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Коммерсантъ FM
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Индикаторы новой реальности

ЦБ инициирует импортозамещение индексов

Банк России намерен до конца года инициировать разработку законодательства, регулирующего формирование индикаторов финансового и товарного рынков. До последнего времени рынок в основном полагался на зарубежные данные, однако новая реальность потребовала внутренней формализации. Биржи поддерживают инициативу регулятора и готовы принимать в ней участие.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” выяснил подробности плана Банка России по созданию национальной системы индикаторов на финансовом и товарном рынках. ЦБ предлагает законодательно закрепить понятия «индексная деятельность» и «администратор финансовых и товарных индикаторов», а также базовые принципы и стандарты качества такой деятельности, в том числе «прозрачность механизмов расчета индикаторов, обеспечение репрезентативности данных, непрерывность расчета и публикации, независимость администрирования». Представить предложения планируется до конца текущего года.

Как отмечал ЦБ в обзоре «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», на российском финансовом рынке активно использовались индикаторы с ныне недружественными администраторами, а на биржевом и внебиржевом товарных рынках «сложилась устойчивая практика использования иностранных товарных индексов». Вместе с тем в середине марта Refinitiv перестал предоставлять свои продукты и услуги для клиентов в РФ, с апреля отключил информационно-торговые терминалы для российских клиентов Bloomberg и т. д.

Сам ЦБ до последнего времени для определения официальных курсов валют (за исключением доллара) пользовался данными Reuters и Bloomberg и лишь с середины апреля начал рассчитывать курсы евро и юаня на основе торгов на Московской бирже. На самой бирже в товарной секции срочного рынка большая часть контрактов ориентирована на зарубежные индикаторы — нефть Brent, цветные металлы на LME, драгоценные металлы на London Bullion Market Association и т. п. Единственным российским товарным индикатором является индекс пшеницы Национальной товарной биржи. По результатам его оценки ЦБ совместно с Минфином, Минсельхозом и ФАС направил в правительство предложения по созданию механизма межведомственной оценки качества индикаторов биржевого товарного рынка.

Московская, Санкт-Петербургская и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая (СПбМТСБ) биржи поддержали инициативу регулятора. Индексы Мосбиржи, как сообщили на площадке, «рассчитываются на основе цен реальных сделок» и позволяют «анализировать и выявлять рыночные тренды, а также выступают базовым активом различных финансовых инструментов». На товарно-сырьевые активы в России существует двухсоставная система формирования национальных ценовых индикаторов: биржевые торги и система регистрации внебиржевых договоров, рассказали на СПбМТСБ. В первом случае речь преимущественно идет о рынке нефтепродуктов, где рассчитываются репрезентативные семейства индексов, во втором — о регистрации внебиржевых сделок с углем, круглым лесом, природным газом, нефтепродуктами и другими товарами.

«СПБ биржа» заявила о готовности принимать участие в разработке стандартов для индикаторов финансового рынка. В части товарного рынка это позволит обеспечить прозрачность и качественную информационно-аналитическую поддержку всем его участникам, объективную оценку конъюнктуры, считают там.

Инициатива ЦБ во многом связана с тем, что при значительном изменении ликвидности или структуры инвесторов индексы и индикаторы, оцененные по традиционной методике, не в полной мере отражают состояние и динамику финансового рынка, считает независимый эксперт Андрей Бархота. По словам управляющего партнера АБ «Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслава Голенева, российские производители, трейдеры и экспортеры ориентируются на иностранные индикаторы (например, рейтингуемых иностранными агентствами Argus, Platts и т. д.), что влияет на коммерческие условия сделок и на их налогообложение.

Эффективные индексы и индикаторы должны создаваться в процессе взаимодействия нескольких сторон: биржи, инвесторов, эмитентов, рейтинговых агентств — в этом случае возможна уверенность в востребованности индикатора и его адекватности текущему состоянию рынка, считает господин Бархота. Однако на данном этапе индексирование пока могут «потянуть» биржи, у которых «для этого есть все ресурсы и возможности», полагает Вячеслав Голенев.

Ксения Куликова

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