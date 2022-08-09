Абитуриенты в дефиците

Как обнаружил “Ъ”, ряд региональных вузов были вынуждены объявить дополнительный набор абитуриентов. Больше всего вакантных бюджетных мест осталось на инженерных и технических направлениях. В качестве основной причины в вузах называют действующие уже второй год правила приема, которые ликвидировали так называемую вторую волну зачисления. Впрочем, на дефицит абитуриентов могли повлиять и другие причины: снижение интереса к этим направлениям учебы, а также социально-экономическая ситуация. По словам собеседника “Ъ” в Минобрнауки, сейчас у вузов остается 2,8% свободных бюджетных мест, в то время как в прошлом году их было больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ Фото: Антон Подгайко, Коммерсантъ

В России второй год действуют новые правила приема, которые подразумевают одну волну зачисления. Напомним, раньше оно проходило в три этапа. Победители школьных олимпиад и обладатели других льгот зачислялись в нулевую волну. Остальные абитуриенты направляли результаты ЕГЭ выбранным вузам — максимум в пять. Под конец июля публиковались предварительные списки тех, кто может претендовать на бюджет — в зависимости от результатов госэкзаменов и внутренних конкурсов (при их наличии в вузе). На этом этапе закрывалось 80% бюджетных мест — в основном абитуриентами с высокими баллами. Однако у поступающих «середнячков» все равно оставалась возможность попасть на бюджет. Дело в том, что отличники подавали документы в несколько вузов и делали окончательный выбор уже в первую волну. Они относили в нужный университет оригиналы документов и согласие на зачисление, одновременно «исчезая» из списков других вузов. Поэтому во вторую волну абитуриенты со средними баллами могли остаться в списке и ждать, что их поднимут наверх — на освобожденные отличниками позиции. В противном случае они могли отнести документы в другой вуз, где их шансы пройти на бюджет были больше.

Однако в 2021 году вторая волна была отменена. Абитуриенты должны были непосредственно перед зачислением оценить свои места в конкурсных списках и сделать окончательный выбор — подать согласие только на один факультет в один вуз. В прошлом году новые правила вызвали возмущение у выпускников и их родителей — они жаловались, что вынуждены сами оценивать и перекладывать согласие на зачисление в последний момент. «В последние минуты работы приемной комиссии человек мог опуститься в списках на 10–20 позиций и вылететь с бюджета, а в другой вуз переложить согласие на зачисление он уже не успевал»,— говорилось в прошлогодней петиции на Change.org.

“Ъ” сообщал, что в прошлом году эта ситуация поставила в неудобное положение и вузы (см. “Ъ” от 26 августа 2021 года). Некоторые из них, в том числе топовые, были вынуждены проводить дополнительный набор на контрактные и бюджетные места, а ряд других — дополнительное зачисление (когда на освободившиеся места зачисляют тех, кто не мог пройти по баллам в период основного конкурса).

Как обнаружил “Ъ”, в этом году некоторые вузы снова столкнулись с той же проблемой. Несмотря на то что приказы о зачислении должны выйти только 9 августа, с конца прошлой недели ряд университетов оповестил абитуриентов, что у них появился второй шанс. Так, о дополнительном зачислении объявили РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, НИУ Московский государственный строительный университет, а также Санкт-Петербургский государственный технологический институт. В вузах не ответили на просьбы “Ъ” прокомментировать причины.

Ряд региональных вузов принял решение проводить дополнительный набор — когда документы могут подать не только те абитуриенты, которые уже есть в списках. Например, такое решение принял Воронежский государственный университет, однако в пресс-службе не пояснили, с чем именно это связано. В Сибирском федеральном университете допнабор назвали «второй волной», которую вуз изначально так и планировал проводить. Там абитуриентов ждут на инженерно-технические направления.

В Южно-Уральском государственном университете осталось 166 вакантных бюджетных мест, в основном на технические направления подготовки, рассказал “Ъ” ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) объявил дополнительный набор на более 200 бюджетных мест по специальностям «машиностроение», «технологические машины и оборудование», «нефтегазовое дело», «материаловедение и технологии материалов», «наноматериалы», «горное дело» и «прикладная геология». Как пояснил “Ъ” ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов, это связано с приемом абитуриентов в одну волну: «Аналогичная ситуация возникла в прошлом году, когда поменялся порядок приема. Многие ребята, не поступившие в московские и санкт-петербургские университеты, возвращаются к нам, и мы даем им возможность поступить в дополнительный набор». Также, по его словам, раньше специальности «горное дело», «машиностроение», «металлургия» были более востребованы. Сейчас абитуриентов больше привлекают IT-специальности, гуманитарные специальности, строительство и нефтегазовая техника, отмечает он.

Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко заявила “Ъ”, что вуз объявил дополнительный набор, поскольку не все бюджетные места оказались закрыты. В основном он открыт по инженерным направлениям. «Есть две причины у недобора: количество сдававших физику и профильную математику меньше, чем выделенных для них мест,— говорит она.— А во-вторых, некоторые абитуриенты, пытающиеся выбрать вуз для поступления, действуют более осмотрительно и ждут окончательных списков. И когда идет второй набор, то они уже принимают решение о поступлении». Впрочем, по ее мнению, на ситуацию повлияли не только новые правила приема, но и «социально-экономическая ситуация», количество сдавших ЕГЭ, а также число выбравших тот или иной экзамен. Кроме того, ЮФУ установил минимальный проходной балл выше, чем в некоторых других вузах: «Поэтому количество участвующих в конкурсе на поступление меньше, чем мы ожидали».

Ректор МИФИ Владимир Шевченко не видит принципиальной разницы между двумя волнами и основным плюс дополнительным набором. «Дополнительный набор стал обычной процедурой, которую нужно научиться использовать как вторую волну,— говорит он.— На наш взгляд, в стратегическом выигрыше в любом случае оказываются те абитуриенты, которые точно знают, куда они хотят поступать, и осознанно оценивают свои шансы. А не те, которые до последнего момента пытаются угадать, в каком вузе они смогут пройти на бюджетное место». В московском филиале вуза были заполнены все места, в то время как Снежинский объявил о дополнительном приеме, отметил он.

По словам собеседника “Ъ” в Минобрнауки, сейчас у вузов остается 2,8% свободных бюджетных мест. Он не исключает, что после публикации списков о зачислении 9 августа эта цифра скорректируется. По его прогнозам, на дополнительный набор будут направлены не больше 2,5% мест, в то время как в прошлом году их было 6%.

В пресс-службе Минобрнауки заявили “Ъ”, что в результате упразднения второй волны для абитуриентов структура приемной кампании не изменилась: «Объявление дополнительного зачисления на оставшиеся вакантными бюджетные места можно приравнять к второй волне приема». В ведомстве утверждают, что правила приема в две волны, действовавшие до 2021 года, затягивали сам процесс, увеличивали бюрократическую нагрузку на образовательные организации, «а также создавали неравные возможности для абитуриентов». Теперь у абитуриентов больше времени, чтобы определиться с вариантами учебы и подать согласие на зачисление, настаивают в Минобрнауки. И напоминают, что конкурсные списки публикуются 27 июля, а прием согласия на зачисление завершается 3 августа. Ранее отводилось всего два дня на то, чтобы принести оригинал аттестата в вуз.

В министерстве добавляют, что за последние три года процент зачисления составляет примерно 99,5. Согласно промежуточным итогам приемной кампании, по сравнению с 2021 годом в эту приемную кампанию количество заявлений на очную форму обучения выросло более чем на 40 тыс., а по сравнению с 2020 годом — более чем на 1,1 млн.

Анна Васильева, Ульяна Миронова; корсеть “Ъ”