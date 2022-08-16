«Матч ТВ» сохранил контроль над мячом

Новым титульным и беттинг-партнером Кубка России по футболу стала компания «Фонбет». Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС), под эгидой которого и проводится Кубок России. Также достигнута договоренность о том, что игры обновленного Кубка России будет транслировать «Матч ТВ». Новый договор должен принести РФС более 2 млрд руб. Но, судя по всему, стороны осторожно относятся к сделке. Ведь контракт подписан в необычном формате — на год с возможностью пролонгации еще на три. Более того, решение бюро исполкома РФС идет вразрез с мнением большинства клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) — десять из шестнадцати команд лиги поддержали альтернативный вариант, предложенный «Яндексом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Российский футбольный союз утвердил букмекерскую компанию «Фонбет» в качестве титульного и беттинг-партнера Кубка России. Контракт с прежним титульным партнером турнира — компанией «Бетсити» — будет прекращен (такая опция есть в контракте). РФС также сообщил, что все матчи турнира будут транслироваться на каналах холдинга «Матч ТВ». «По решению бюро исполкома РФС новым титульным партнером Кубка России стала компания "Фонбет", трансляции игр будут показаны на ресурсах холдинга "Матч ТВ". Эти соглашения выгодны для всех сторон: и наших новых партнеров, и клубов-участников, и, разумеется, для футбольных болельщиков»,— заявил исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Стороны, судя по всему, весьма осторожно относятся к перспективам сотрудничества. Вероятно, именно этим объясняется непривычный формат договора. Он будет заключен всего на год, но с возможностью пролонгации сразу на три сезона. Финансовые параметры сделки официально не обнародованы, но, как ранее сообщали источники “Ъ” (см. “Ъ” от 11 августа), речь идет примерно о 2 млрд руб. за сезон. Контракт, как сообщил Александр Алаев, во вторник избранный президентом РПЛ, включает в себя большой маркетинговый бюджет на продвижение турнира, превышающий 1 млрд руб. Он не пояснил, включены ли эти средства в сумму, которая обещана РФС, или будут потрачены сверх контракта.

Между тем предложение от «Фонбета» и «Матч ТВ» не было единственным. Еще на прошлой неделе казалось, что предпочтительные шансы у заявки «Яндекса», который собирался показывать игры Кубка России на платформе «Кинопоиск», и букмекерской компании BetBoom, претендовавшей на статус титульного и беттинг-партнера. О том, что клубы РПЛ предпочитают именно этот вариант, сообщал господин Алаев. При этом, по его словам, предполагалось, что матчи турнира будут поделены между сервисами «Яндекса» и «Матч ТВ».

«Основными факторами выбора стали стремления клубов к изменениям, новым площадкам вещания и завоеванию новой аудитории»,— заявлял Александр Алаев.

Как отмечал источник “Ъ”, финансовые параметры предложенной «Яндексом» сделки не сильно отличались от варианта «Матч ТВ». Причем «базовая», гарантированная часть выплат, заложенных в варианте с «Яндексом», была даже несколько скромнее, а «потолка» можно было достичь лишь при «обеспечении определенных показателей по востребованности турнира у аудитории». Однако многим клубным руководителям он все равно показался интереснее, поскольку «представлял собой смену шаблона и работу на перспективу». «В конце концов, мы обязаны привлекать интернет-аудиторию, часто не совпадающую с телевизионной»,— отмечал собеседник “Ъ”.

РФС, а именно ему принадлежат права на проведение Кубка России, решил остановиться на варианте с «Матч ТВ». В союзе выразили надежду на то, что «Яндекс» еще может стать дополнительным диджитал-партнером турнира. Решение РФС, похоже, вызвало недовольство ряда клубов премьер-лиги. Так, директор по стратегическому развитию «Торпедо» Илья Геркус заявил в своем Telegram-канале, что не стал бы радоваться победе на месте «коллег из "Матч ТВ"». «Я бы сильно не праздновал приобретение (бесплатное?) прав на Кубок России. Все-таки десять клубов РПЛ из шестнадцати (включая "Торпедо") проголосовали за "Яндекс", а не за них. Члены бюро исполкома решили по-другому, "Матчу" удалось их переубедить (интересно, конечно, как — послушать бы аргументы, чем "Яндекс" слабее и стратегически менее интереснее ГПМ ("Матч ТВ" входит в структуру "Газпром-медиа".— “Ъ”), но контракт на сезон, то есть в течение сезона "Матчу" придется доказывать, что их выбрали не зря»,— отметил господин Геркус.

В свою очередь, заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов в своем Telegram-канале заявил, что не понимает, «почему голоса 10 участников из 103 должны быть решающими». «Это не кубок РПЛ, это Кубок России, и помимо РПЛ там есть кому принимать решения, именно поэтому решение в РФС, а не в лиге. И ничего нам бесплатно не доставалось. И за права платим, и производство плюс к этому на нашей стороне»,— отметил господин Конов.

На самом деле в том, что РФС отдал предпочтение именно заявке, ключевым фигурантом которой является «Матч ТВ», нет ничего неожиданного.

О том, какое влияние мнение канала имеет на проведение футбольных соревнований в России, можно судить по истории с так и не реализованным проектом Кубка РПЛ.

Он рассматривался как способ закрыть пустоты, возникшие в календаре из-за международных санкций, лишивших, в частности, отечественные клубы еврокубков. Разработчики концепции Кубка РПЛ утверждали, что он даст участникам возможность заработать за счет различных контрактов, дополняющих те, что связаны с чемпионатом: на медиаправа, с беттинг-партнером и титульным спонсором. Потенциальные доходы клубов от участия в новом состязании оценивались в миллиарды рублей.

Однако для закрытия проекта хватило одного открытого письма от «Матч ТВ», который неизменно является вещателем игр РПЛ и Кубка России. В нем указывалось, что создание нового турнира «негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России и Кубка России, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон». Сообщалось также, что «запуск альтернативного продукта РПЛ» приведет к нарушению «принципов партнерского взаимодействия». «Матч ТВ» «оставлял за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с РПЛ».

Добавим, что именно «Матч ТВ» является фактически основным коммерческим партнером РПЛ. В октябре 2021 года телеканал пролонгировал на четыре года договор о покупке прав на трансляции матчей лиги, увеличив сумму соглашения примерно в четыре раза. Новый контракт предусматривает, что в первые два года РПЛ получит по 6,6 млрд руб., в следующие два года — по 7,7 млрд руб.

В итоге было решено вместо Кубка РПЛ реорганизовать Кубок России. Новый розыгрыш стартовал уже во вторник и пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). Обновленный Кубок России будет состоять из двух стадий: первая пройдет с августа по декабрь 2022 года и будет состоять из «пути РПЛ» и «пути регионов». Вторая стадия (play-off) стартует в феврале 2023 года. Финал намечен на 11 июня.

Александр Петров