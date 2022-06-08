Международный агент

370 5 мин. ...

Украина выступает против визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на находящуюся под контролем России Запорожскую АЭС. Об этом в среду заявил глава украинского оператора «Энергоатом» Петр Котин. В Киеве Рафаэля Гросси обвиняют в подыгрывании России, а также предупреждают, что не могут гарантировать безопасность международных инспекторов. Сам глава МАГАТЭ стремление посетить крупнейшую атомную электростанцию в Европе объясняет тревогой о ее безопасности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Киеве обвиняют в том, что он подыгрывает русским

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Киеве обвиняют в том, что он подыгрывает русским

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В среду глава украинской компании «Энергоатом» (управляет четырьмя действующими на территории страны АЭС) Петр Котин в интервью телеканалу «Эспрессо» объяснил, почему Киев против визита делегации Рафаэля Гросси в Запорожье. По его словам, за последние месяцы директор МАГАТЭ неоднократно выступал с заявлениями, которые не соответствовали правде, но были выгодны с точки зрения «российской пропаганды».

В подкрепление своего тезиса Петр Котин привел два сюжета. Во-первых, интервью Рафаэля Гросси американскому телеканалу CNN, в котором тот сказал, что 28 февраля в районе Запорожской АЭС «шла перестрелка». По словам же Петра Котина, это российские войска «обстреляли и захватили станцию».

Во-вторых, заявление Рафаэля Гросси на форуме в Давосе о том, что на Запорожской АЭС могут храниться до 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана, которые могут «попасть не в те руки». В «Энергоатоме» это предположение назвали «чепухой». В свою очередь, в Госинспекции ядерного регулирования Украины пояснили, что у страны нет технической возможности получения и хранения «даже нескольких граммов оружейного плутония или урана», не говоря уже о том, что это было бы грубым нарушением международных обязательств, взятых на себя Киевом в сфере мирного использования атома. «На Запорожской АЭС, как и на всех действующих АЭС Украины, используется ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%, которое непригодно для изготовления ядерного оружия»,— уточнили в ведомстве.

В интервью «Эспрессо» Петр Котин отметил, что версия Рафаэля Гросси о наличии у Украины большого количества пригодных для изготовления ядерного оружия материалов выгодна России.

В этой связи он напомнил, что в качестве одной из целей «специальной военной операции» российские официальные лица упоминали якобы имеющиеся у Киева планы создания атомной бомбы.

«Он (Рафаэль Гросси.— “Ъ”) ретранслирует нарратив, который ему передает российская пропаганда, и не прислушивается к нам»,— заявил Петр Котин.

Стоит, впрочем, отметить, что российская сторона вовсе не пыталась раскрутить сюжет с тоннами ядерных материалов на Запорожской АЭС. Наоборот, в МИД РФ усомнились в том, что имеющееся на станции топливо — низкообогащенный уран и находящийся в отработавшем ядерном топливе плутоний — применимо для создания атомной бомбы, дипломатично отметив, что обнародованные Рафаэлем Гросси данные «требуют уточнения».

Как бы то ни было, Петр Котин добавил: украинская сторона не может гарантировать безопасность делегации МАГАТЭ, поскольку Энергодар, где расположена электростанция, контролируют «российские захватчики». Напомним, Запорожская АЭС находится под контролем российских военных с 28 февраля, при этом ею по-прежнему управляет украинский «Энергоатом».

30 мая прекратилась дистанционная передача данных со станции в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене, что и стало поводом для активизации попыток Рафаэля Гросси организовать визит инспекторов агентства в Запорожье.

С начала российской военной операции он уже дважды инспектировал объекты на Украине: Южно-Украинскую АЭС в конце марта и Чернобыльскую АЭС в конце апреля. Обе станции на момент визита находились под контролем украинских властей.

В Киеве прекращение передачи данных с Запорожской АЭС объясняют отключением в Энергодаре украинского мобильного оператора Vodafon, имевшего контракт с «Энергоатомом» и МАГАТЭ. Украинская сторона, как отмечают в «Энергоатоме», готова обеспечить визит делегации агентства, когда Запорожье вернется под ее контроль. Пока этого не произошло, МАГАТЭ, по словам Петра Котина, для обсуждения сложной ситуации вокруг Запорожской АЕС стоило бы созвать специальное заседание своего Совета управляющих.

Рафаэль Гросси, однако, настаивает на осмотре станции в самое ближайшее время, утверждая, что опасность ядерных инцидентов «реальна».

В понедельник на заседании Совета управляющих МАГАТЭ он уточнил, что особенно обеспокоен тем, в каких «чрезвычайно нервных и сложных условиях» работают украинские сотрудники станции. Ранее господин Гросси называл ситуацию, при которой АЭС управляется одной стороной вооруженного конфликта, а контролирует ее другая, «нежизнеспособной». «Это создает потенциал для разногласий, трений, противоречивых инструкций. На таком сложном и деликатном объекте, как атомная электростанция, такого быть не должно»,— предупреждал он. По словам гендиректора МАГАТЭ, отправка международных инспекторов на этот объект «необходима для проведения важной работы по обеспечению его безопасности».

Во вторник в интервью CNN Рафаэль Гросси напомнил, что «подобные инспекции (на Запорожской АЭС.— “Ъ”) не проводились давно, там много ядерного материала, который необходимо проверить». «МАГАТЭ должно проводить инспекции объектов на Украине. Это не вопрос желания, это обязанность»,— подчеркнул он. На вопрос корреспондента, не будет ли считаться визит комиссии агентства на электростанцию легитимизацией контроля России над этой территорией, как на то указывают украинские власти, чиновник ответил: «Нет, абсолютно не так. Когда я поеду туда, это будет в соответствии с соглашением, которое Украина (ранее.— “Ъ”) заключила с МАГАТЭ. Украина, а не Российская Федерация!»

Между тем с учетом того, что украинские власти сейчас не контролируют эту территорию, попасть туда делегация МАГАТЭ может только при наличии договоренностей с российской стороной. И в конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал журналистам, что между Москвой и руководством МАГАТЭ идут соответствующие переговоры. «Естественно, организация такой поездки сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов — с какой стороны заезжать, с какой территории, через какие КПП и т. д. и т. п., на каком транспорте. Вот эти все детали еще не согласованы»,— сказал он тогда.

Два источника “Ъ” в госструктурах РФ в среду отказались прокомментировать ход переговоров по этой теме, сославшись на деликатность момента.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в ходе селекторного совещания заявил, что «самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины, функционирует в штатном режиме». О приостановке передачи данных МАГАТЭ он в открытой части мероприятия ничего не сказал.

Директор ПИР-Центра Владимир Орлов в беседе с “Ъ” назвал ситуацию вокруг безопасности Запорожской АЭС «не простой, но не острой». По его мнению, визит делегации МАГАТЭ на станцию может быть полезным, но только если он не будет политизированным и из него не попытаются сделать «шоу для журналистов». «А так, конечно, в принципе хорошо, чтобы гендиректор МАГАТЭ мог лично приехать и ознакомиться с условиями, в которых работает находящаяся в зоне спецоперации атомная электростанция»,— сказал эксперт.

Елена Черненко