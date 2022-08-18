«Сименс Финанс» перебирает покупателей

Основным претендентом на покупку лизинговой компании «Сименс Финанс» стал Экспобанк. Сделка может быть подписана до конца месяца, ее стоимость оценивается на уровне 10 млрд руб. На компанию есть и другие интересанты, в том числе Росбанк и структура, косвенно связанная с ГК «Сафмар». Но юристы считают Экспобанк «наиболее безопасным» покупателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны детали сделки по продаже лизинговой компании «Сименс Финанс». Так, по словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, основным претендентом на покупку компании стал Экспобанк. Сделка может быть подписала до конца месяца, официально ее сумма не раскрывается. По оценкам источников “Ъ”, она может составить порядка 10 млрд руб.

«Конечно, с точки зрения стоимости продажи компаний в текущих реалиях речь никогда не идет об идеальных рыночных условиях, но для иностранных акционеров такие потери вполне оправданны, если сравнивать их с возможными репутационными потерями и рисками нарушения западных санкций»,— отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

О том, что «Сименс Финанс» продолжит работу в РФ после ухода из страны немецкого концерна Siemens и ищет новых собственников, стало известно в середине мая. Среди претендентов на компанию, кроме Экспобанка, называлась связанная с «Сафмаром» инвестиционная группа «Инсайт».

Источники “Ъ” говорят, что также «Сименс Финанс» интересуется Росбанк (принадлежит «Интерросу» Владимира Потанина) и лизинговая компания «Европлан». В Экспобанке от комментариев отказались. В Росбанке и группе «Сафмар» не ответили на запросы. В пресс-службе «Европлана» опровергли интерес к покупке «Сименс Финанс» и участие в переговорах.

По итогам 2021 года «Сименс Финанс» входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса. По итогам прошлого года этот показатель составил 78,1 млрд руб., следует из отчета «Эксперт РА». Ключевым сегментом для «Сименс Финанс» является лизинг промышленного оборудования. Глобально бизнес «Сименс Финанс» опирается не только на поставки оборудования бывшей материнской компании, так что уход Siemens из России не означает прекращения работы компании. Как и другим участникам рынка, ей придется налаживать работу с новыми поставщиками и азиатскими партнерами (см. “Ъ” от 25 июля и 28 мая).

Юристы сходятся во мнении, что в условиях санкционного давления на российскую экономику наиболее вероятным покупателем выглядит Экспобанк. Главная задача Siemens — не продавать бизнес подсанкционному покупателю и при этом получить разрешение правительственной комиссии. И из потенциальных покупателей наименьший sanctions touch у Экспобанка, подчеркивает Антон Именнов.

Остальные претенденты не находятся под санкциями, но тем или иным образом уже связаны или ассоциируются с фигурантами санкционных списков. Например, «Европлан» принадлежит ПАО «ЭсЭфАй», в совет директоров которого до 1 июля этого года входил Саид Гуцериев. Росбанк весной был приобретен Владимиром Потаниным, в отношении которого введены блокирующие санкции Великобритании, Австралии и Канады, перечисляет юрист.

Для Экспобанка покупка «Сименс Финанс» — возможность диверсифицировать бизнес, в 2013 году банк уже приобретал лизинговую компанию, но дальнейшего развития это направление не получило, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Банк наращивает автокредитование и покупка лизинговой компании обеспечит экономический эффект и синергию, считает эксперт. Он полагает, что после смены собственника «Сименс Финанс» продолжит работать с действующей клиентской базой, нуждающейся также в сервисном обслуживании оборудования, которое без поставок оригинальных запчастей будет зависеть от возможностей по замещению таких комплектующих, уверен эксперт.

В то же время для поддержания и расширения бизнеса может потребоваться переориентация компании на новые сегменты и бренды (впрочем, эта задача стоит перед всей отраслью), подчеркивает господин Перфильев.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин уточняет, что компания сдавала в лизинг технику и оборудование, и ключевой проблемой в новых условиях становится обслуживание и обновление парка, учитывая, что введенные санкции создают преграду для поставок.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова