “Ъ”