Аудиторы не идут на экзамены

Число специалистов, сдающих квалификационный аудиторский экзамен, снижается. Для участников рынка он обходится в сотни тысяч рублей на человека и зачастую впустую, поскольку успешно сдают экзамен считанные проценты. Эксперты отмечают, что проблему необходимо срочно решать, иначе рынку грозит острый дефицит аудиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В первом полугодии число сдающих квалификационный аудиторский экзамен снизилось год к году почти на 20%, немногим превысив 800 человек. При этом число успешно сдавших экзамен и получивших аттестат осталось примерно на таком же низком уровне, что и в прошлом,—14 человек, следует из данных единой аттестационной комиссии (ЕАК). В Минфине отметили, что квалификационный экзамен «сдают с положительным результатом претенденты, которые обладают необходимыми знаниями и навыками для вступления в профессию». Без экзамена можно быть лишь помощником аудитора.

Заместитель гендиректора аудиторской компании «Пачоли» Анна Кунегина обращает внимание, что, только успешно сдав единый квалификационный экзамен, человек приобретает право заниматься аудиторской деятельностью, в том числе участвовать в аудиторских процедурах и подписывать аудиторское заключение.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель уточняет, что, согласно закону, чтобы стать аудитором, нужно соответствовать трем требованиям: сдать специальный экзамен и получить квалификационный аттестат, а также получить высшее экономическое образование в государственном вузе и не менее трех лет проработать помощником аудитора или бухгалтером.

По мнению участников рынка, число сдающих экзамен не растет в связи с трудоемкостью и сложностью экзамена. При этом, как правило, компания оплачивает участие в дорогостоящем экзамене своему сотруднику.

Гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов поясняет, что участие сотрудника в экзамене может обойтись компании в 300–400 тыс. руб. на претендента, поскольку только одна попытка стоит около 180 тыс. руб., к этому добавляются повторная сдача экзамена, так как немногие могут с первого раза добиться положительного результата, оплата подготовительных курсов и т. д.

По оценкам участников рынка, в ближайший год количество претендентов на получение аттестата аудитора, работающих в малых и средних компаниях, должно увеличиться — проблема с низким числом сдающих экзамен требует незамедлительного решения. Партнер практики аудиторских услуг группы компаний Б1 (бывшая Ernst & Young) Игорь Буян считает, что задачей ЕАК должна быть не только оценка компетенций кандидатов, но и помощь в подготовке к этому экзамену, что предполагает большую открытость ЕАК по публикации решений и доступности баз данных, которые кандидаты могли бы использовать при подготовке.

По мнению управляющего партнера «Докар-Консалтинг» Владислава Карастелина, необходимо также вернуться и к вопросу о возврате к специализации аудиторов по направлениям их деятельности, и проведению в связи с этим экзаменов и выдаче квалификационных аттестатов по основным направлениям аудита. В СРО признают проблему кадрового голода на фоне ухода части специалистов на пенсию и слабого притока новых кадров (см. “Ъ” от 25 ноября).

Аудиторы предупреждают, что если число сдающих квалификационный экзамен не начнет увеличиваться, аудиторскому рынку грозят сокращение и снижение качества услуг. Гендиректор «Универс-аудит» Дмитрий Лимаренко отмечает, при таком низком числе успешных сдач квалификационного экзамена число аудиторов будет сокращаться, что начнет негативно сказываться на качестве оказываемых аудиторских услуг, поскольку уходящие кадры заменить будет некем. Через пять—десять лет часть компаний может уйти с рынка, полагает господин Самойлов, так как «профессия стареет, а большинство молодых сотрудников концентрируются именно в крупнейших компаниях».

Юлия Пославская