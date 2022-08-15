Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Израиль пристрелялся к Тартусу

Его ВВС атаковали район рядом с базой ВМФ РФ

Второй раз за полтора месяца Израиль атаковал территорию Сирии недалеко от базы ВМФ РФ в Тартусе. Целью, как утверждают арабские СМИ, стала партия ракет, предназначавшаяся ливанскому шиитскому движению «Хезболла», тесно связанному с Ираном. Не прошло и 12 часов, как беспилотники, предположительно, запущенные проиранскими силами, нанесли удар по району на юге Сирии, где расположена американская база Эт-Танф.

Порт Тартус

Порт Тартус

Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ

Порт Тартус

Фото: Марианна Беленькая, Коммерсантъ

В воскресенье около 20:50 по местному времени (совпадает с московским) Израиль нанес удары по позициям сирийской армии в горном районе Эль-Каламун на сирийско-ливанской границе, а также наземным объектам недалеко от портового города Тартуса (в 250 км к северу от Дамаска). Для атак использовалось в том числе воздушное пространство Ливана, в связи с чем Бейрут намерен подать жалобу в СБ ООН. Согласно сообщению сирийского государственного агентства SANA, в результате израильского налета были убиты трое военнослужащих Сирии и еще трое получили ранения.

Близкий к оппозиции Центр по мониторингу за соблюдением прав человека в Сирии подтверждает официальные данные о потерях. По его информации, израильские удары были нацелены на «военные объекты сирийского режима», где в том числе находились проиранские силы. Речь идет о базе ПВО и радаре в деревне Абу-Афса, расположенной в 5 км к югу от Тартуса и примерно в 8 км от базы ВМФ РФ. Источники саудовского телеканала «Аль-Арабия» утверждают, что целью Израиля стала партия ракет, которая готовилась к передаче ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Сообщается также о гибели иранского и сирийского офицеров, которые наблюдали за процессом. В Израиле постоянно заявляют, что ракеты «Хезболле» поставляет Иран, а Сирия служит перевалочным пунктом.

Вслед за новостью об израильских ударах в понедельник стало известно, что в 6:50 несколько беспилотников попытались атаковать позиции близкой к США сирийской группировки «Магавир ас-Саура», которая базируется в районе американской базы Эт-Танф на юге Сирии, недалеко от границы с Иорданией. Беспилотники были сбиты расположенной на базе ПВО. Израильские эксперты считают, что атака, предположительно, осуществленная проиранскими силами, могла быть местью за действия Израиля в Сирии. Тем более что именно Израиль активно выступает за сохранение американской базы, откуда удобно блокировать трафик иранского оружия. Неоднократные попытки Москвы уговорить израильтян подействовать на американцев, с тем чтобы те покинули этот район, не увенчались успехом.

А в свете опасений Израиля и Иордании, что из-за спецоперации на Украине российское присутствие на сирийской территории снизится, а иранское, напротив, возрастет, роль Эт-Танфа в глазах южных соседей Сирии только возросла.

Впрочем, израильтяне никогда не полагались только на помощь США.

Воскресные удары стали четвертой атакой Израиля по территории Сирии с начала июля и восемнадцатой — с начала года. Предыдущие удары были нанесены 12 августа, а также 2 и 22 июля. Налет 2 июля стал первым за четыре года в провинции Тартус, недалеко от российской базы. Тогда, согласно официальным данным, ранения получили два мирных жителя. Арабские СМИ утверждали, что целью израильтян стали расположенные на заброшенной птицеферме склады с оружием, принадлежащие «Хезболле». Примечательно, что удар был нанесен за несколько часов до прилета в Дамаск главы МИД Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отреагировали на июльскую атаку весьма скупо, ограничившись констатацией факта и не упомянув о работе сирийских ПВО, как это делалось в последнее время. В то же время в МИД РФ назвали продолжающиеся удары Израиля по Сирии «категорически неприемлемыми».

«Решительно осуждаем подобные безответственные действия, нарушающие суверенитет Сирии и базовые нормы международного права, и требуем их безусловного прекращения»,— говорилось в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее израильские удары по Сирии получили осуждение в совместном заявлении президентов России, Турции и Ирана, принятом в ходе трехстороннего саммита в Тегеране 19 июля. Но все это в целом не выходило за рамки традиционной реакции Москвы на действия Израиля в Сирии.

Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев рассказал «Ъ» о работе Москвы на сирийском направлении

Спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев рассказал «Ъ» о работе Москвы на сирийском направлении

Между тем ситуация складывается непростая. Так, в декабре прошлого года Израиль как минимум дважды наносил удары в районе Латакии, недалеко от базы Хмеймим, где базируются ВКС РФ. В частности, 28 декабря 2021 года сирийцы не стали задействовать ПВО, так как в момент израильского удара в зоне поражения зенитных комплексов находился самолет российской военно-транспортной авиации, заходивший на посадку на аэродром Хмеймим. Напомним, что в сентябре 2018 года во время попытки отразить аналогичную израильскую атаку сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20М. Погибли 15 россиян. С тех пор на протяжении нескольких лет израильтяне старались не входить в российскую зону ответственности, но в итоге нарушили это негласное правило. При этом в Израиле не перестают указывать российским партнерам, что «Хезболла» и другие проиранские силы просто прикрываются российскими базами в Сирии, надеясь, что израильтяне не будут наносить удары в непосредственной близости от военных объектов РФ. В Москве публично эту ситуацию не комментируют.

Марианна Беленькая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...