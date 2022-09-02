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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 81 год правозащитнику Льву Пономареву*

Лев Пономарев

Лев Пономарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лев Пономарев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский:

— Дорогой Лев! Поздравляя тебя с днем рождения, хочу выразить восхищение твоей энергией, мужеством, стойкостью и принципиальностью. Твое имя — одно из первых, которые ассоциируются у очень многих людей с понятием «права человека». И мало у кого такой блестящий «послужной список» в российской политике. Создание «Мемориала»**, выборы академика Андрея Сахарова народным депутатом СССР, создание движения «Демократическая Россия», руководство парламентской комиссией по расследованию путча ГКЧП и роли КПСС и КГБ, создание движения «За права человека»*** и многое, многое другое. Мы знаем: там, где нарушают права граждан, там, где надо защищать политзаключенных,— там всегда Лев Пономарев*. Желаю тебе здоровья, сил и удачи в нашем общем деле.

* Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

** Ликвидирован по иску Генпрокуратуры.

*** Ликвидировано по иску Минюста.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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