Израиль пристрелялся к Тартусу

Второй раз за полтора месяца Израиль атаковал территорию Сирии недалеко от базы ВМФ РФ в Тартусе. Целью, как утверждают арабские СМИ, стала партия ракет, предназначавшаяся ливанскому шиитскому движению «Хезболла», тесно связанному с Ираном. Не прошло и 12 часов, как беспилотники, предположительно, запущенные проиранскими силами, нанесли удар по району на юге Сирии, где расположена американская база Эт-Танф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порт Тартус

Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ Порт Тартус

Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ

В воскресенье около 20:50 по местному времени (совпадает с московским) Израиль нанес удары по позициям сирийской армии в горном районе Эль-Каламун на сирийско-ливанской границе, а также наземным объектам недалеко от портового города Тартуса (в 250 км к северу от Дамаска). Для атак использовалось в том числе воздушное пространство Ливана, в связи с чем Бейрут намерен подать жалобу в СБ ООН. Согласно сообщению сирийского государственного агентства SANA, в результате израильского налета были убиты трое военнослужащих Сирии и еще трое получили ранения.

Близкий к оппозиции Центр по мониторингу за соблюдением прав человека в Сирии подтверждает официальные данные о потерях. По его информации, израильские удары были нацелены на «военные объекты сирийского режима», где в том числе находились проиранские силы. Речь идет о базе ПВО и радаре в деревне Абу-Афса, расположенной в 5 км к югу от Тартуса и примерно в 8 км от базы ВМФ РФ. Источники саудовского телеканала «Аль-Арабия» утверждают, что целью Израиля стала партия ракет, которая готовилась к передаче ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Сообщается также о гибели иранского и сирийского офицеров, которые наблюдали за процессом. В Израиле постоянно заявляют, что ракеты «Хезболле» поставляет Иран, а Сирия служит перевалочным пунктом.

Вслед за новостью об израильских ударах в понедельник стало известно, что в 6:50 несколько беспилотников попытались атаковать позиции близкой к США сирийской группировки «Магавир ас-Саура», которая базируется в районе американской базы Эт-Танф на юге Сирии, недалеко от границы с Иорданией. Беспилотники были сбиты расположенной на базе ПВО. Израильские эксперты считают, что атака, предположительно, осуществленная проиранскими силами, могла быть местью за действия Израиля в Сирии. Тем более что именно Израиль активно выступает за сохранение американской базы, откуда удобно блокировать трафик иранского оружия. Неоднократные попытки Москвы уговорить израильтян подействовать на американцев, с тем чтобы те покинули этот район, не увенчались успехом.

А в свете опасений Израиля и Иордании, что из-за спецоперации на Украине российское присутствие на сирийской территории снизится, а иранское, напротив, возрастет, роль Эт-Танфа в глазах южных соседей Сирии только возросла.

Впрочем, израильтяне никогда не полагались только на помощь США.

Воскресные удары стали четвертой атакой Израиля по территории Сирии с начала июля и восемнадцатой — с начала года. Предыдущие удары были нанесены 12 августа, а также 2 и 22 июля. Налет 2 июля стал первым за четыре года в провинции Тартус, недалеко от российской базы. Тогда, согласно официальным данным, ранения получили два мирных жителя. Арабские СМИ утверждали, что целью израильтян стали расположенные на заброшенной птицеферме склады с оружием, принадлежащие «Хезболле». Примечательно, что удар был нанесен за несколько часов до прилета в Дамаск главы МИД Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отреагировали на июльскую атаку весьма скупо, ограничившись констатацией факта и не упомянув о работе сирийских ПВО, как это делалось в последнее время. В то же время в МИД РФ назвали продолжающиеся удары Израиля по Сирии «категорически неприемлемыми».

«Решительно осуждаем подобные безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и базовые нормы международного права, и требуем их безусловного прекращения»,— говорилось в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее израильские удары по Сирии получили осуждение в совместном заявлении президентов России, Турции и Ирана, принятом в ходе трехстороннего саммита в Тегеране 19 июля. Но все это в целом не выходило за рамки традиционной реакции Москвы на действия Израиля в Сирии.

Между тем ситуация складывается непростая. Так, в декабре прошлого года Израиль как минимум дважды наносил удары в районе Латакии, недалеко от базы Хмеймим, где базируются ВКС РФ. В частности, 28 декабря 2021 года сирийцы не стали задействовать ПВО, так как в момент израильского удара в зоне поражения зенитных комплексов находился самолет российской военно-транспортной авиации, заходивший на посадку на аэродром Хмеймим. Напомним, что в сентябре 2018 года во время попытки отразить аналогичную израильскую атаку сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20М. Погибли 15 россиян. С тех пор на протяжении нескольких лет израильтяне старались не входить в российскую зону ответственности, но в итоге нарушили это негласное правило. При этом в Израиле не перестают указывать российским партнерам, что «Хезболла» и другие проиранские силы просто прикрываются российскими базами в Сирии, надеясь, что израильтяне не будут наносить удары в непосредственной близости от военных объектов РФ. В Москве публично эту ситуацию не комментируют.

Марианна Беленькая