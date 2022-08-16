Китай теряет темп

Основные показатели китайской экономики в июле показали замедление темпов роста после временного ускорения в июне. Промпроизводство выросло за год на 3,8% против 3,7% месяцем ранее, при этом месяц к месяцу показатель увеличился на 0,38%. В то же время выпуск автомобилей «на новой энергии» и солнечных батарей вырос на 112,7% и 33,9% соответственно, но производство полупроводников упало на 16,6%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июле также указал на замедление активности, снизившись до 49 пунктов (значение выше 50 пунктов указывает на ее рост, ниже — на сжатие), а индекс производства услуг в июле вырос год к году всего на 0,6% (минус 0,7 п. п. к июню).

Розничные продажи в июле также росли не так быстро: на 2,7% год к году против 3,1% в июне и на 0,27% за месяц (суммарно с начала года из-за весенних ковидных ограничений розничные продажи были на 0,2% ниже прошлогодних). Капвложения с начала года увеличились на 5,7% (в том числе в инфраструктуру на 7,4%, в производство — на 9,9%, в недвижимости же наблюдался спад на 6,4% — продажи коммерческой недвижимости сократились на 28,8%). Это предполагает сокращение годовых темпов роста с 5,8% в июне до 3,6% в июле. Экспорт в юанях год к году вырос на 23,9%, импорт — на 7,4% (за семь месяцев год к году экспорт увеличился на 14,7%, а импорт — на 5,3%).

Безработица при этом продолжила сокращаться: в июле ее уровень снизился еще на 0,1 п. п., до 5,4%. Инфляция же, напротив, повысилась — на 0,2 п. п., до 2,7%, к июню — на 0,5%. Базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергию), однако, выросла всего на 0,8% год к году и снизилась на 0,2 п. п. месяц к месяцу. Темпы роста цен производителей за месяц упали на 1,3%, в годовом выражении — до 4,2% (с 6,1% в июне).

ЦБ Китая вчера уже объявил о снижении годовой ставки с 2,85% до 2,75% и ставки недельного репо с 2,1% до 2% — впервые с января. Но замедление активности связано не только с сектором недвижимости, указывают в ING Bank, где ждут роста ВВП КНР в этом году всего на 4% (против 4,4% ранее). В Capital Economics также замечают, что восстановление экономики после снятия ковидных ограничений утратило свою силу, а новым фактором снижения активности может стать сокращение экспорта в ближайшие месяцы.

Татьяна Едовина