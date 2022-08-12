Секрет в шкафу

Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу жестко раскритиковал действия Минюста США, который ранее дал отмашку на проведение обыска на частной вилле политика и бизнесмена. Как сообщили американские СМИ, агенты ФБР искали там секретные документы и в итоге нашли их. По данным Минюста, покидая Белый дом в январе 2021 года, республиканец захватил с собой коробки с конфиденциальными файлами, попадание которых в чужие руки могло бы нанести ущерб безопасности страны. Сам Дональд Трамп же уверен: расследование связано с его планами вновь идти в президенты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агенты ФБР искали — и в итоге нашли — на вилле Дональда Трампа во Флориде документы с грифом «совершенно секретно»

Фото: Terry Renna / AP Агенты ФБР искали — и в итоге нашли — на вилле Дональда Трампа во Флориде документы с грифом «совершенно секретно»

Фото: Terry Renna / AP

Подробности о внезапном обыске в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида) узнала газета The Washington Post. Со ссылкой на источники, связанные с расследованием, издание сообщило в четверг: федеральные агенты искали секретные документы, которые экс-президент США мог вынести из Белого дома, уходя со своего поста полтора года назад. Среди прочего речь якобы шла о файлах с грифом «совершенно секретно», касающихся ядерного оружия. А в пятницу газета The Wall Street Journal сообщила: в ходе обыска было изъято 11 комплектов секретных документов. Согласно описи документов, доступ к которой получили журналисты, агенты забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку, помилование союзника господина Трампа Роджера Стоуна, а также документ с некой информацией, как сообщается, «о президенте Франции».

Новость о том, что у Дональда Трампа могли оставаться секретные документы, сразу стала одной из наиболее обсуждаемых в США. Критики обвинили его в халатности, которая могла привести к ущербу для безопасности страны, если бы файлы попали не в те руки.

Некоторые комментаторы при этом пошли еще дальше, намекая на то, что бывший глава Белого дома мог прихватить с собой секретные папки, чтобы передать их кому-то. «Остается надеяться, что это была просто небрежность, а не дурное намерение»,— заявил телеканалу CNN бывший глава разведки США Джеймс Клэппер, допустив, что Дональд Трамп мог планировать «сделку со своим дружком (президентом РФ.— “Ъ”) Владимиром Путиным».

По закону бывший президент должен был передать все бумаги, имеющие тот или иной гриф, в Национальное управление архивов и документации США. Однако вместо этого Дональд Трамп, по данным американских СМИ, вывез часть из них на свою виллу. Руководство архива на протяжении года добивалось от бывшего главы государства передачи документов, а затем обратилось в Минюст.

Против экс-президента США и нескольких людей из его окружения было возбуждено дело о ненадлежащем обращении с документами. После этого он все-таки сдал в архив 15 коробок, часть из которых содержала папки с грифом.

По данным источников The Washington Post, в них были в том числе данные радиоэлектронной разведки. При этом в Минюсте сочли, что часть коробок осталась на вилле экс-президента. И в итоге выяснилось, что это действительно так.

В четверг глава Минюста Меррик Гарланд на специально созванном брифинге сообщил: «министерству нелегко далось это решение (о рейде.— “Ъ”)», для которого, впрочем, были все основания. Минюст США намерен обнародовать одобренный судом ордер на обыск. Дональд Трамп заявил, что не будет против этого возражать.

Напомним, ФБР оцепило резиденцию экс-президента США в понедельник вечером. Несколько десятков федеральных агентов собирали без разбора коробки с документами, заглядывая в каждый сейф и шкаф, и изымали их для дальнейшего изучения. Сам Дональд Трамп находился на момент обыска в Нью-Йорке. Происходящее он назвал беспрецедентным.

Статью The Washington Post господин Трамп прокомментировал в пятницу в созданной им самим социальной сети Truth. «История с ядерным оружием — это ложь, точно так же, как ложью была Россия, Россия, Россия (Дональда Трампа обвиняли в тайных связях с Кремлем.— “Ъ”), два импичмента были построены на лжи, расследование (спецпрокурора Роберта.— “Ъ”) Мюллера было ложью и многое другое. В этом замешаны все те же сомнительные люди»,— написал Дональд Трамп.

Из комментариев политика и бизнесмена следует, что давление юстиции на него нужно демократам для того, чтобы не дать ему выдвинуться в президенты в 2024 году.

Бывший хозяин Белого дома предположил, что в ходе обыска ему могли «подкинуть» документы. «Почему ФБР не разрешило провести проверку помещений в Мар-а-Лаго в присутствии наших или других юристов? Их заставили ждать снаружи, на жаре, даже близко их не подпускали — сказали “совершенно точно нет”. Как считаете, подкидывали информацию?» — обратился он к своим подписчикам.

Как уже писал “Ъ”, атаки на Дональда Трампа со стороны администрации и судебной системы США заставили Республиканскую партию консолидироваться вокруг фигуры экс-президента. За него вступились не только сторонники, но и давние оппоненты в партии (см. “Ъ” от 12 августа).

Обыск в поместье экс-президента возмутил и многих его рядовых симпатизантов. В четверг в офис ФБР в Цинциннати (штат Огайо) пытался проникнуть вооруженный мужчина. Полиция застрелила его при попытке задержания. Незадолго до инцидента он опубликовал в соцсети Truth пост, в котором резко раскритиковал действия ФРБ в Мар-а-Лаго и призвал американцев «скупить оружие и готовиться к бою».

Елена Черненко