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Коммерсантъ FM
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Финансист с Козловых Гор

Бывшего депутата Госдумы арестовали за хищения

Как стало известно “Ъ”, в аэропорту Адлера задержан бывший депутат Госдумы Евгений Трепов, обвиняемый в растрате из обанкротившегося костромского Конфидэнс-банка, собственником и председателем совета директоров которого он являлся. По данным силовиков, экс-политик, изгнанный в 2014 году из «Единой России» якобы за отказ декларировать свои доходы, намеревался бежать в Грузию. В пятницу Басманный райсуд заключил этапированного в Москву господина Трепова под домашний арест, хотя следствие настаивало на реальном. А вот бывшему и. о. предправления Конфидэнс-банка Светлане Гермогеновой повезло меньше — ее отправили в СИЗО.

Евгений Трепов в 2006 году

Евгений Трепов в 2006 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Евгений Трепов в 2006 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Светланы Гермогеновой и Евгения Трепова рассматривали судьи Басманного райсуда Наталья Дударь и Елена Ленская. В первом случае суд не нашел оснований отказать следователю и отправил экс-финансистку в СИЗО на два месяца. А вот аргументы защиты господина Трепова, просившей ограничиться в отношении него мерой пресечения, не связанной с реальным арестом, суду показались убедительными. В итоге бывшего депутата Госдумы отправили под домашний арест. Причем отбывать его он будет по месту регистрации — в Костроме, откуда его и будут доставлять в Москву на допросы к следователю.

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств Конфиденс-банка Следственный комитет России возбудил в октябре прошлого года. Лицензии же кредитное учреждение с долгом в 4,3 млрд лишилось в апреле 2018 года. По данным регулятора, банк в своей деятельности использовал «рискованную бизнес-модель, ориентированную на обслуживание интересов основного собственника», и, как следствие, на балансе кредитного учреждения сформировался значительный объем активов неудовлетворительного качества. Кроме того, Конфидэнс-банк, как считают в Центробанке, проводил еще и сомнительные транзитные операции.

Свой банк 52-летний господин Трепов основал в 1990 году. С 2000 года банкир активно включился в политическую жизнь страны. Он несколько раз избирался депутатом Костромской областной думы, а с 2003 по 2007 год являлся депутатом Госдумы. В 2014 году господина Трепова исключили из партии «Единая Россия» по компрометирующим основаниям — якобы за отказ декларировать свои доходы в качестве депутата облдумы.

Претензии к экс-депутату, связанные с крахом принадлежавшего ему банка, у следствия появились не так давно. Однако найти и допросить его у следствия не получилось. На повестки господин Трепов не реагировал, на телефонные звонки не отвечал. В итоге обвинение ему предъявили заочно, а следом объявили в федеральный розыск.

В минувшую среду сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с костромскими коллегами провели серию обысков в квартире, загородном доме и офисах Евгения Трепова.

Особое впечатление на участников операции произвела загородная резиденция экс-банкира и политика. Особняк площадью 1 тыс. кв. м расположен на гектаре земли в пригороде Костромы — местечке Козловы Горы.

Там следственно-оперативная группа застала только супругу господина Трепова, которая заявила, что не в курсе, где находится ее муж.

Однако уже на следующий день рано утром чета приобрела авиабилеты до Адлера. В девять утра пара вылетела в этот город из Москвы. Задержали Евгения Трепова уже после посадки в Адлере прямо у трапа самолета. По данным оперативников, фигурант уголовного дела намеревался перебраться сначала в Абхазию, а оттуда в Грузию.

Сам господин Трепов при этом утверждал, что никуда сбегать не собирался, а прибыл в Сочи на переговоры с партнерами по бизнесу.

По данным оперативников, у его супруги при себе могла быть крупная сумма денег на приобретение квартиры в Тбилиси. Впрочем, санкции на ее задержание и обыск не было, поэтому так ли это на самом деле, осталось невыясненным.

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12 августа Евгения Трепова и Светлану Гермогенову этапировали в Москву, где они были допрошены в качестве обвиняемых. По версии следствия, схема хищений, а пока обоим фигурантам инкриминируется растрата более 50 млн руб., заключалась в выдаче необеспеченных кредитов подконтрольным фирмам и дальнейшем выводе средств по фиктивным сделкам. Своей вины господа Трепов и Гермогенова, по данным “Ъ”, не признают.

Отметим, что в апреле нынешнего года Агентству по страхованию вкладов удалось добиться возмещения третьими лицами убытков, причиненных Конфидэнс-банку его бывшими собственниками и топ-менеджерами, в том числе Евгением Треповым и Светланой Гермогеновой. Впрочем, иск был подан на относительно небольшую сумму — всего 115 млн руб. На данный момент кредиторам лопнувшего банка выплачена уже большая часть долга — порядка 3,4 млрд руб.

Олег Рубникович

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