Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Международный агент

Украина против визита иностранных инспекторов на Запорожскую АЭС, контролируемую Россией

Украина выступает против визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на находящуюся под контролем России Запорожскую АЭС. Об этом в среду заявил глава украинского оператора «Энергоатом» Петр Котин. В Киеве Рафаэля Гросси обвиняют в подыгрывании России, а также предупреждают, что не могут гарантировать безопасность международных инспекторов. Сам глава МАГАТЭ стремление посетить крупнейшую атомную электростанцию в Европе объясняет тревогой о ее безопасности.

Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Киеве обвиняют в том, что он подыгрывает русским

Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Киеве обвиняют в том, что он подыгрывает русским

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Киеве обвиняют в том, что он подыгрывает русским

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В среду глава украинской компании «Энергоатом» (управляет четырьмя действующими на территории страны АЭС) Петр Котин в интервью телеканалу «Эспрессо» объяснил, почему Киев против визита делегации Рафаэля Гросси в Запорожье. По его словам, за последние месяцы директор МАГАТЭ неоднократно выступал с заявлениями, которые не соответствовали правде, но были выгодны с точки зрения «российской пропаганды».

В подкрепление своего тезиса Петр Котин привел два сюжета. Во-первых, интервью Рафаэля Гросси американскому телеканалу CNN, в котором тот сказал, что 28 февраля в районе Запорожской АЭС «шла перестрелка». По словам же Петра Котина, это российские войска «обстреляли и захватили станцию».

Во-вторых, заявление Рафаэля Гросси на форуме в Давосе о том, что на Запорожской АЭС могут храниться до 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана, которые могут «попасть не в те руки». В «Энергоатоме» это предположение назвали «чепухой». В свою очередь, в Госинспекции ядерного регулирования Украины пояснили, что у страны нет технической возможности получения и хранения «даже нескольких граммов оружейного плутония или урана», не говоря уже о том, что это было бы грубым нарушением международных обязательств, взятых на себя Киевом в сфере мирного использования атома. «На Запорожской АЭС, как и на всех действующих АЭС Украины, используется ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%, которое непригодно для изготовления ядерного оружия»,— уточнили в ведомстве.

В интервью «Эспрессо» Петр Котин отметил, что версия Рафаэля Гросси о наличии у Украины большого количества пригодных для изготовления ядерного оружия материалов выгодна России.

В этой связи он напомнил, что в качестве одной из целей «специальной военной операции» российские официальные лица упоминали якобы имеющиеся у Киева планы создания атомной бомбы.

«Он (Рафаэль Гросси.— “Ъ”) ретранслирует нарратив, который ему передает российская пропаганда, и не прислушивается к нам»,— заявил Петр Котин.

Стоит, впрочем, отметить, что российская сторона вовсе не пыталась раскрутить сюжет с тоннами ядерных материалов на Запорожской АЭС. Наоборот, в МИД РФ усомнились в том, что имеющееся на станции топливо — низкообогащенный уран и находящийся в отработавшем ядерном топливе плутоний — применимо для создания атомной бомбы, дипломатично отметив, что обнародованные Рафаэлем Гросси данные «требуют уточнения».

Как бы то ни было, Петр Котин добавил: украинская сторона не может гарантировать безопасность делегации МАГАТЭ, поскольку Энергодар, где расположена электростанция, контролируют «российские захватчики». Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с 28 февраля, при этом ею по-прежнему управляет украинский «Энергоатом».

30 мая прекратилась дистанционная передача данных со станции в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене, что и стало поводом для активизации попыток Рафаэля Гросси организовать визит инспекторов агентства в Запорожье.

С начала российской военной операции он уже дважды инспектировал объекты на Украине: Южно-Украинскую АЭС в конце марта и Чернобыльскую АЭС в конце апреля. Обе станции на момент визита находились под контролем украинских властей.

Зеленский заявил о возможности перелома в боевых действиях

В Киеве прекращение передачи данных с Запорожской АЭС объясняют отключением в Энергодаре украинского мобильного оператора Vodafon, имевшего контракт с «Энергоатомом» и МАГАТЭ. Украинская сторона, как отмечают в «Энергоатоме», готова обеспечить визит делегации агентства, когда Запорожье вернется под ее контроль. Пока этого не произошло, МАГАТЭ, по словам Петра Котина, для обсуждения сложной ситуации вокруг Запорожской АЕС стоило бы созвать специальное заседание своего Совета управляющих.

Рафаэль Гросси, однако, настаивает на осмотре станции в самое ближайшее время, утверждая, что опасность ядерных инцидентов «реальна».

В понедельник на заседании Совета управляющих МАГАТЭ он уточнил, что особенно обеспокоен тем, в каких «чрезвычайно нервных и сложных условиях» работают украинские сотрудники станции. Ранее господин Гросси называл ситуацию, при которой АЭС управляется одной стороной вооруженного конфликта, а контролирует ее другая, «нежизнеспособной». «Это создает потенциал для разногласий, трений, противоречивых инструкций. На таком сложном и деликатном объекте, как атомная электростанция, такого быть не должно»,— предупреждал он. По словам гендиректора МАГАТЭ, отправка международных инспекторов на этот объект «необходима для проведения важной работы по обеспечению его безопасности».

Во вторник в интервью CNN Рафаэль Гросси напомнил, что «подобные инспекции (на Запорожской АЭС.— “Ъ”) не проводились давно, там много ядерного материала, который необходимо проверить». «МАГАТЭ должно проводить инспекции объектов на Украине. Это не вопрос желания, это обязанность»,— подчеркнул он. На вопрос корреспондента, не будет ли считаться визит комиссии агентства на электростанцию легитимизацией контроля России над этой территорией, как на то указывают украинские власти, чиновник ответил: «Нет, абсолютно не так. Когда я поеду туда, это будет в соответствии с соглашением, которое Украина (ранее.— “Ъ”) заключила с МАГАТЭ. Украина, а не Российская Федерация!»

Кто и как восстанавливает инфраструктуру спорных территорий Украины

Между тем с учетом того, что украинские власти сейчас не контролируют эту территорию, попасть туда делегация МАГАТЭ может только при наличии договоренностей с российской стороной. И в конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал журналистам, что между Москвой и руководством МАГАТЭ идут соответствующие переговоры. «Естественно, организация такой поездки сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов — с какой стороны заезжать, с какой территории, через какие КПП и т. д. и т. п., на каком транспорте. Вот эти все детали еще не согласованы»,— сказал он тогда.

Два источника “Ъ” в госструктурах РФ в среду отказались прокомментировать ход переговоров по этой теме, сославшись на деликатность момента.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания заявил, что «самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины, функционирует в штатном режиме». О приостановке передачи данных МАГАТЭ он в открытой части мероприятия ничего не сказал.

Директор ПИР-Центра Владимир Орлов в беседе с “Ъ” назвал ситуацию вокруг безопасности Запорожской АЭС «не простой, но не острой». По его мнению, визит делегации МАГАТЭ на станцию может быть полезным, но только если он не будет политизированным и из него не попытаются сделать «шоу для журналистов». «А так, конечно, в принципе хорошо, чтобы гендиректор МАГАТЭ мог лично приехать и ознакомиться с условиями, в которых работает находящаяся в зоне спецоперации атомная электростанция»,— сказал эксперт.

Елена Черненко

Фотогалерея

Военная операция на Украине

Предыдущая фотография
Мужчина идет среди обломков дома в Харькове

Мужчина идет среди обломков дома в Харькове

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Ополченцы на стрельбище в Киеве

Ополченцы на стрельбище в Киеве

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Женщина проходит мимо мешков с песком в центре Киева

Женщина проходит мимо мешков с песком в центре Киева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Жительница Донецка с собакой проходит мимо разрушенного дома

Жительница Донецка с собакой проходит мимо разрушенного дома

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Мужчина показывает зачетку, найденную в разрушенном здании Харьковского национального университета

Мужчина показывает зачетку, найденную в разрушенном здании Харьковского национального университета

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Рабочие осматривают разрушенный лесной склад на окраине Харькова

Рабочие осматривают разрушенный лесной склад на окраине Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Взрывы зажигательных боеприпасов из-за артиллерийского обстрела в городе Марьинка Донецкой области

Взрывы зажигательных боеприпасов из-за артиллерийского обстрела в городе Марьинка Донецкой области

Фото: Reuters / Anna Kudriavtseva

Разрушенное в ходе обстрелов здание Харьковского национального университета

Разрушенное в ходе обстрелов здание Харьковского национального университета

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Поврежденный в результате обстрела памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в поселке Бородянка Киевской области

Поврежденный в результате обстрела памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в поселке Бородянка Киевской области

Фото: Reuters / Edgar Su

Жители поселка Бородянка Киевской области на фоне разрушенных зданий

Жители поселка Бородянка Киевской области на фоне разрушенных зданий

Фото: Reuters / Edgar Su

Спасатели работают в здании пострадавшего от ракетных ударов Дарницкого авторемонтного завода

Спасатели работают в здании пострадавшего от ракетных ударов Дарницкого авторемонтного завода

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Военнослужащий ЛНР на бронетранспортере в городе Попасная Луганской области

Военнослужащий ЛНР на бронетранспортере в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» над городом Попасная Луганской области

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» над городом Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие ЛНР на бронетранспортере БТР-Д в городе Попасная Луганской области

Военнослужащие ЛНР на бронетранспортере БТР-Д в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Словацкая полиция осматривает здание харьковской школы, разрушенное из-за обстрелов

Словацкая полиция осматривает здание харьковской школы, разрушенное из-за обстрелов

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Обрушенное после обстрела здание школы в жилом районе Харькова

Обрушенное после обстрела здание школы в жилом районе Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Пес-сапер Патрон на праздновании Дня защиты детей во Львове

Пес-сапер Патрон на праздновании Дня защиты детей во Львове

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Мужчина возле обломков жилого дома в городе Рубежное Луганской области

Мужчина возле обломков жилого дома в городе Рубежное Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий, Донецкая область

Украинский военнослужащий, Донецкая область

Фото: Reuters / Dmytro Smolyenko

Пожар в зернохранилище в Донецкой области

Пожар в зернохранилище в Донецкой области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Движение военной техники в Донецкой области

Движение военной техники в Донецкой области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Спасатели работают в жилом доме, пострадавшем от обстрелов в Харькове

Спасатели работают в жилом доме, пострадавшем от обстрелов в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado/File Photo

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Вид на разрушенные жилые дома в Мариуполе

Вид на разрушенные жилые дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пункт раздачи гуманитарной помощи в Мариуполе

Пункт раздачи гуманитарной помощи в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Транспортировка ракетной установки недалеко от Краматорска

Транспортировка ракетной установки недалеко от Краматорска

Фото: Reuters / Carlos Barria

Похороны украинских военнослужащих в Ужгороде

Похороны украинских военнослужащих в Ужгороде

Фото: Reuters / Serhii Hudak

Улица города Покровска Донецкой области

Улица города Покровска Донецкой области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военнослужащие ЛНР на танке в городе Попасная Луганской области

Военнослужащие ЛНР на танке в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинская военная техника в городе Бахмут

Украинская военная техника в городе Бахмут

Фото: Reuters / Carlos Barria

Воронка после обстрела солнечной электростанции в городе Мерефа на окраине Харькова

Воронка после обстрела солнечной электростанции в городе Мерефа на окраине Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Военнослужащий готовится к стрельбе из ПЗРК на окраинах Пантелеймоновки в ДНР

Военнослужащий готовится к стрельбе из ПЗРК на окраинах Пантелеймоновки в ДНР

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Украинские военнослужащие едут на машине в Донецкой области

Украинские военнослужащие едут на машине в Донецкой области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Гроб с телом погибшего во время обстрела в селе Коропы Харьковской области

Гроб с телом погибшего во время обстрела в селе Коропы Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Макет местности со схемой укреплений в уничтоженном опорном пункте ВСУ в Луганской области

Макет местности со схемой укреплений в уничтоженном опорном пункте ВСУ в Луганской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жители села Мощун в Киевской области

Жители села Мощун в Киевской области

Фото: Sergei Chuzavkov / AFP

Пожарные тушат возгорание на гипсовом заводе после обстрела города Бахмут на востоке Украины

Пожарные тушат возгорание на гипсовом заводе после обстрела города Бахмут на востоке Украины

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Буксируемая артиллерия на огневых позициях к северу от города Лиман на спутниковом снимке

Буксируемая артиллерия на огневых позициях к северу от города Лиман на спутниковом снимке

Фото: Reuters

Украинский военнопленный на кухне исправительного учреждения

Украинский военнопленный на кухне исправительного учреждения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Женщина на носилках ожидает посадки в эвакуационный поезд на вокзале города Покровск Донецкой области

Женщина на носилках ожидает посадки в эвакуационный поезд на вокзале города Покровск Донецкой области

Фото: Francisco Seco / AP

Раздача чистой воды в Мариуполе

Раздача чистой воды в Мариуполе

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Поврежденные жилые дома в городе Попасная Луганской области

Поврежденные жилые дома в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Фото: Reuters / Pavel Klimov

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Последствия обстрелов в Харькове

Последствия обстрелов в Харькове

Фото: Sofia Bobok / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Фото: Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun / AFP

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Фото: AP

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Крыша дома в Донецке после обстрела

Крыша дома в Донецке после обстрела

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Празднование Дня вышиванки во Львове

Празднование Дня вышиванки во Львове

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Фото: Bernat Armangue / AP

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Фото: Francisco Seco / AP

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Затопленное село Демидов Киевской области

Затопленное село Демидов Киевской области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Фото: Reuters / Marius Bosch

Поврежденный жилой район в Харькове

Поврежденный жилой район в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Жительница села Комышуваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Жительница села Комышуваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Люди около разрушенного здания в Одессе

Люди около разрушенного здания в Одессе

Фото: Max Pshybyshevsky / AP

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Фото: NurPhoto / AFP

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Фото: Planet Labs PBC / AP

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Фото: Reuters / Jorge Silva

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Краматорска

Жительница Краматорска

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Фото: Reuters / Roman Baluk

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители во время эвакуации в Харькове

Жители во время эвакуации в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Город Рубежное после обстрелов

Город Рубежное после обстрелов

Фото: ТАСС

Собака выглядывает из автомобиля

Собака выглядывает из автомобиля

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Медработники несут раненого в Харькове

Медработники несут раненого в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Убежище в Харьковском метро

Убежище в Харьковском метро

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым после обстрелов в Луганской области

Дым после обстрелов в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Genya Savilov / AFP

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Фото: Reuters

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Фото: Reuters / Igor Tkachenko

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Левобережный район Мариуполя

Левобережный район Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Фото: Sergey Bobok / AFP

Останки автомобиля в Чернигове

Останки автомобиля в Чернигове

Фото: Petros Giannakouris / AP

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Пожар на одном из заводов Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Беженцы из Мариуполя

Беженцы из Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Улицы Харькова

Улицы Харькова

Фото: Sergey Bobok / AFP

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Поезд проезжает мимо района, где спасатели разбирают завалы после обстрела во Львове

Фото: Philip Crowther / AP

Дым над домами во Львове

Дым над домами во Львове

Фото: Reuters / Vladyslav Sodel

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Разрушенный Мариупольский металлургический комбинат

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Последствия обстрела в селе Кухари Киевской области

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача еды на станции метро в Харькове

Раздача еды на станции метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мариуполь после обстрелов

Мариуполь после обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пожарные работы в Харькове

Пожарные работы в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Танк в Кальмиусском районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Автомобиль на фоне пожара в Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в Луганской области

Фото: Reuters / Marko Djurica

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Последствия авиаобстрелов в Тростянце в Сумской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Жители Мариуполя везут канистры с водой

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Мужчина смотрит на свою сгоревшую машину в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Местные жители в Мариуполе

Местные жители в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Местные жители сидят в коридоре многоэтажки в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Могилы на кладбище в окрестностях Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Военнослужащие СБУ проводят в Харькове операцию по задержанию подозреваемых в пособничестве России

Фото: Felipe Dana / AP

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Мужчина едет на велосипеде по улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Тушение пожара после обстрела в районе Харьковского международного аэропорта

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Сгоревший танк на улице в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Обломки автомобиля на обочине улицы в Левобережном районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горящий магазин в Харькове

Горящий магазин в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фура с гуманитарной помощью в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Местный житель прячется в вагоне метро в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Пожарные тушат завод в Харькове

Пожарные тушат завод в Харькове

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Могилы рядом с жилыми домами в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko