Сегодня исполняется 74 года спецпредставителю президента по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому

Его поздравляет художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки, народный артист РФ Сергей Ролдугин:

— Не дорогой — дорожайший Михаил Ефимович, с днем рождения!!! Наше искусство должно обязательно прибавляться такими людьми, как Вы! Вы — Человек, от природы артист, талант, в котором, безусловно, нуждается искусство, и не только искусство, нашей замечательной России. Вы делаете то важное, что должно объединять и радовать людей независимо ни от национальности, ни от места проживания. Еще раз с днем рождения Вас, счастья и творческого долголетия!

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