В Минздраве растратили семь десятков иномарок

Как стало известно “Ъ”, сотрудники СКР выявили хищение средств, вырученных от продажи 75 автомобилей Ford Mondeo, в Минздраве. В рамках расследования махинаций были задержаны, а потом и арестованы двое сотрудников ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ, находится под внешним управлением) Минздрава РФ, в распоряжении которого были иномарки, а также автодилер, занимавшийся их реализацией. Ранее под следствие попал бывший руководитель РСУ, полностью признавший свою вину и активно сотрудничающий со следствием.

Басманный райсуд по ходатайству ГСУ СКР отправил в СИЗО заместителя руководителя ФГУП РСУ Владимира Черного, сотрудника того же предприятия Никиту Соколова и частного автодилера Андрея Антюхова. По версии следствия, с 2018 по 2020 год они похитили не менее 6,3 млн руб. при продаже 75 автомобилей Ford Mondeo, которые использовались для обслуживания чиновников Минздрава, затем были списаны и выставлены через РСУ на продажу. Выручка, из которой, предположительно, было совершено хищение, должна была направляться в министерство.

Первым к уголовной ответственности следователи привлекли сотрудника ФГУПа Соколова, которого обвинили в присвоении как минимум 2,3 млн руб. от продажи 13 списанных машин. А уже в ходе расследования его дела выяснилось, что к махинациям имели отношение еще двое фигурантов.

Всем им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как было установлено ГСУ СКР, в 2018–2020 годах Минздрав периодически переводил на баланс ФГУПа списанные иномарки для их дальнейшей реализации. Однако заместитель руководителя ФГУПа Черный якобы решил нажиться на этих операциях и не возвращать министерству вырученные средства, организовав для этого преступную группу, в которую помимо господ Соколова и Антюхова вошли некие неустановленные лица. Вместе злоумышленники продавали машины, а средства делили между собой.

Выступая в Басманном райсуде, представитель ГСУ СКР мотивировал необходимость арестов обвиняемых прежде всего тяжестью инкриминированного им преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до десяти лет заключения). При этом, как водится, заявлял, что, находясь на свободе, фигуранты могут скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.

Адвокаты обвиняемых в ответ отмечали, что следствие не представило никаких убедительных доказательств этого. Защитник автодилера Антюхова Сергей Грошев вообще заявил, что причастность его клиента к аферам во ФГУПе материалами дела не установлена. «Мой подзащитный лишь продавал машины, которые ему передавали на реализацию, получая за это процент от суммы вырученного»,— сообщил защитник. Тем не менее, по его словам, Андрею Антюхову была вменена в вину якобы мошенническая продажа двух списанных иномарок на 410 тыс. руб., за которые он получил порядка 30 тыс. «Несмотря на то что Антюхов общался лишь с Никитой Соколовым, передававшим ему машины, автодилера обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц. А он понятия не имел о преступных намерениях Соколова, а тем более Черного!» — подчеркнул защитник.

Судьи, рассматривавшие ходатайства ГСУ СКР, их удовлетворили, отправив обвиняемых в СИЗО на два месяца — до 9 октября 2022 года. Адвокаты обжаловали эти решения.

Следует отметить, что расследование хищений в системе Минздрава началось после того, как его глава Михаил Мурашко обратился с соответствующим заявлением к председателю СКР Александру Бастрыкину. Первым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту растраты (ст. 160 УК), стал бывший директор ФГУП РСУ Михаил Москалев. По версии следствия, в 2017 году чиновник фиктивно трудоустроил на должность бухгалтера предприятия свою дочь, получив за нее более 1 млн руб., а затем еще более 700 тыс. руб., «предназначавшихся в качестве заработной платы двум работникам предприятия». Расследование в его отношении было закончено еще в конце прошлого года, но дело до суда пока так и не дошло. По одной из версий, это было связано с тем, что экс-чиновник, признавший свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. Возможно, в рамках этой сделки следствию и стало известно о новых фигурантах. Адвокат господина Москалева от комментариев воздержался, сославшись на то, что не имеет на это разрешения своего клиента. Он лишь отметил, что господин Москалев «жив и здоров и сейчас находится на свободе». В Минздраве от комментариев воздержались.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев